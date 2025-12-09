Valentina Barbieri comica del Gialappa Show ricoverata "per forte stress", come sta l'imitatrice

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Valentina Barbieri, comica del Gialappa Show, è stata ricoverata in ospedale in seguito a un periodo di forte stress, come ha raccontato lei stessa ai follower tramite un messaggio pubblicato sulle storie di Instagram. La 30enne è famosa per le sue imitazioni di Chiara Ferragni, Giulia De Lellis e Michelle Hunziker.

Come sta Valentina Barbieri

La comica ha spiegato di essersi sentita costretta a interrompere improvvisamente gli impegni lavorativi e la presenza sui social a causa di un malessere che l’ha portata al ricovero.

In una story, accompagnata da una foto scattata dal letto d’ospedale, ha scritto: “Ciao Amici, mi dispiace essere così assente ultimamente. Sono stati mesi di fortissimo stress e ovviamente il mio corpo ha poi chiesto il conto. Ho passato una settimana terribile, forse ora sta procedendo meglio. Tra pianti e preoccupazioni, non mi sembrava il caso di mostrarvi le mie condizioni”.

ANSA

La comica e imitatrice Valentina Barbieri

Barbieri ha descritto giorni di forte preoccupazione e stanchezza, spiegando di non aver voluto mostrare le proprie condizioni prima di sentirsi pronta a farlo: “Riemergo solo ora, dopo giorni passati qui”.

E ancora: “Sono sotto le mani di bravissimi medici e infermieri e sono fortunata ad avere vicino il mio fidanzato e le nostre famiglie. Nulla è scontato. Non so per quanti giorni sarò ancora qui, so solo che il mio corpo ha chiesto uno stop e ora è giusto ascoltarlo. Tornerò presto, mi mancate. Vi voglio bene”.

Il sostegno del fidanzato Thomas Basilico

Il compagno di Barbieri, l’attore e content creator Thomas Basilico, è al suo fianco sin dal primo giorno di ricovero. È stato lui a fornire un primo aggiornamento rassicurante ai fan: “Ciao a tutti, Valentina è ancora ricoverata a Pescara. Ma sta molto meglio. Ancora un piccolo sforzo e torna a casa. Grazie a tutti per la vostra vicinanza, apprezziamo tantissimo. Mi sembrava giusto aggiornarci. A presto, molto presto”.

Non è ancora chiaro quando l’imitatrice potrà essere dimessa, ma dalle parole dei due traspare un cauto ottimismo. A dettare i tempi, in ogni caso, è la capacità di recupero del corpo di Valentina Barbieri.

Valentina Barbieri, nata sui social e consacrata in tv

Il successo di Valentina Barbieri è esploso inizialmente su TikTok, dove ha costruito un pubblico numeroso grazie alle sue imitazioni, portate poi in televisione con il Gialappa Show. Proprio nell’ultima puntata del programma andata in onda su TV8 (registrata settimane prima del malore) è comparsa con la sua parodia di Giulia De Lellis.

Michelle Hunziker su Valentina Barbieri

Il talento comico di Valentina Barbieri è riconosciuto e anche le sue “vittime” ridono delle sue imitazioni. Così ebbe a dire di lei tempo fa Michelle Hunziker: “Mi fa ridere come una pazza. Tira fuori, esagerandole, cose che fanno parte di me. È l’unica che riesce ad imitarmi. Mi è spiaciuto che non ci siano riuscite altre in passato”.