Valanga travolge tre scialpinisti ad Albosaggia in Valtellina, due morti: è la seconda slavina in 24 ore

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Due persone sono morte dopo il distacco di una valanga avvenuto intorno alle 12 sull’Alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia (Sondrio), in Valtellina. La slavina ha sorpreso e travolto un gruppo di tre scialpinisti. Soltanto uno di loro è riuscito a salvarsi, emergendo da solo dalla massa di neve. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e i militari della Guardia di finanza. Le ricerche sono effettuate anche tramite l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Si tratta della seconda valanga in meno di 24 ore in Valtellina, dopo quella che ha provocato due feriti sopra la diga di Montespluga. In luoghi cioè non lontani dalle piste delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Una delle vittime in Valtellina era inizialmente dispersa

Una delle due vittime travolte dalla valanga in Valtellina era stata inizialmente data per dispersa. Dopo qualche ora di ricerche, i soccorritori hanno trovato anche il suo corpo. Inutili i tentativi di rianimazione.

In principio le operazioni di ricerca non sono state semplici. I primi sorvoli avevano escluso il coinvolgimento di persone, mentre le verifiche a terra hanno fatto scattare l’allarme subito dopo.

Si sono quindi precipitate sul posto le squadre con sonde e cani da valanga nel tentativo di rintracciare il disperso prima che le condizioni ambientali lo rendessero impossibile.

L’altra valanga in Valtellina in meno di 24 ore a Montespluga

Sempre in Valtellina, nella zona di Crocetta del Cardine sopra la diga di Montespluga, una seconda valanga aveva travolto nella mattinata del 6 febbraio due militari di 27 e 30 anni del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Il più grande versa attualmente in gravissime condizioni, dopo essere stato trasportato con l’elisoccorso e ricoverato presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il trentenne è stato sottoposto a Ecmo, una procedura meccanica extracorporea che sostiene cuore e polmoni quando le funzioni vitali sono gravemente compromesse.

L’altro militare è rimasto illeso ma sotto shock ed è stato soltanto sfiorato dalla slavina che si è staccata dal pendio nel territorio comunale di Madesimo (Sondrio) e l’ha sorpreso assieme al compagno.

Valanga anche a Bellamonte in Trentino: coinvolti quattro scialpinisti

Nelle stesse ore un terza valanga ha coinvolto un altro gruppo di quattro scialpinisti a Bellamonte, in Trentino. È accaduto in zona Forte Buso, sopra il Lago di Paneveggio.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente e hanno fortunatamente consentito di recuperare le quattro persone coinvolte. Una di loro versa in gravi condizioni ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Trento, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre al ferito grave, altri due scialpinisti sono rimasti praticamente illesi. Il quarto è stato invece trasportato presso l’ospedale di Cavalese per accertamenti e cure.

Torna la paura dopo la tragedia della valanga a Solda, in Alto Adige

Quella delle valanghe sta diventando una vera e propria emergenza nel Nord Italia. Soltanto ieri due freerider finlandesi sono morti nel distacco di un’altra slavina a Solda, in Alto Adige.

Le due vittime si erano avventurate in un fuoripista assieme a un terzo amico, che è riuscito a salvarsi. Poco dopo si era staccata un’altra valanga nella zona del rifugio Madriccio, senza però produrre altre tragiche conseguenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO