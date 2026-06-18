Valditara difende le tracce della prima prova della Maturità 2026 dopo le polemiche degli studenti

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Diversi studenti hanno criticato l’assenza di temi attuali, come l’intelligenza artificiale o i social network nelle tracce della prima prova dell’esame di Maturità, oltre al fatto che gli autori presenti non facessero parte del programma scolastico. Il ministro dell’Istruzione Valditara ha difeso in un video le decisioni, spiegando il legame delle tracce con il mondo contemporaneo.

Studenti delusi dalle tracce della prima prova della Maturità

Diversi studenti hanno espresso delusione per le tracce proposte come prima prova dell’esame di Maturità. Alcune delle critiche si sono focalizzate sugli autori, spesso assenti dai programmi scolastici e sui quali quindi gli alunni non erano preparati.

Altre critiche sono state incentrate più sui temi, in particolare sull’assenza di tematiche di stringente attualità, come l’intelligenza artificiale, verso cui le nuove generazioni in tutto il mondo stanno mostrando una crescente diffidenza, e i social.

ANSA

Apprezzate invece le tracce sulla Costituzione e sui temi dell’incanto e della fatica.

Quali erano le tracce della prima prova della Maturità

Nella tipologia A, l’analisi del testo letterario, erano presentate due tracce. La prima era una poesia di Cesare Pavese, Passerò per Piazza di Spagna, e l’altra un brano tratto dal saggio I Piaceri di Vitaliano Brancati.

Nella tipologia B, gli elaborati argomentativi, erano presenti un testo di Giuseppe Saragat sulla Costituzione, uno di Piero Bianucci sull’Arte di Sbagliare con Metodo, e il terzo del sociologo conservatore Frank Furedi sull’importanza dei confini.

Infine, nella tipologia C, i temi di attualità, erano presenti due delle tracce più apprezzate, quella di Mario Calabresi sulla fatica e quella di

Wenke Husmann sull’incanto.

La difesa di Valditara

Valditara ha difeso le tracce in un video, dedicando molte parole a Furedi: “I confini sono importanti. Come il confine tra adolescenza ed età adulta. È il tema della maturità” ha dichiarato il ministro.

Il ministro ha parlato anche del tema sulla fatica di Calabresi e quello sulla Costituzione di Saragat, elogiando la capacità di quest’ultimo di legare le generazioni.

Valditara è tornato anche sul tema dell’esame finale delle scuole secondarie di secondo grado come valutazione della maturità, insistendo sul ritorno al vecchio nome dell’esame.