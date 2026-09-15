Valentina Ferragni sulla sorella Chiara nei giorni del Pandoro Gate, "temevo che potesse fare gesti assurdi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quando è scoppiato il caso Pandoro Gate, Chiara Ferragni “neanche si sentiva più di vivere”, quindi “non la lasciavamo da sola un attimo, neanche per andare al bagno”: lo racconta la sorella Valentina alle telecamere del podcast One more time. Non nasconde, la sorella dell’influencer, che in quel periodo temeva che Chiara potesse “fare dei gesti assurdi“.

La paura per Chiara Ferragni

Martedì 15 settembre il podcast One more time ha pubblicato l’intervista a Valentina Ferragni, sorella dell’influencer Chiara Ferragni. Sono passati due anni dall’inchiesta Pandoro Gate, e Valentina ricorda molto bene che Chiara, in quei giorni, si mostrava inappetente e tendeva ad isolarsi.

Per questo la sua famiglia aveva fatto rete, cercando di tenerle compagnia e di non lasciarla sola “neanche per andare al bagno”. In un’occasione Chiara Ferragni “neanche si sentiva più di vivere“.

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In quel periodo “stavamo h24 con lei, abbiamo passato mesi sempre assieme”, e non soltanto per parlare, ma “per farle sentire la nostra presenza”, ricorda Valentina.

“Quando vedi una persona stare così male hai paura che possa fare dei gesti assurdi“, aggiunge Valentina Ferragni, che non nasconde l’idea che la forza dei familiari che stavano intorno alla sorella probabilmente “ha aiutato anche lei ad uscirne“.

Gli effetti del Pandoro Gate su Valentina Ferragni

In un altro segmento dell’intervista, Valentina Ferragni racconta gli eventi a catena dopo il Pandoro Gate. In un’occasione avrebbe dovuto partecipare a un evento legato a un brand per cui lavorava.

Venne contattata e le venne chiesto di non partecipare all’evento perché “essendo aperto al pubblico” avevano “paura che le persone venissero a insultarmi, o che mi lanciassero qualcosa“, racconta la sorella dell’influencer, che racconta anche della “cattiveria sui social” che dice di aver “visto poche volte nella vita”. Così “per mesi io ho fatto fatica ad aprire Instagram“.

La critica alla serie The Ferragnez

Valentina Ferragni, inoltre, spiega il motivo per cui aveva accettato di partecipare solamente alla prima stagione della serie The Ferragnez. L’idea era stata proposta “da Federico”, e Valentina aveva scelto di non prendere parte alle stagioni successive perché “non mi era piaciuto come veniva raccontata questa storia”, ma anche perché “le persone venivano trattate con superficialità” e venivano evidenziate le differenze tra le famiglie.

Secondo Valentina Ferragni, Fedez faceva passare come “strano” il fatto che i Ferragni fossero una famiglia unita che “si abbracciava”, una narrazione che ha portato gli hater a chiamare “mafia” la famiglia di Chiara Ferragni, un messaggio che Valentina respinge con forza.