Valanga sopra Madesimo (Sondrio) travolge quattro persone in motoslitta, una dispersa
Tre persone sarebbero state tratte in salvo mentre si cerca la quarta, l'allarme è scattato poco prima delle 17.30 nella zona impervia del Lago Nero
Una valanga ha travolto quattro persone in motoslitta sulle montagne della Valchiavenna. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 15 febbraio nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio), nella zona impervia del Lago Nero. Tre persone sarebbero state tratte in salvo mentre si continua a cercare la quarta.
La valanga a Madesimo
L’allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 17.30, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio)
Nell’area si è verificato un distacco di neve che ha coinvolto due coppie di amici in motoslitta.
Sul posto sono subito scattati i soccorsi.
Secondo le prime informazioni tre persone sarebbero state tratte in salvo mentre le ricerche proseguono per un quarto disperso.
I soccorsi dopo la valanga
Nell’area in cui si è verificata la valanga sono arrivati i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Mese e del Comando provinciale di Sondrio, mentre la centrale operativa Soreu delle Alpi ha attivato il dispositivo di emergenza.
In azione anche il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della stazione di Madesimo (Sondrio) e due elicotteri, decollati rispettivamente da Sondrio e da Brescia.
Le operazioni di ricerca e recupero sono rese difficile dalla zona particolarmente impervia.
Il precedente a Courmayeur
Sempre il 15 febbraio una valanga si è staccata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur.
Due persone sono morte e una terza è in condizioni molto gravi ed è stata trasferita alle Molinette di Torino.
Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso alpino valdostano e finanzieri, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, e due ambulanze del 118