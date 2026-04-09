Valanga si stacca dal Gran Sasso, il video delle ricerche di eventuali persone coinvolte

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso in località i Valloni, tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto, base della funivia. Squadre di terra di Cnsas, il Soccorso Alpino, e Guardia di Finanza sono in perlustrazione nella zona, con l’ausilio di un elicottero decollato dall’Aquila e di una unità cinofila antivalanghe. Non risulta al momento che vi fossero sul posto persone impegnate in fuoripista, tuttavia i controlli proseguono. Per la giornata odierna il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile prevedeva criticità moderata ‘allerta arancione‘ per rischio valanghe nelle zone Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest e Maiella e criticità ordinaria ‘allerta gialla’ nelle altre zone dell’Abruzzo.