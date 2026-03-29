Valanga travolge due sciatori italiani in Austria, 41enne morto mentre scendeva vetta dell'Hoher Marchkopf

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un tragico incidente in alta quota ha spezzato la vita di un appassionato di sport invernali italiano nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo. Un uomo di 41 anni, originario di Vicenza e residente a Bassano del Grappa, è morto dopo essere stato travolto da una massa di neve nella Zillertal, in Austria. L’escursione fuori pista, intrapresa insieme a un amico, si è trasformata in dramma a circa 2.450 metri di altitudine, poco sotto la cima dell’Hoher Marchkopf.

Valanga travolge due sciatori italiani in Austria

Secondo le ricostruzioni fornite dalle autorità locali e riportate dal Tiroler Tageszeitung, i due scialpinisti italiani stavano scendendo lungo un pendio particolarmente ripido, con una pendenza di circa 40 gradi ed esposto a nord-ovest.

Intorno alle 17:15, a circa cento metri dalla vetta dell’Hoher Marchkopf, si è staccato improvvisamente un lastrone di ghiaccio e neve largo circa 250 metri.

La valanga ha investito in pieno il 41enne, trascinandolo a valle e seppellendolo sotto oltre un metro e mezzo di neve.

Il compagno di escursione, un uomo di 36 anni, è stato travolto solo parzialmente. Quest’ultimo, dopo essere riuscito a liberarsi autonomamente dalla morsa bianca, ha utilizzato il proprio ricetrasmettitore per localizzare l’amico e ha immediatamente allertato i servizi di emergenza.

Nonostante il ferimento a una mano, il 36enne ha tentato disperatamente di prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei professionisti.

I soccorsi e il tentativo di rianimazione

La macchina dei soccorsi si è attivata istantaneamente con l’invio di due elicotteri e diverse squadre del soccorso alpino austriaco.

Il 41enne è stato individuato a una profondità di circa 1,6 metri dopo circa 30 minuti dall’incidente.

Una volta estratto, i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile e l’uomo è deceduto sul posto.

L’amico superstite è stato invece trasportato all’ospedale di Schwaz per curare la lesione alla mano e lo stato di shock.

Chi era la vittima

La notizia della morte del 41enne ha scosso profondamente la comunità di Bassano del Grappa e del vicentino.

L’uomo era conosciuto come un grande esperto di montagna e di fuoripista, una passione che lo portava spesso ad affrontare le vette oltreconfine.

Questo tragico evento segue di pochi giorni un altro incidente mortale avvenuto sempre in Austria, dove uno snowboarder italiano di 35 anni aveva perso la vita dopo tre giorni di agonia nella clinica universitaria di Innsbruck.