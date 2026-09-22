Valditara fa chiarezza sul tetto agli studenti stranieri a scuola, "Molto preoccupato dalla fuga dei bianchi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Lo aveva anticipato Giorgia Meloni in merito alle misure sulla scuola, Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato che il provvedimento per fissare numero massimo di studenti stranieri nelle classi è “agli ultimi dettagli”. La norma “avrà come elemento centrale la conoscenza dell’italiano e ci saranno criteri oggettivi per stabilire a chi si applica” ha sottolineato lo stesso Valditara. Il capo del dicastero dell’istruzione ha aggiunto di essere preoccupato per il “fenomeno del White flight, letteralmente la fuga dei bianchi”. “Se riduciamo a percentuali equilibrate la presenza di studenti che non parlano la nostra lingua, gli altri studenti potrebbero tornare” ha specificato. Il rischio per il Ministro è “di scivolare verso l’Alabama degli Anni ’50, con le scuole ghetto, quelle della segregazione”.

Tetto studenti stranieri per classe, i criteri

In un’intervista esclusiva al Corriere della Sera, Giuseppe Valditara ha fatto riferimento ai criteri alla base del provvedimento.

“I limiti non si applicheranno agli studenti che hanno frequentato la scuola dell’infanzia ed entrano in prima elementare o a quanti hanno frequentato positivamente alcuni anni di scuola, perché si può pensare che abbiano acquisito una certa conoscenza dell’italiano”.

Saranno inclusi nel provvedimento anche gli studenti con passaporto europeo.

Rispetto al vecchio limite che aveva previsto Mariastella Gelmini, c’è una differenza sostanziale, come ribadito dal Ministro.

“La nostra è una legge e non una circolare”. Agli uffici scolastici territoriali sarà attribuito un ruolo di coordinamento per spostare gli studenti ritenuti “in eccesso” ad altre scuole vicine.

Le classi coinvolte

Il Ministro dell’Istruzione ha spiegato anche quante e quali classi saranno coinvolte dal provvedimento che fisserà un tetto di studenti stranieri: “Quelle con più del 20% di studenti stranieri neoarrivati che non conoscono la nostra lingua sono poco meno di mille, per lo più alle elementari. Per queste abbiamo formato e assunto docenti specializzati. Sono invece 34.000 quelle con almeno il 30% di alunni stranieri, ma come ho detto la norma riguarderà solo quelli che non conoscono adeguatamente la nostra lingua”.

“Il fenomeno della concentrazione dei migranti”, come lo definisce il Ministro, “in alcune aree geografiche e in alcuni quartieri delle grandi città è disomogeneo”. Il Governo ha rilevato che è “in crescita al Nord e a Roma, meno rilevante nelle regioni del Sud”.

L’assunzione di nuovi docenti

Per contrastare la difficoltà di spostare gli studenti strabieri in scuole vicine “ci sarà la possibilità di una deroga”.

Inoltre, come annunciato da Giuseppe Valditara, “è previsto uno stanziamento di alcuni milioni per assumere docenti per potenziare l’italiano degli stranieri che restano nella stessa scuola”.

Un altro punto della norma è quello di rendere obbligatoria la conoscenza dell’italiano ai genitori: “Stiamo studiando strumenti efficaci. Se a casa parli arabo, dimentichi quello che hai fatto a scuola. Gli studenti internazionali ci dicono che è importante che i genitori conoscano la lingua”.

Il divieto di burqa e niqab

Sempre al Corriere della Sera Giuseppe Valditara ha risposto alle polemiche sul passaggio del provvedimento che riguarda il divieto di burqa e niqab.

“È una questione di civiltà” ha spiegato.

“Mi dispiace per chi fa polemiche, ma il burqa è il simbolo della mentalità patriarcale violenta che considera la donna una non persona e che noi come Lega abbiamo sempre avversato. I nostri valori dicono che la libertà della donna non è negoziabile”.