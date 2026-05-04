Valentina Bivona, l’intervista alla Marta dei Cesaroni: “L’ambizione è il motore del sogno”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

L’attrice Valentina Bivona arriva all’intervista esclusiva per Virgilio Notizie portandosi addosso una doppia stratificazione: quella di una giovane donna nel pieno di una fase di definizione personale e quella di un personaggio, Marta, che dentro la nuova stagione della serie di Canale 5 I Cesaroni sembra incarnare proprio quella stessa tensione tra identità e appartenenza. Parlare con lei significa entrare in uno spazio in cui i confini tra esperienza vissuta e interpretazione si fanno sottili. Non perché coincidano, ma perché si sfiorano continuamente. Marta non è Valentina Bivona, eppure esiste un punto in cui le due si riconoscono: nella complessità delle emozioni, nella fatica di decifrarle, nel bisogno di trovare un equilibrio tra ciò che si è e ciò che si sta diventando. C’è qualcosa, nel modo in cui Valentina Bivona racconta il suo percorso, che restituisce l’idea di una crescita costruita per stratificazioni lente, mai lineari. Una consapevolezza che non nasce da un’epifania improvvisa, ma da una somma di tentativi, errori, ritorni. Il suo è uno sguardo lucido, spesso severo con se stessa, ma non privo di una forma di delicatezza: quella che emerge nei momenti di pausa, quando si concede di fermarsi e ascoltarsi. In Marta, adolescente brillante e inquieta, sospesa tra una vita già scritta e la necessità di riscriversi da capo, si riflette una domanda che non riguarda solo il personaggio, ma una generazione intera: dove si trova davvero il proprio posto? Non tanto geograficamente o professionalmente, ma emotivamente. In quale spazio si può smettere di sentirsi fuori luogo? Questa intervista nasce proprio da lì. Non dal bisogno di raccontare una carriera, ma dal tentativo di attraversare quel territorio più fragile e meno definito in cui convivono ambizione, dubbio, disciplina e inquietudine. Un luogo in cui il successo non cancella le domande, ma semmai le rende più nitide. Valentina Bivona si muove in questo spazio con una sincerità disarmante. Non cerca di semplificare ciò che è complesso, né di offrire risposte definitive. Piuttosto, accetta l’incertezza come parte del percorso. E forse è proprio questa la chiave più autentica del suo racconto: la capacità di restare in ascolto, anche quando le risposte non sono ancora arrivate.

Chi è Marta per Valentina Bivona? Che cosa rappresenta per lei?

“Sul piano personale, Marta rappresenta una parte significativa della mia vita. Durante le riprese della serie ho sostenuto anche l’esame di maturità: per questo motivo ha segnato, in qualche modo, la chiusura di un ciclo. Al tempo stesso, mi ha offerto l’opportunità di tornare idealmente sui banchi di scuola e di rivivere quella fase dell’adolescenza caratterizzata dalle prime emozioni. È stato come riscoprire le sensazioni dei sedici anni, le più autentiche, ancora in divenire. Sul piano professionale, costituisce una grande soddisfazione. Nutro un forte legame affettivo con la serie, che apprezzo profondamente. Rappresenta un traguardo rilevante dopo anni di studio e lavoro, ma al contempo segna anche un nuovo inizio”.

Ha trovato in Marta aspetti che le somigliano e altri più lontani?

“Sì, sotto entrambi i profili. Mi riconosco soprattutto nel modo di gestire le emozioni: durante l’adolescenza ne comprendevo a fatica l’intensità e non sapevo bene come dosarle. Per questo ho attinto molto a quella fase della mia vita. Le differenze emergono invece nel lato più irruento del personaggio: Marta ha una tendenza a cacciarsi nei guai che non mi appartiene. Inoltre, proviene da un contesto diverso; essendo marchigiana, ho lavorato sull’accento con un coach. Da adolescente sono sempre stata piuttosto disciplinata e non ho mai saltato la scuola senza informare i miei genitori”.

Era appassionata della serie già da bambina?

“Sì. Sono nata nello stesso periodo della prima stagione, quindi inizialmente ero troppo piccola per seguirla con continuità. Conservo però ricordi nitidi a partire dalla quarta stagione: le serate trascorse a guardarla, sia in diretta sia in replica. Negli anni successivi ho recuperato tutte le stagioni sulle piattaforme, ed è stata un’esperienza molto piacevole”.

A suo avviso, qual è il segreto del successo de I Cesaroni, soprattutto tra le nuove generazioni?

