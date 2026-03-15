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Si è concluso nel tardo pomeriggio un lungo e complesso intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul versante pescarese della Maiella, lungo la Rava della Vespa, per soccorrere quattro scialpinisti delle province di Brescia e Verona rimasti coinvolti in una valanga durante una salita nel territorio comunale di Sant’Eufemia a Maiella. Tre sono illesi, mentre il quarto, un 37enne del Bresciano, ha riportato un trauma a una caviglia.