Valditara vuole meno alunni stranieri in classe per non sforare il limite del 30%, ma la circolare è del 2010

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Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato in un’intervista di voler emanare una circolare che rafforzi il limite del 30% di studenti stranieri in ogni classe di scuola. Questo limite esiste già, ma è fissato da una circolare del 2010, quando gli studenti stranieri erano molti meno di oggi.

Cosa ha detto Valditara sugli stranieri in classe

Durante un’intervista al quotidiano La Verità, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato una nuova circolare per limitare il numero di alunni stranieri in ogni classe di scuola:

È importante una circolare che ribadisca, rafforzi, renda più efficace la direttiva già prevista che fissa un limite del 30% di stranieri in classe, in particolare riguardo alle competenze linguistiche.

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Valditara non ha dato dettagli, ma ha parlato di un coinvolgimento degli uffici scolastici territoriali, che dovrebbero distribuire gli studenti stranieri in varie scuole in modo che nessuna classe superi il limite del 30% di studenti stranieri.

Cosa dice la circolare del 2010 sul limite del 30%

La circolare di cui parla Valditara risale all’8 gennaio 2010, e fissa appunto al 30% il numero di studenti stranieri in ogni classe di scuola.

Prevede già sia il coinvolgimento degli uffici scolastici territoriali, sia la possibilità di aumentare o anche di ridurre il limite in base alle competenze linguistiche degli alunni.

Non è quindi chiaro quale sarebbero le differenze tra la nuova circolare e quella del 2010. Nel frattempo, però, il numero di alunni stranieri in Italia è molto aumentato.

Quanto è praticabile il limite del 30% di studenti stranieri oggi

Nel 2010, quando fu emanata la circolare di cui parla Valditara, gli studenti stranieri erano 711 e incidevano per il 7,9% sulla popolazione scolastica. Oggi sono 930 mila, e incidono per l’11,6%.

Questo vuol dire che poco più di un alunno su 10 è straniero, quindi all’apparenza rispettare il limite del 30% dovrebbe essere relativamente facile da rispettare.

In realtà, però, le comunità straniere non sono distribuite in maniera omogenea sul territorio, anzi tendono ad aggregarsi. In questo contesto alcune scuole rischiano di non poter rispettare il limite.

Valditara ha parlato di questo fenomeno, proponendo “politiche abitative” che prevedano di evitare la formazione di “quartieri ghetto”, facilitando l’attuazione della normativa.