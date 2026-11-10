Valditara contro il libro di storia "Trame del Tempo" per le frasi sul Governo Meloni, la risposta di Laterza

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ministro Giuseppe Valditara ha attaccato il libro di storia “Trame del Tempo”, edito da Laterza, chiedendone il ritiro per le frasi critiche rivolte al Governo Meloni. L’editore ha risposto respingendo le accuse di faziosità e rifiutando qualsiasi censura, mentre Fratelli d’Italia ha preannunciato un’interrogazione per verificare la terzietà dei manuali scolastici.

Valditara contro il libro di storia “Trame del Tempo” edito da Laterza

A distanza di un anno si riaccende lo scontro politico attorno al testo scolastico “Trame del Tempo”, firmato da Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi e Carlo Greppi per l’editore Laterza.

Come riportato dal Corriere della Sera, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è tornato a criticare duramente il libro di storia, definendo il manuale “funzionale all’indottrinamento degli studenti” e invitando la casa editrice a ritirare il volume per salvaguardare la propria reputazione scientifica.

Il post di Laterza per una presentazione di “Trame del Tempo”, il libro di storia criticato da Valditara per le frasi usate sul Governo Meloni

Oggetto della contestazione, rilanciata da un’interrogazione parlamentare di Fratelli d’Italia, sono i passaggi dedicati all’insediamento del Governo Meloni, descritto nel testo per le sue misure liberticide e per i legami con l’eredità della destra post-fascista.

Alessandro Laterza ha respinto le accuse di faziosità, ricordando che i libri di testo vengono adottati liberamente dai docenti in un regime democratico che tutela la libertà di espressione e di pensiero contro ogni tentativo di censura o ingerenza ministeriale.

“Scritto in linguaggio comunista”: la reazione social contro le frasi sul Governo Meloni

L’attacco istituzionale ha trovato sponda nelle piattaforme social, dove alcuni utenti hanno preso di mira il volume accusandolo di essere un’opera ideologizzata o scritta con presunto “linguaggio comunista” per manipolare l’analisi degli eventi.

Alcuni commenti contestano la chiave di lettura della storia recente, rimproverando al testo di omettere i regolamenti di conti partigiani o di imporre una linea faziosa che impedirebbe la maturazione dello spirito critico negli studenti.

Questo genere di reazioni finisce tuttavia per confondere la rigorosa ricostruzione storiografica con la militanza politica, finendo per applicare al lavoro dei ricercatori proprio quelle categorie ideologiche che si pretenderebbe di denunciare. La difesa dei fatti storici accertati e il principio di terzietà dell’insegnamento restano invece il cardine della libertà didattica garantita dalla Costituzione.

Lo scontro tra Ignazio La Russa e Michela Ponzani

Questo scontro sulla narrazione degli eventi e sulla libertà di ricerca si ricollega alle tensioni che recentemente hanno visto contrapposti il presidente del Senato Ignazio La Russa e la storica Michela Ponzani nel corso della trasmissione Otto e mezzo.

La docente di Storia contemporanea aveva affermato che se fosse stato in vigore l’attuale ddl Sicurezza nel 1973, non avremmo oggi un presidente del Senato, ricordando che il 12 aprile di quell’anno La Russa si pose alla testa di un corteo non autorizzato del Fuan a Milano, dal quale partì la bomba a mano che uccise l’agente Antonio Marino.

La seconda carica dello Stato ha replicato definendo l’accostamento una gravissima falsificazione e dando mandato ai legali di procedere per vie giudiziarie per diffamazione, condizionando il ritiro della querela a immediate scuse. Ponzani ha respinto la richiesta rifiutando di scusarsi per aver citato fatti storici accertati e bollando l’iniziativa di La Russa come una mera intimidazione contro la libertà di ricerca.