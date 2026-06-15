Valditara contro Vannacci per le frasi sul femminicidio, "cattivo gusto, politica delle battute deve finire"

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Giuseppe Valditara attacca Roberto Vannacci per le frasi che l’ex generale aveva pronunciato sul femminicidio. Il ministro dell’Istruzione ha bollato l’uscita del leader di Futuro Nazionale come “di cattivo gusto”. Inoltre, ha sottolineato come questo sia un problema serio della nostra società e che non debba essere banalizzato con delle battute.

Giuseppe Valditara contro Roberto Vannacci

È arrivata anche la risposta di Giuseppe Valditara alle parole di Roberto Vannacci sul femminicidio. L’ex generale aveva spiegato come per lui non esista il femminicidio, in quanto si tratta di un omicidio come un altro e che quindi non ci sia bisogno di una fattispecie specifica per catalogarlo.

L’uscita è stata fortemente criticata in queste ore e l’ultimo ad iscriversi alla schiera di chi prende le distanze dall’ex membro della Lega è il ministro dell’Istruzione.

La risposta sul tema del femminicidio

Parlando a margine di un evento a Milano, Valditara si è espresso così in merito: “Il tema del femminicidio è molto serio, esprime una cultura di dominio, di un maschilismo ancora esistente nella nostra società e soprattutto svela una certa immaturità di molti giovani nell’accettare il ‘no’, che sia del docente o che sia di una donna”, spiega il ministro.

“Dobbiamo abituare i nostri giovani ai confini e al rispetto dell’altro. È un problema culturale e non può essere banalizzato. La politica delle battute, lo dico francamente, spero sia finita perché non ci porta da nessuna parte. I problemi sono seri, vanno affrontati seriamente, con riforme e con proposte serie”, ha aggiunto.

Infine, chiamato ad esprimersi su Vannacci, ha chiosato in questo modo: “Non sto qui a parlare di Vannacci, non mi interessa, il tema del femminicidio è troppo importante per essere liquidato con battute che ritengo siano assolutamente di cattivo gusto“.

Cosa aveva detto Vannacci sui femminicidi

L’intervento di Valditara arriva a poche ore da quello di Vannacci che, il 14 giugno, aveva chiuso l’Assemblea costituente di Futuro Nazionale con parole che poi erano state attaccate da diversi commentatori e dalle famiglie delle vittime di femminicidi.

Il leader del nuovo partito aveva detto: “Ci sono istanze di parità vere. Uomini e donne sono uguali, non c’è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole: non esiste il femminicidio”.

“Sono contrario, è un omicidio come tutti altri. Così come c’è la violenza sulle donne, c’è quella sugli anziani e non c’è un anzianicidio. Non c’è bisogno di una fattispecie specifica. Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità”, queste le parole di Roberto Vannacci che hanno poi portato alla reazione di Giuseppe Valditara.