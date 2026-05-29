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Valditara risponde al professore aggredito a Parma che lo definisce "incompetente": "Sbaglia, ma non querelo"

Giuseppe Valditara ha replicato al professore aggredito a Parma che lo aveva definito incompetente: "Questo non è educare"

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Luca Bucceri

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non ci sta e risponde al professore aggredito a Parma da alcuni studenti. Tirato in ballo dallo stesso docente, che in un’intervista al Corriere della Sera aveva definito il politico “persona incompetente“, il 65enne a capo del MIM ha replicato all’insegnante che ha deciso di non denunciare i ragazzi che però, secondo il ministro, andrebbero resi responsabili mettendo di fatto fine all’epoca del “giustificazionismo“.

“Valditara incompetente”, la replica del ministro

A far rumore, nell’intervista rilasciata al Corriere delle Sera dal docente 63enne aggredito nel parco vicino all’Itis Leonardo Da Vinci di Parma, è stato l’attacco diretto a Valditara.

Oltre ai propri pensieri sull’episodio, che il professore non ha voluto definire una vera e propria aggressione, ha puntato il dito contro il ministero definendolo “incompetente” e ricordando un intervento di Valditara in cui si faceva riferimento all’umiliazione dello studente come a un fattore utile nella crescita e nella costruzione della personalità.

Valditara professore aggredito ParmaANSA
Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito

Il capo del MIM, sempre sulle colonne del Corriere della Sera, ha replicato cercando di stemperare gli animi, chiedendo in primis di “smetterla con la violenza verbale e con le strumentalizzazioni“.

Riguardo all’intervento pubblico riferito dal docente, ha poi ribadito: “Ho usato “umiliandosi” al riflessivo, non nella forma attiva, umiliare, aggiungendo subito dopo: “prendendosi la responsabilità dei suoi atti”. Che è l’essenza del messaggio cristiano”.

Il ministro non querelerà il professore

Parole che hanno fatto rumore, ma per le quali Valditara non prenderà provvedimenti.

Il ministro dell’istruzione e del merito, infatti, ha deciso di non querelare il professore.

“Sarà l’ufficio scolastico regionale a valutare il da farsi” ha detto.

Il commento di Valditara sull’aggressione di Parma

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giuseppe Valditara è tornato sull’episodio di Parma, condannando fermamente l’accaduto. “Quello che è successo è un fatto di assoluta gravità” ha sottolineato.

E parlando della mancata denuncia da parte del professore è anche andato contro quest’ultimo, sottolineando che non si tratta di un atto educativo ma che anzi sta “scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare”.

“Sta di fatto dicendo ai ragazzi che non c’è differenza tra rispettare le regole e ignorarle. Da ministro, ma anche da genitore, non posso condividerlo” ha detto.

Il messaggio che Valditara vorrebbe far passare, infatti, non è tanto quello di denunciare solo in caso di danni fisici che costringono a ricorrere alle cure ospedaliere, ma il “rispetto verso i docenti, verso ogni persona, di rifiuto della violenza per risolvere le controversie”.

“Ci vuole un messaggio educativo forte: non si accetta il linguaggio della prepotenza, l’autorità va rispettata” ha detto al Corriere.

valditara-professore-aggredito-parma ANSA

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