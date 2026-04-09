Valanga si stacca dal Gran Sasso, il video delle ricerche di eventuali persone coinvolte
Cerca di trovare eventuali dispersi dopo la valanga sul Gran Sasso, operazioni in corso con elicotteri
Una valanga si è staccata sul versante aquilano del Gran Sasso in località i Valloni, tra Campo Imperatore e Fonte Cerreto, base della funivia. Squadre di terra di Cnsas, il Soccorso Alpino, e Guardia di Finanza sono in perlustrazione nella zona, con l’ausilio di un elicottero decollato dall’Aquila e di una unità cinofila antivalanghe. Non risulta al momento che vi fossero sul posto persone impegnate in fuoripista, tuttavia i controlli proseguono. Per la giornata odierna il Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile prevedeva criticità moderata ‘allerta arancione‘ per rischio valanghe nelle zone Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest e Maiella e criticità ordinaria ‘allerta gialla’ nelle altre zone dell’Abruzzo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.