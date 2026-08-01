Valanga sul Broad Peak in Pakistan, muoiono 10 scalatori tra cui Nirmal "Nimsdai" Purja l'alpinista dei record

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia in alta quota, sul Broad Peak, nel nord del Pakistan. Una valanga ha travolto e ucciso dieci scalatori: tra questi c’era anche Nirmal Purja, famoso alpinista conosciuto anche come “NimsDai“. Il celebre scalatore era disperso da ore, prima dell’ufficialità della tragica notizia diffusa dalla sua società, Elite Expeditions.

Tragedia sul Broad Peak, muore Nirmal Purja

Erano dieci i membri della spedizione sul Broad Peak: c’erano sia uomini che donne di diverse età e nazionalità ed erano tutti scalatori molto esperti. Una valanga li ha travolti giovedì 30 luglio.

Dopo alcuni giorni in cui erano stati dati per dispersi, i corpi dei 10 alpinisti sono stati recuperati ma per loro non c’era più nulla da fare. Tra essi anche Nirmal Purja, uno degli scalatori più noti al mondo.

La valanga travolge e uccide la spedizione: 10 morti

Oltre alla sua società di alpinismo, la notizia della morte dei 10 è stata confermata anche dal premier del Nepal, Balendra Shah, che ha parlato della tragica fine del suo famoso connazionale.

In un primo momento, venerdì 31 luglio, i soccorritori avevano recuperato i resti di quattro alpinisti. Nelle ore successive anche gli altri sei, tra cui Nirmal Purja, sono stati dichiarati morti.

Fatale è stato il tentativo di scalare il Broad Peak, una delle montagne più alte del mondo (la dodicesima per altezza) con 8.047 metri, nel Pakistan nord-orientale, non lontano dalla Cina e dal K2. Gli alpinisti sarebbero caduti per centinaia di metri lungo la montagna, alcuni di essi sono stati ritrovati tra i 6.500 e i 7.000 metri di altitudine.

Chi era Nirmal Purja, l’alpinista dei record

Nirmal Purja, conosciuto anche come NimsDai, era un alpinista noto in tutto il mondo. Nato 43 anni fa in un piccolo villaggio tra le montagne del Nepal, a 18 anni si era arruolato nell’esercito britannico.

Dopo 16 anni di servizio, si era dedicato all’alpinismo, diventando famoso nel 2019 per aver scalato in sei mesi tutte le 14 vette più alte del mondo, dall’Himalaya al Karakorum.

Le sue imprese erano state al centro anche di un documentario per la tv e di diverse interviste ai media in giro per il mondo.