Valentina Greco ritrovata viva, era scomparsa in Tunisia da 10 giorni: svenuta dentro l'armadio

Valentina Greco è viva ed è stata ritrovata. La donna di 42 anni, originaria di Cagliari, che vive e lavora a Sidi Bou Said nei pressi di Tunisi, era scomparsa in Tunisia 10 giorni fa. La Farnesina ha subito avvisato i familiari. “Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto una telefonata di cortesia alla madre della connazionale per informarla”, si legge in una nota.

Come sta Valentina Greco

“L’ambasciata d’Italia a Tunisi, grazie alla eccellente collaborazione con le autorità tunisine, è riuscita a ritrovare la cittadina italiana Valentina Greco, che aveva interrotto i contatti con la sua famiglia da alcuni giorni”, si legge nella nota.

“Sono in corso verifiche mediche, ma le apparenti condizioni della connazionale non desterebbero al momento particolari preoccupazioni”. “La famiglia – si legge ancora – è stata avvertita e ogni ulteriore informazione verrà offerta dalla famiglia stessa”.

FB Penelope Italia Odv / IPA

Malore in casa

“Ho parlato con Valentina, era svenuta dentro casa: l’hanno ritrovata e la stanno portando in ospedale”. Queste le parole di Roberta Murru, madre di Valentina Greco, raccolte dall’Adnkronos.

La donna è finalmente riuscita a parlare con la figlia. “Bisogna fidarsi delle madri, io insistevo perché cercassero dentro casa. Anni fa aveva avuto un’embolia ed era svenuta dentro casa”, ha detto.

“Con i gatti lì non poteva essersi allontanata e sentivo che poteva essere capitato qualcosa in casa”, ha aggiunto.

La dinamica è stata spiegata da Valentina, prima che la portassero in ospedale: “Stava pulendo l’armadio, è svenuta ed è rimasta lì dentro. Mi ha detto che si sentiva ancora male e la stavano portando in ospedale, ma ero troppo contenta di sentirla”.

Chi è Valentina Greco

In Sardegna, Valentina Greco ha avuto un passato da attivista di sinistra. A Cagliari è cresciuta nel quartiere Is Mirrionis. Poi si era trasferita a Roma, dove si occupava di diritti dei migranti.

Greco era la referente della Coalizione internazionale dei sans papier e partecipava alle attività del sindacato Usb.

Dopo un viaggio in Tunisia aveva scelto di trasferirvisi. Lì lavorava da casa in smart working. La sua abitazione si trova a Sidi Bou Said, un piccolo comune alle porte di Tunisi. Questi gli ultimi anni di Valentina Greco, ricostruiti dal Corriere della Sera.

La scomparsa

Prima della sua scomparsa, l’ultima persona ad averla sentita al telefono era stata la madre.

Alcune amiche, contattate dalla stampa, avevano riferito che negli ultimi giorni Valentina aveva rifiutato le avance di un uomo. Da qui il timore che la donna potesse essere caduta vittima di una violenta ritorsione.

La madre e il padre di Valentina Greco gestiscono un’edicola a Cagliari. La coppia aveva presentato una denuncia di scomparsa presso la polizia, la quale aveva contattato l’Interpol.

Alessio Greco, il fratello di Valentina, è partito dalla Sardegna per Tunisi per andare a cercare la sorella sul posto.