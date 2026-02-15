Valanga nel canale del Ves a Courmayeur, sciatori travolti fuoripista dalla neve in val Veny

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un gruppo di un numero non ancora definito di free rider è stato travolto da una valanga staccatasi in Val Veny, a Courmayeur. Gli sciatori erano impegnati in un fuoripista lungo il canale del Ves. Il soccorso alpino della Valle d’Aosta è già sul posto.

Valanga a Courmayeur in Val Veny

Nella mattinata di domenica 15 febbraio una valanga ha travolto un gruppo di sciatori impegnati in un fuoripista lungo il canale del Ves, in località Val Veny a Courmayeur.

Secondo le prime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera i free rider coinvolti sarebbero almeno tre.

Sul posto è prontamente intervenuto il soccorso alpino valdostano, mentre altri tre elicotteri della guardia di finanza di Entreves stanno sorvolando l’area.

Le fiamme gialle e i soccorritori stanno monitorando con il dispositivo ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) per localizzare i dispersi. Le operazioni sono ancora in corso.

Almeno tre sciatori dispersi nel canale del Ves

Come anticipato, il numero dei free rider travolti dalla valanga non è ancora noto. Corriere della Sera indica un numero di tre.

Fanpage riporta una nota del soccorso alpino: “Risultano persone coinvolte. Le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso”. Non si esclude che gli sciatori coinvolti possano essere addirittura sei.

Un’altra valanga in Valle d’Aosta

Negli ultimi giorni la Valle d’Aosta è stata teatro di un’altra valanga. Il 13 febbraio Alfonso Flostergher, 44 anni, è stato travolto mentre passeggiava lungo un sentiero innevato nel territorio di Gressoney-La-Trinité. Una bolla d’aria gli ha permesso di chiamare i soccorsi, che sono prontamente intervenuti e lo hanno trovato sotto un metro e mezzo di neve. Il 44enne è stato trasportato all’ospedale.

Il Corriere della Sera riporta che sabato 14 febbraio due sciatori svizzeri sono stati travolti a La Thuile, durante un fuoripista. I due sono riusciti ad aprire in tempo l’airbag e a evitare il peggio. Soccorsi dai loro compagni e dagli operatori, che infine li hanno trasportati all’ospedale, le loro condizioni sono risultate buone e lontane da ogni stato di pericolo.