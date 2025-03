Valanga fuoripista a Pila vicino Aosta, travolto uno sciatore: il video del recupero

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Disavventura per uno sciatore belga che è stato travolto da una valanga a Pila, nel comune di Gressan, poco distante da Aosta. Il distaccamento non ha sepolto l’uomo, il cui recupero è stato però possibile solamente mediante l’intervento dell’elicottero dei soccorsi alpini. Le sue condizioni di salute, per fortuna, non sembrano essere gravi.

Valanga a Pila, sciatore belga coinvolto nel distacco nevoso

Stando a una prima ricostruzione, intorno alle ore 17 del 29 marzo un distacco di neve si è verificato in fuoripista a Pila, una località del comune di Gressan, poco distante da Aosta, causando una valanga.

La valanga si è verificata in un’area fuori dalle piste battute, nota per essere frequentata dagli appassionati di freeride. Nonostante il rischio intrinseco legato a queste zone non controllate, molti sciatori esperti sono dalla zona.

Fonte foto: ANSA

Un fotogramma tratto dal video ANSA che ha documentato il salvataggio dello sciatore

Nel distacco avvenuto nel pomeriggio del 29 marzo è stato coinvolto uno sciatore belga, la cui identità non è stata resa nota.

L’uomo sarebbe stato travolto e investito dalla massa nevosa, ma non totalmente sepolto.

Il video del recupero da parte del soccorso alpino

Per soccorrere lo sciatore belga travolto dalla neve a Pila, sono immediatamente intervenuti soccorso alpino valdostano, i pisteur della Pila Spa e gli agenti della Polizia di Stato in servizio nel comprensorio.

Come mostra un video diffuso dall’ANSA, per il recupero dello sciatore è stato necessario intervenire mediante un elicottero.

La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare conseguenze più serie per lo sciatore coinvolto.​

Come sta lo sciatore

Dopo il recupero da parte del soccorso alpino, lo sciatore belga coinvolto nella valanga in fuoripista a Pila è stato immediatamente soccorso.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale Umberto Parini, ad Aosta, per accertamenti.

Stando alle prime informazioni disponibili, per fortuna, le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.