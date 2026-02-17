Valanga a Livigno travolge uno snowboarder al Carosello 3000, ricerche complicate per scarsa visibilità

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paura a Livigno, in provincia di Sondrio, dove nel pomeriggio una valanga si è staccata sopra la nota località sciistica del Carosello 3000. Il distacco è avvenuto intorno alle 16:20 e, secondo le prime informazioni, almeno una persona, uno snowboarder, sarebbe rimasta coinvolta. Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri e il Soccorso Alpino, supportati dai sanitari già presenti nell’area per le Olimpiadi. Le operazioni risultano difficili a causa delle forti nevicate e della scarsa visibilità.

Valanga a Livigno

Dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto, conosciamo gli eventi che hanno scosso Livigno. Una valanga di grandi dimensioni si è staccata intorno alle 16:20. Si apprende che almeno una persona è rimasta coinvolta.

Oltre ai vigili del fuoco, sono al lavoro anche gli operatori del soccorso alpino e i sanitari del 118, già presenti nella zona per le Olimpiadi, e i carabinieri di Tirano.

La valanga si è staccata sopra Livigno, localizzata all’altezza del Carosello 3000, una località sciistica in provincia di Sondrio.

Snowboarder coinvolto

Quando la valanga si è staccata sopra Livigno, una persona è stata coinvolta. Si tratta di uno snowboarder rimasto bloccato su un pendio.

È intervenuto l’elicottero Drago 150 per il suo recupero. L’escursionista è stato tratto in salvo con una manovra al verricello. Veloce il trasporto verso una zona sicura per poi far ripartire la ricerca di possibili altri soggetti coinvolti.

Slavina bonificata

Nel pomeriggio sono stati effettuati due interventi di soccorso. Uno è quello in prossimità dell’impianto di risalita Carosello 3000, dove è stato necessario recuperare lo snowboarder.

Nell’altro, invece, si è trattato di una bonifica integrale del versante dopo la caduta della neve. Attraverso un sistema di geolocalizzazione è stata esclusa in quel tratto la presenza di ulteriori persone coinvolte.

Dai giornali locali si apprende che entrambi gli interventi sono stati possibili anche grazie alle risorse del piano di potenziamento predisposto per le Olimpiadi, che si conferma capace di garantire la tempestività e anche il coordinamento in contesti montani complessi.