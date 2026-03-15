Valanga sulla Maiella nel Pescarese, le immagini dei 5 scialpinisti soccorsi tra la neve
Valanga sulla Maiella: soccorsi in azione per quattro scialpinisti, uno ferito a una caviglia.
Si è concluso nel tardo pomeriggio un lungo e complesso intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul versante pescarese della Maiella, lungo la Rava della Vespa, per soccorrere quattro scialpinisti delle province di Brescia e Verona rimasti coinvolti in una valanga durante una salita nel territorio comunale di Sant’Eufemia a Maiella. Tre sono illesi, mentre il quarto, un 37enne del Bresciano, ha riportato un trauma a una caviglia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.