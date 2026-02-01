Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, uno scialpinista è morto e uno è rimasto ferito a Sella Nevea

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Due valanghe quasi contemporanee hanno colpito le aree montane tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, causando la morte di uno scialpinista a Casera Razzo, nel comune di Sauris, e il ferimento di un altro escursionista a Sella Nevea. Le operazioni di soccorso hanno impegnato a lungo il soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, con il supporto di numerose unità specializzate.

Scialpinista morto a Casera Razzo nel comune di Sauris

È stato ritrovato senza vita sotto circa un metro di neve lo scialpinista disperso a Casera Razzo, al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Un testimone aveva assistito al distacco della valanga e all’incidente che ha coinvolto l’uomo, lanciando l’allarme al 112 poco dopo le 14:00 di domenica 1 febbraio.

Le ricerche

Il distacco è avvenuto a circa 1.800 metri, su un versante nord sopra Casera Tragonia, non lontano dal Col Merende e da Forcella Tragonia, sotto un rilievo di 1.930 metri, nell’area del Monte Tiarfin. La valanga presentava un fronte di circa 50 metri. Le ricerche si sono rivelate particolarmente complesse a causa della presenza di numerosi distacchi nevosi.

Il corpo dello scialpinista è stato individuato intorno alle 18.00 dopo ripetute ricerche nell’area indicata dal testimone. Secondo quanto precisato dal soccorso alpino e speleologico del Friuli-Venezia Giulia, il decesso sarebbe avvenuto a causa dei gravi traumi riportati durante il trascinamento e non per ipotermia.

Sul posto hanno operato squadre del soccorso alpino provenienti da Friuli-Venezia Giulia e Veneto, la guardia di finanza, i vigili del fuoco e tre unità cinofile da valanga. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche l’elicottero della protezione civile, quello dei vigili del fuoco e l’elisoccorso regionale. Parte delle squadre di soccorso si trovava già nell’area per un’esercitazione.

Sella Nevea, sciatore estratto vivo

Una seconda valanga si è verificata a Sella Nevea, nel territorio di Chiusaforte, a circa 2.000 metri di quota lungo l’itinerario di scialpinismo che conduce da Sella Ursic alla Conca Prevala. Il distacco ha coinvolto un gruppo di cinque escursionisti, travolgendone uno. L’uomo è stato estratto immediatamente dalla neve dai compagni di escursione. È stato trovato cosciente, in stato di ipotermia e con diversi traumi. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.