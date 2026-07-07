Valditara vuole tenere aperte le scuole "fino al tardo pomeriggio" per arginare "il fenomeno dei maranza"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato il prolungamento dell’apertura delle scuole fino al tardo pomeriggio tramite il piano Agenda Nord per arginare il fenomeno dei maranza nelle periferie. Il progetto prevede l’attivazione di laboratori sportivi, teatrali e musicali per combattere la dispersione scolastica e sottrarre i giovani alla strada, con un netto inasprimento delle sanzioni per i reati gravi.

Il piano del ministro Valditara per le scuole nelle periferie

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale per presentare le nuove misure del governo contro la dispersione scolastica e le gang giovanili nelle periferie.

“Mi piacciono i fatti concreti, non le chiacchiere”, ha esordito il ministro illustrando il piano per un presidio territoriale continuo che sottragga i minorenni alla strada. L’attenzione del ministero è rivolta soprattutto alle aree più difficili del Centro e del Nord Italia, dove il disagio sociale e la criminalità tra i giovanissimi si manifestano in modo più evidente

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“Tenere i ragazzi a scuola e non lasciarli sulla strada è molto importante”, ha sottolineato con fermezza il titolare del dicastero di Viale Trastevere.

Il contrasto al fenomeno dei maranza

Il fulcro della proposta punta a scardinare le dinamiche delle aggregazioni giovanili violente intervenendo direttamente sui tempi e sull’offerta didattica delle scuole. La misura intende colmare il vuoto educativo che si crea al di fuori del normale orario di lezione per evitare che i ragazzi rimangano senza controllo.

“Il fenomeno si concentra soprattutto nelle periferie del Nord e del Centro“, ha spiegato il ministro affrontando il tema della gestione delle bande di strada.

“Agenda Nord, che si aggiunge ad Agenda Sud, è il primo grande intervento di lotta alla dispersione scolastica – ha chiarito Valditara – Allunga il tempo scuola fino al tardo pomeriggio e coinvolge gli studenti delle aree a rischio in attività sportive, teatrali, musicali”.

Il ruolo delle famiglie

Il prolungamento dell’orario e l’apertura pomeridiana degli istituti servono anche a sopperire a contesti familiari complessi. Secondo l’analisi del ministero, l’azione dello Stato sui ragazzi non può prescindere da un richiamo alla responsabilità dei genitori nei quartieri degradati.

“Il percorso educativo non può riguardare soltanto la scuola. Deve coinvolgere anche la famiglia” ha incalzato il ministro, evidenziando una criticità strutturale: “Spesso i genitori dei ‘maranza’ sono assenti“.

Al presidio formativo, attuato anche attraverso un Piano Estate da 300 milioni di euro per garantire l’apertura delle strutture nei mesi estivi, si affianca una linea punitiva rigorosa per i reati più gravi. La Lega sta infatti lavorando per inasprire le norme, prevedendo il ritiro del permesso di soggiorno o la revoca della cittadinanza per chi rappresenta un rischio per la sicurezza.