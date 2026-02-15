Valanga sopra Madesimo (Sondrio) travolge quattro persone in motoslitta, una dispersa

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una valanga ha travolto quattro persone in motoslitta sulle montagne della Valchiavenna. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 15 febbraio nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio), nella zona impervia del Lago Nero. Tre persone sarebbero state tratte in salvo mentre si continua a cercare la quarta.

La valanga a Madesimo

L’allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 17.30, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio)

Nell’area si è verificato un distacco di neve che ha coinvolto due coppie di amici in motoslitta.

Sul posto sono subito scattati i soccorsi.

Secondo le prime informazioni tre persone sarebbero state tratte in salvo mentre le ricerche proseguono per un quarto disperso.

I soccorsi dopo la valanga

Nell’area in cui si è verificata la valanga sono arrivati i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Mese e del Comando provinciale di Sondrio, mentre la centrale operativa Soreu delle Alpi ha attivato il dispositivo di emergenza.

In azione anche il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della stazione di Madesimo (Sondrio) e due elicotteri, decollati rispettivamente da Sondrio e da Brescia.

Le operazioni di ricerca e recupero sono rese difficile dalla zona particolarmente impervia.

Il precedente a Courmayeur

Sempre il 15 febbraio una valanga si è staccata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur.

Due persone sono morte e una terza è in condizioni molto gravi ed è stata trasferita alle Molinette di Torino.

Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso alpino valdostano e finanzieri, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, e due ambulanze del 118