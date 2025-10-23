Valditara conferma l'educazione sessuale a scuola ma "senza teoria gender": cos'è il consenso informato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giuseppe Valditara ha fatto chiarezza sull’insegnamento dell’educazione sessuale a scuola e l’introduzione del consenso informato, al centro delle polemiche negli ultimi giorni. Il ministro dell’Istruzione ha respinto con forza la tesi secondo cui il Governo avrebbe abolito l’educazione sessuale nelle scuole: “Un conto è l’educazione sessuale, un altro è la teoria gender”.

Valditara ha abolito l’educazione sessuale a scuola?

Ospite di Mattino Cinque, Giuseppe Valditara ha dichiarato: “È assolutamente falso che abbiamo abolito l’educazione sessuale a scuola”.

Il titolare del MIM (ministero dell’Istruzione e del Merito) ha poi aggiunto: “La legge parla chiaro quando dice ‘Fermo restando quanto previsto dai programmi scolastici’. I programmi scolastici parlano di una serie di insegnamenti tenuti nelle ore di scienze e biologia che riguardano, per esempio, le differenze sessuali, la procreazione, il concepimento, l’evoluzione del corpo, la pubertà, i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili”.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Valditara contro la teoria gender

Valditara, nel corso del suo intervento, ha anche affermato: “Un conto è l’educazione sessuale, un altro è la teoria gender. Un altro è affermare che non esistono soltanto un genere maschile e un genere femminile, ma che esistono altri generi. Un altro è affermare quelle teorie sulla fluidità di genere. Non hanno nulla a che fare con l’educazione sessuale”.

Il ministro dell’Istruzione ha spiegato così la ratio della nuova legge: “Noi riteniamo che non sia opportuno insegnare ai bambini che oltre a un genere maschile e a un genere femminile ci siano anche altri genere e una fluidità per cui puoi passare tranquillamente da un sesso all’altro. Noi non vogliamo creare confusione ai bambini piccoli”.

“Questi discorsi – ha aggiunto Valditara – si potranno tenere quando saranno adolescenti e una maturità tale da comprenderli e gestire. E siccome ci sono molte famiglie che pensano che anche un minore adolescente non debba affrontare tematiche di questo tipo, abbiamo lasciato la scelta alle famiglie col consenso informato. Le famiglie dovranno adeguatamente essere informate sul contenuto di questi corsi, sui libri adottati, su chi li terrà e poi sceglieranno se il proprio figlio minore potrà seguire questi corsi o un corso alternativo”.

Il ministro si è difeso anche dall’accusa di aver fatto un passo indietro nella lotta ai femminicidi: “Cosa c’entra insegnare la teoria gender con la lotta ai femminicidi? Un tema così drammatico non può essere strumentalizzato dalla politica. Si vergogni chi ha fatto affermazioni di questo tipo”.

Ancora Giuseppe Valditara: “L’educazione sessuale serve e molto, per una corretta conoscenza del corpo e della sua evoluzione biologica, per la conoscenza e la protezione dei rischi delle malattie sessualmente trasmissibili, per una consapevole gestione della sessualità, non serve affatto per contrastare i femminicidi. Noi abbiamo inserito per primi l’educazione al rispetto verso la donna, l’educazione alle relazioni corrette, l’educazione all’empatia”.

Cos’è la “riforma del consenso informato” di Valditara

Sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito è stata pubblicata una nota per fare ulteriore chiarezza sulla “riforma del consenso informato“.

“Riteniamo giusto che siano i genitori di minori a decidere se far frequentare ai figli adolescenti lezioni sulla identità di genere dopo aver avuto adeguate informazioni sul contenuto dei corsi. Non sarà più possibile per associazioni ideologizzate far propaganda, spesso retribuita dai contribuenti, nelle scuole. le lezioni dovranno essere affidate a professionisti seri: psicologi, medici, docenti universitari. La riforma del consenso informato rappresenta un passo avanti nella cultura del rispetto e non certo ‘un passo indietro'”.