“Credo che si sia riusciti a preservare e a riproporre l’essenza della serie: il racconto della famiglia nella sua quotidianità, con momenti felici e difficili affrontati insieme. Questo rappresenta un elemento centrale. Molti spettatori raccontano di essere riusciti, grazie ai dialoghi, ad affrontare con i propri figli anche temi delicati. La serie tratta questioni talvolta complesse con leggerezza, autenticità e ironia, permettendo al pubblico di riconoscersi e di sentirsi coinvolto”.

È stato più complesso relazionarsi sul set con gli attori storici o con i suoi coetanei?

“All’inizio lavorare con il cast storico generava una certa apprensione. Una volta sul set, però, Claudio Amendola ha svolto un lavoro molto attento nel mettere tutti a proprio agio: non ci si è mai percepiti come ‘nuovi’, ma come parte di una famiglia consolidata. È stata un’esperienza molto positiva e altamente formativa. Con i coetanei, invece, la responsabilità è diversa: rappresentiamo una linea narrativa completamente nuova, quella più giovane. Questo comporta una certa pressione, ma anche grande entusiasmo e il desiderio di offrire il meglio”.

US: Riccardo Ciccarese / MN Comm /Publispei / Mediaset

Come è nato in lei il desiderio di diventare attrice?

“Ricordo un episodio preciso: avevo circa cinque o sei anni quando vidi il film Matilda sei mitica. La protagonista era una bambina della mia età e questo suscitò la riflessione che, se fosse stato possibile per lei, avrebbe potuto esserlo anche per me. È stato un primo momento di consapevolezza. Successivamente, il percorso si è sviluppato anche in modo casuale. Provengo da un piccolo centro delle Marche e inizialmente intraprendere questa strada sembrava complesso. Quando ne parlai con mia madre, la sua reazione fu legata proprio alla difficoltà di orientarsi partendo da un contesto così limitato. Tuttavia, attraverso la ricerca di provini online e il contatto con le prime agenzie, sono arrivate le prime opportunità”.

Quando ha compreso che la recitazione poteva trasformarsi in una professione e non restare solo una passione?

“In realtà, avendo avuto la possibilità di crescere frequentando diversi set, è sempre stata percepita come una prospettiva concreta. Non è mai stato immaginato un percorso lontano da questo ambito. Attualmente sto studiando regia e mi piacerebbe, in futuro, realizzare un progetto che consenta di ricoprire sia il ruolo di regista sia quello di attrice. Suscita interesse tutto ciò che riguarda questo settore: dalla fotografia alla composizione dell’immagine, fino alla costruzione della scena. L’obiettivo è sperimentare diversi ruoli all’interno dell’ambito cinematografico”.

Ha mai preso in considerazione un’alternativa più stabile, un piano B?

“Sì, perché vi è una naturale inclinazione verso sicurezza e stabilità. Tuttavia, è emerso chiaramente che in questo lavoro non è possibile mantenere tutto sotto controllo. Nei periodi lontani dal set è capitato di riflettere su possibili alternative, ma sempre all’interno dell’ambito artistico. Non è mai stato possibile immaginare un percorso esterno a questo settore: le uniche opzioni considerate riguardavano la sceneggiatura o la regia”.

Che cosa rappresenta per lei l’ambizione?

“È il motore principale della passione: la spinta che consente di perseverare, superare gli ostacoli e proseguire nel proprio percorso. Finché esiste ambizione, esistono anche un sogno e la volontà di realizzarlo. È quella che definisco la luce verde per andare avanti”.

Ha mai temuto che l’ambizione potesse trasformarsi in ossessione?

“Sì, ma grazie alla formazione e agli insegnamenti ricevuti ho imparato a distinguere nettamente le due dimensioni. L’ambizione deve restare un elemento positivo; se dovesse assumere una connotazione negativa, verrebbe riconosciuta e affrontata”.

È cambiato qualcosa nella sua vita da quando I Cesaroni sono in onda?

“In parte sì: capita di essere riconosciuta, anche se nella serie l’aspetto è molto diverso da quello reale. L’aspetto più significativo riguarda però i messaggi ricevuti quotidianamente, soprattutto dai coetanei: molti si identificano nel personaggio, e questo attenua la sensazione di sentirsi soli”.

In che senso?

“La solitudine è un’esperienza che riguarda chiunque in determinati momenti. In questo caso, il lavoro comporta anche sacrifici: rinunce, tempo sottratto alla vita sociale, fine settimana dedicati allo studio anziché alle uscite. L’adolescenza non è stata del tutto ordinaria. Tuttavia, questi momenti si rivelano utili perché offrono l’opportunità di riflettere e osservare la realtà con maggiore distacco”.

