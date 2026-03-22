Valanga in Alto Adige a Racines, chi è la psicologa Laura Santino terza vittima del dramma in Val Ridanna

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sale a tre il numero di vittime della valanga che ha travolto 25 scialpinisti in Alto Adige, a Racines, in val Ridanna. Nella notte, infatti, è morta Laura Santino, la 26enne che era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Innsbruck. La giovane, una psicologa originaria di Gavardo e residente a Vestone (in provincia di Brescia), era in gita con il marito, rimasto illeso.

Valanga in Alto Adige, le vittime sono tre

Si aggrava il bilancio della valanga che in Alto Adige ha travolto 25 scialpinisti a Racines, in val Ridanna.

Due vittime erano già state accertate nelle prime ore: a perdere la vita sono stati Martin Parigger e Alexander Froetscher.

ANSA

A loro si aggiunge Laura Santino, che era stata ricoverata all’ospedale di Innsbruck e che è deceduta nella notte.

Valanga in val Ridanna, cosa è successo

Il dramma è avvenuto verso le 11:40 sotto Cima d’Incendio quando una slavina si è staccata dal pendio ripido travolgendo 25 persone.

Cinque persone sono rimaste ferite in modo grave mentre due tedeschi hanno riportato lesioni lievi.

Il bilancio dei morti sale invece a tre nonostante la vasta operazione di soccorso scattata immediatamente.

Chi è Laura Santino, la terza vittima

Laura Santino, psicologa di 26 anni, era risultata da subito la più grave tra i feriti.

Originaria di Gavardo e residente a Vestone, in provincia, di Brescia, la donna era sul luogo della valanga insieme al marito, che è rimasto illeso.

Estratta dalla neve dopo essere stata travolta in pieno dalla slavina, Laura Santino era stata ricoverata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Innsbruck ma non ce l’ha fatta.

Chi sono le vittime della valanga

Laura Santino è così la terza vittima dell’imponente slavina che ha avuto un fronte di circa 150 metri e una lunghezza di centinaia di metri.

Oltra lei hanno perso la vita Martin Parigger, guida alpina di 62 anni di Ridanna, e Alexander Froetscher, un austriaco 56enne residente nella zona.

Per le operazioni di soccorso sono stati mobilitati 80 uomini del soccorso alpino, dell’Alpenverein e della Guardia di finanza, con 6 elicotteri e unità cinofile.