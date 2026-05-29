Valditara risponde al professore aggredito a Parma che lo definisce "incompetente": "Sbaglia, ma non querelo"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non ci sta e risponde al professore aggredito a Parma da alcuni studenti. Tirato in ballo dallo stesso docente, che in un’intervista al Corriere della Sera aveva definito il politico “persona incompetente“, il 65enne a capo del MIM ha replicato all’insegnante che ha deciso di non denunciare i ragazzi che però, secondo il ministro, andrebbero resi responsabili mettendo di fatto fine all’epoca del “giustificazionismo“.

“Valditara incompetente”, la replica del ministro

A far rumore, nell’intervista rilasciata al Corriere delle Sera dal docente 63enne aggredito nel parco vicino all’Itis Leonardo Da Vinci di Parma, è stato l’attacco diretto a Valditara.

Oltre ai propri pensieri sull’episodio, che il professore non ha voluto definire una vera e propria aggressione, ha puntato il dito contro il ministero definendolo “incompetente” e ricordando un intervento di Valditara in cui si faceva riferimento all’umiliazione dello studente come a un fattore utile nella crescita e nella costruzione della personalità.

ANSA

Il capo del MIM, sempre sulle colonne del Corriere della Sera, ha replicato cercando di stemperare gli animi, chiedendo in primis di “smetterla con la violenza verbale e con le strumentalizzazioni“.

Riguardo all’intervento pubblico riferito dal docente, ha poi ribadito: “Ho usato “umiliandosi” al riflessivo, non nella forma attiva, umiliare, aggiungendo subito dopo: “prendendosi la responsabilità dei suoi atti”. Che è l’essenza del messaggio cristiano”.

Il ministro non querelerà il professore

Parole che hanno fatto rumore, ma per le quali Valditara non prenderà provvedimenti.

Il ministro dell’istruzione e del merito, infatti, ha deciso di non querelare il professore.

“Sarà l’ufficio scolastico regionale a valutare il da farsi” ha detto.

Il commento di Valditara sull’aggressione di Parma

Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giuseppe Valditara è tornato sull’episodio di Parma, condannando fermamente l’accaduto. “Quello che è successo è un fatto di assoluta gravità” ha sottolineato.

E parlando della mancata denuncia da parte del professore è anche andato contro quest’ultimo, sottolineando che non si tratta di un atto educativo ma che anzi sta “scardinando il principio di autorevolezza e responsabilità che la scuola deve incarnare”.

“Sta di fatto dicendo ai ragazzi che non c’è differenza tra rispettare le regole e ignorarle. Da ministro, ma anche da genitore, non posso condividerlo” ha detto.

Il messaggio che Valditara vorrebbe far passare, infatti, non è tanto quello di denunciare solo in caso di danni fisici che costringono a ricorrere alle cure ospedaliere, ma il “rispetto verso i docenti, verso ogni persona, di rifiuto della violenza per risolvere le controversie”.

“Ci vuole un messaggio educativo forte: non si accetta il linguaggio della prepotenza, l’autorità va rispettata” ha detto al Corriere.