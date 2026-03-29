Valditara visita prof accoltellata a Bergamo e annuncia il divieto dei social per minori di 15 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Giuseppe Valditara ha incontrato, in ospedale a Bergamo, Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni. Il ministro dell’Istruzione ha ribadito l’importanza delle nuove misure per ridurre i rischi a scuola e ha annunciato l’intenzione di voler limitare l’accesso ai social network per i minori di 15 anni.

Incontro fra Giuseppe Valditara e Chiara Mocchi

Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata alla scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, ha ricevuto la visita di Valditara presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Il colloquio è durato quasi un’ora, durante la quale il ministro ha ascoltato attentamente le riflessioni della docente, che ha dichiarato di sentire la mancanza dei suoi studenti e di voler riprendere presto l’attività didattica.

ANSA

Aggressioni in calo

Il ministro ha sottolineato come gli episodi di violenza nei confronti degli insegnanti stiano progressivamente diminuendo: si è passati da 53 aggressioni nel 2023-24 a 41 nel 2024-25, fino a 30 nei primi sette mesi dell’anno corrente.

“Vuol dire che le misure stanno iniziando a funzionare. Noi vogliamo ridare autorevolezza ai docenti e ripristinare il rispetto verso la loro autorità, che deve essere un punto cardine nelle scuole”, ha detto Valditara.

Divieto dei social per under 15

Dopo il divieto del cellulare in classe, il ministro ha annunciato l’intenzione di estendere la tutela anche online, promuovendo in Europa l’abolizione dell’accesso ai social network per tutti i minori di 15 anni.

La decisione arriva dopo il caso del 13enne che ha trasmesso in diretta l’aggressione alla docente su Telegram, evidenziando i rischi legati all’uso incontrollato delle piattaforme digitali tra i giovanissimi.

I due fascicoli aperti dalla Procura per i minorenni

“Non posso essere incarcerato, dato che in Italia l’età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo”. Così scriveva il ragazzino nel suo manifesto, prima di accoltellare la prof.

L’aggressione è avvenuta perché, come ha scritto il 13enne stesso, la docente gli avrebbe dato punteggi bassi in una valutazione sull’attenzione nonostante una diagnosi di Adhd. “Mi sembra un sabotaggio. Mi sta incatenando a questa vita di difficoltà solo perché non le piaccio”, ha scritto il ragazzino prima di accoltellare la professoressa Chiara Mocchi.

Nonostante il ragazzo, essendo under 14, non possa essere processato né condannato per legge, la Procura per i minorenni di Brescia ha aperto due fascicoli: uno penale per indagare sull’accaduto e uno civile per valutare eventuali provvedimenti nei confronti del giovane, attualmente ricoverato in una struttura protetta.