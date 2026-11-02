Valentina Filannino morta a Barletta dopo le dimissioni dal pronto soccorso, la 35enne voleva il ricovero

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una ragazza di 35 anni di Barletta, Valentina Filannno, è morta dopo un malore avvenuto poche ore dopo che i medici dell’ospedale Dimiccoli l’avevano dimessa. La giovane si era presentata in pronto soccorso con un forte dolore alla gamba. Gli accertamenti avevano verificato che si trattava di una tromboembolia polmonare, ma le condizioni della ragazza avevano convinto i medici a dimetterla con una terapia da seguire a domicilio. Una volta tornata a casa, la 35enne si sarebbe sentita male. Soccorsa immediatamente, sarebbe morta dopo 22 ore in rianimazione.

La diagnosi e le dimissioni dal pronto soccorso

Lo scorso 29 ottobre Valentina Filannino, 35 anni, si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Dimiccoli di Barletta con un forte dolore a una gamba, che presentava anche problemi di circolazione.

I familiari della ragazza hanno riferito a diverse fonti di stampa che, durante gli accertamenti effettuati dai medici attraverso una Tac, sarebbe emersa una tromboembolia polmonare.

ANSA

Si tratta di un’emergenza media che si verifica quando un trombo, un coagulo di sangue, si stacca da una vena profonda, solitamente nelle gambe, e arriva attraverso il cuore fino a un’arteria polmonare, che trasporta sangue dal cuore ai polmoni.

La tromboembolia polmonare è pericolosa, ma secondo le linee guida ufficiali, se i pazienti sono in buone condizioni, il ricovero non è sempre necessario. I medici del Dimiccoli devono aver valutato le condizioni di Filannino sufficienti, perché l’hanno dimessa con una terapia da seguire a domicilio.

Il malore e la morte di Valentina Filannino

Mentre la ragazza saliva le scale per tornare a casa dei genitori, avrebbe perso i sensi improvvisamente e sarebbe caduta. I soccorritori l’hanno portata nuovamente al Dimiccoli, dove è stata ricoverata in rianimazione.

Filannino sarebbe poi rimasta nel reparto per 22 ore, prima che i medici ne dichiarassero il decesso. È stata disposta un’autopsia presso l’ospedale di Bari per chiarire le cause della morte.

L’indagine su quanto accaduto

La famiglia di Filannino ha presentato una denuncia sulla morte della ragazza, per fare chiarezza su cosa sia accaduto e sul processo decisionale che ha portato alle dimissioni della giovane.

La magistratura ha disposto un’indagine. I risultati dell’autopsia saranno fondamentali per capire se ci siano responsabilità da parte dei medici che hanno deciso di dimettere la 35enne.