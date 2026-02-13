Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

“Sto soffocando, sto soffocando”. È il drammatico grido di allarme lanciato da un 44enne, Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, che ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinité mentre faceva una passeggiata su un sentiero innevato. Sepolto sotto un metro e mezzo di neve, è riuscito a chiamare con il telefono il 112 grazie a una bolla d’aria che si era formata in mezzo alla slavina. Ma non ha detto altro e la comunicazione si è subito interrotta. È stato geolocalizzato ed è scattata l’operazione di ricerca, durata oltre tre ore, con l’utilizzo di fotolettriche e droni. Alla fine è stato individuato da un cane da valanga, Colmar. Le operazioni di recupero – condotte anche da Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco e forestale – sono state complesse. È stato trasportato all’ospedale di Aosta e ricoverato: le sue condizioni non sono preoccupanti.