Valanga in Alto Adige a Racines travolge dieci persone, due morti: in corso maxi operazione di salvataggio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È in corso una vasta operazione di soccorso in Alto Adige, sul Tallone Grande, a Racines, dove nella mattinata di sabato 21 marzo, intorno alle 11:40, una valanga ha travolto 25 scialpinisti. Dalle prime informazioni emerse, due scialpinisti sono morti e tre sono gravemente feriti. Le persone coinvolte nell’incidente sono tutte munite di artva, il dispositivo di localizzazione fondamentale per la ricerca dei dispersi sotto la neve.

Alto Adige, valanga investe 25 scialpinisti a 2.300 metri di quota

Al momento è in corso l’intervento di salvataggio dei sopravvissuti, coadiuvato da cinque elicotteri. A supporto è stata allertata anche la centrale operativa di Innsbruck.

Inoltre è stata effettuata la richiesta di posti letto in terapia intensiva presso gli ospedali di Merano, Bolzano e Bressanone. Sul posto la Guardia di Finanza e tutte le squadre del Soccorso Alpino del distretto.

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Il distacco della valanga è avvenuto tra la val Ridanna e la val di Racines

Il distacco della valanga è avvenuto sulla ‘”Hohe Ferse” (Tallone Grande), una montagna di 2.669 metri sul crinale tra la val Ridanna e la val di Racines (Flading-Vallettina). La massa nevosa ha investito gli scialpinisti a circa 2.300 metri.

Agli ospedali messi in allerta, oltre alla verifica della disponibilità di letti nel reparto di rianimazione, è stata chiesta la verifica di trattamenti ECMO, ovvero di supporto vitale extracorporeo. Per il momento non si hanno ancora notizie di vittime.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

“La prevenzione nel caso di rischio valanghe consiste innanzitutto nel conoscere quali sono le aree dove i fenomeni si verificano”, si legge sul portale della Protezione Civile.

Le valanghe, infatti, si verificano spesso sempre negli stessi luoghi, ossia in zone di alta montagna con terreni rocciosi nudi, tra i 2.000 e i 3.000 metri, dove non c’è copertura vegetale.

“È importante evitare le aree a rischio nei periodi in cui si prevedono i distacchi, frequenti all’inizio della primavera quando l’innalzamento delle temperature può essere tale da provocare lo scioglimento repentino delle masse nevose”, sottolinea ancora la Protezione Civile.

Dieci anni fa la tragedia della maxi-valanga di Monte Nevoso

L’Alto Adige, solo pochi giorni fa, il 12 marzo, aveva ricordato il decimo anniversario della maxi-valanga di Monte Nevoso, sopra Riva di Tures.

Il bilancio fu tragico: ci furono sei vittime. Si trattò di una disgrazia tra le più drammatiche verificatesi sulle montagne altoatesine negli ultimi decenni.

Tra i corpi senza vita fu trovato anche quello di un ragazzo di 16 anni, che venne travolto dalla neve davanti agli occhi del padre.

Persero la vita anche una giovane infermiera, un alpinista molto esperto (che aveva scalato addirittura il Manaslu) e il direttore generale della Camera di Commercio del land austriaco Tirolo.