Come gestisce le critiche, soprattutto quelle più dure?

“Le osservazioni costruttive vengono sempre accolte e considerate preziose: vengono conservate e trasformate in occasioni di crescita. Per quanto riguarda i commenti negativi, soprattutto quando nascono da atteggiamenti ostili, non riescono a incidere: non appartengono al mio modo di essere e, per questo, non vengono interiorizzati”.

Quando ha compreso che un rifiuto a un provino non aveva un carattere personale?

“Nel momento in cui ho iniziato a vedere i prodotti finiti e le attrici selezionate. Spesso si trattava di figure molto diverse da me, e questo ha chiarito che non esiste un interprete valido in senso assoluto, ma quello più adatto a uno specifico ruolo”.

E lei ha smesso di soffrire per i no?

“No, non ci si abitua completamente, soprattutto quando si arriva alle fasi finali. Con il tempo, però, si comprende che si tratta semplicemente di una scelta differente rispetto alle esigenze della produzione”.

Quando si rivede sullo schermo, prevale la soddisfazione o un atteggiamento critico?

“Prevale un atteggiamento fortemente autocritico. Rivedendo un lavoro a distanza di tempo, emerge spesso la consapevolezza che alcune scelte verrebbero affrontate diversamente oggi. È un processo naturale, perché tra le riprese e la visione trascorre del tempo, durante il quale si cresce e si acquisiscono nuove prospettive. Questa capacità di analisi rappresenta però uno strumento fondamentale: consente di riflettere sul proprio operato, valorizzare l’esperienza e migliorarsi costantemente dal punto di vista professionale”.

Spesso si afferma che la recitazione abbia una funzione terapeutica. È stato così anche per lei? In che modo l’ha aiutata?

“La considero molto terapeutica. Nei momenti più complessi, il lavoro sul set e l’interpretazione di un personaggio consentono di prendere distanza da sé stessi e di immergersi completamente in un’altra identità. Questo, in alcuni casi, contribuisce ad alleggerire le difficoltà del presente. Rappresenta uno degli aspetti più preziosi di questa professione: la possibilità di vivere emozioni diverse e di calarsi in esistenze lontane dalla propria. Anche durante una giornata serena, affrontare una scena particolarmente intensa permette di entrare in contatto con sfumature interiori che magari non erano state ancora esplorate. Per questo motivo ritengo che abbia un valore terapeutico anche sul piano della crescita personale: consente di avvicinarsi a dimensioni emotive che nella quotidianità non sempre emergono”.

C’è stata un’emozione che ha temuto di affrontare?

“Paradossalmente, le scene più complesse non sono quelle cariche di intensità, ma quelle apparentemente più semplici. Il registro drammatico risulta più familiare sul piano interpretativo. Le scene di vita quotidiana, invece, richiedono un livello di credibilità assoluto: occorre essere naturali senza coincidere con se stessi. È proprio questo equilibrio a renderle più impegnative”.

Quale pensa sia stato fino a oggi il sacrificio più grande sostenuto per intraprendere questa carriera?

“Più che personale, ritengo sia stato quello di mia madre. Mi ha sempre accompagnata ovunque: alle accademie, ai provini, spesso anche a grande distanza da casa. Erano frequenti viaggi in giornata tra Marche e Roma, talvolta più volte a settimana, e lei chiedeva costantemente ferie al lavoro per sostenermi. Se devo essere sincera, il sacrificio maggiore è stato il suo”.

Che tipo di rapporto ha con sua madre?

“Molto stretto. È la prima a sostenermi, ma anche la prima a esprimere un giudizio sincero. Quando qualcosa non la convince, lo dice apertamente, anche nelle situazioni più semplici. Allo stesso tempo, rappresenta la mia prima sostenitrice”.

Se il suo spazio abitativo potesse raccontarla, che immagine restituirebbe?

“Sia nella casa nelle Marche sia in quella a Roma vivo in ambienti open space, privi di stanze separate. In un certo senso, questo mi rispecchia: tendo alla trasparenza e cerco sempre di esprimere il mio pensiero nel modo più adeguato. Gli ambienti sono ricchi di miei quadri e di alcune sculture. Lascio che siano queste opere a raccontare aspetti della mia personalità e momenti specifici del mio percorso. Il legame con l’arte è molto forte”.

Quali soggetti predilige nella pittura e nella scultura? E quando si dedica a queste attività?

“Solitamente creo di notte, quando il sonno tarda ad arrivare e nasce l’esigenza di realizzare qualcosa. Nella pittura mi piace combinare elementi realistici con contesti non realistici. Utilizzo principalmente colori acrilici oppure, quando il tempo lo consente, la tecnica a olio. Per quanto riguarda la scultura, prediligo la sperimentazione, anche con richiami al dadaismo, accostando oggetti diversi per costruire nuovi significati. Ho lavorato a lungo anche sul piano realistico, ma attualmente mi interessa maggiormente una dimensione più emotiva, con componenti astratte e un’atmosfera più enigmatica”.

Si dice che l’arte nasca dal caos. Qual è il suo caos interiore?

“È legato alla ricerca del proprio posto nel mondo, più sul piano personale che su quello professionale. I vent’anni rappresentano un’età di transizione: non si è più giustificati come nell’infanzia, ma non si è ancora pienamente adulti. Molte esperienze devono ancora essere vissute e spesso ci si trova ad affrontare situazioni senza avere strumenti adeguati. Questo disorientamento coincide con il tentativo di non sentirsi fuori luogo”.

Che cosa le provoca maggiore irrequietezza?

“Non tanto il giudizio altrui, quanto la percezione di me stessa. L’atteggiamento è fortemente autocritico e c’è una tendenza a voler mettere tutti a proprio agio, interrogandosi su come si viene percepiti. È un aspetto su cui sarebbe opportuno lavorare, attribuendogli meno importanza”.

Il futuro la spaventa o la incuriosisce?

“Esiste una componente di timore, ma prevale la curiosità. La naturale inclinazione è quella di voler scoprire ciò che accadrà, più che temerlo”.

Qual è stato l’ultimo gesto di tenerezza che Valentina Bivona ha regalato a Valentina Bivona?

“Non sono frequenti, perché l’atteggiamento verso me stessa è piuttosto severo. I momenti più intimi coincidono con la solitudine: quando mi trovo da sola, magari al parco, ad ascoltare musica o a dipingere. Il dialogo interiore è costante, perché c’è un continuo tentativo di comprensione. In questa fase della vita rappresenta un processo continuo”.

Chi è la Valentina Bivona che vede riflessa nello specchio?

“Emergono molteplici versioni di me. Le esperienze negative non hanno mai modificato la mia identità se non lo ritenevo opportuno. Sono presenti tutte le fasi del mio percorso: l’adolescenza, le emozioni vissute, ma anche i personaggi interpretati. Ognuno ha lasciato un segno”.

Le persone intorno a lei hanno sempre compreso il suo percorso?

“No. Crescere in un piccolo paese ha comportato incomprensioni e, per diversi anni, episodi di bullismo, che hanno portato anche a cambiare più scuole. Era diffusa l’idea che chi aspirasse a questo mestiere fosse poco serio. Oggi ricevere apprezzamenti da alcune di quelle stesse persone suscita una certa impressione”.

È riuscita a superare queste esperienze?

“Sì. Non permetto a esperienze negative di condizionarmi. Mantengo un atteggiamento fiducioso verso gli altri e ritengo possibile un cambiamento anche in chi ha avuto comportamenti sbagliati. Quelle esperienze si sono rivelate utili: oggi permettono di riconoscere meglio la cattiveria gratuita e di non attribuirle peso”.

Come ha vissuto allora le critiche iniziali, simili a una forma di bullismo digitale, legate all’inglese del suo personaggio?

“All’inizio non è stato semplice: erano presenti numerosi commenti e contenuti critici, che ignoravano come quello parlato fosse newyorchese in senso stretto. Rispondevo a delle esigenze di sceneggiatura e sul set avevo anche un coach che in caso di errore mi avrebbe corretta. Tuttavia, il primo passo è stato contattare la produzione per verificare il loro grado di soddisfazione; la risposta positiva ha avuto un effetto rassicurante. C’era inoltre la convinzione che il giudizio del pubblico potesse evolversi, e così è stato. Questo rende il percorso ancora più gratificante rispetto a un consenso immediato”.

Tornando alle persone intorno, in amore hanno sempre compreso il suo lavoro?

“Attualmente ho la fortuna di condividere la vita con un ragazzo che svolge lo stesso mestiere, e questo favorisce una comprensione reciproca. In passato, invece, non è stato sempre così: alcune persone faticavano ad accettare dinamiche professionali come le scene di vicinanza sul set. Si tratta di un aspetto delicato, che richiede la capacità di spiegare il proprio mondo a chi non lo conosce”.

È felice, oggi?

“In questo momento sì, molto”.