Valentina Greco scomparsa in Tunisia, il dettaglio sui gatti mai successo e i sospetti di mamma e amiche

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Presentata la denuncia ai Carabinieri per la scomparsa in Tunisia di Valentina Greco, attivista cagliaritana di 42 anni residente da 3 anni a Sidi Bou Sais. L’ultimo contatto della ragazza con la madre risale al 9 luglio, poi non si sono più avute notizie della donna. Emergono due dettagli che potrebbero essere utili per le ricerche, riguardano l’amore per i suoi gatti e la presenza di un uomo nella sua vita.

La scomparsa di Valentina Greco

Il cellulare di Valentina Greco risulta staccato, con Whatsapp che suona a vuoto, dal 9 luglio quando è intercorsa l’ultima telefonata con sua madre Roberta Murru.

La 42enne aveva l’abitudine di chiamare i suoi genitori, edicolanti a Cagliari, ogni sera per rassicurarli. Inizialmente, pur non ricevendo chiamate da parte della figlia, la mamma non si è preoccupata perché la donna avrebbe riferito di problemi al telefono e quindi avrebbe ipotizzato un guasto di linea temporaneo.

iStock Carabinieri impegnati nelle ricerche di Valentina Greco

Poi da parte dei genitori è subentrata la preoccupazione e il fratello Alessio è in Tunisia con la speranza di ritrovarla al più presto.

Gli appelli social per Valentina Greco

Il primo appello per ritrovare Valentina Greco è partito sui social, da un gruppo che raccoglie messaggi di italiani in Tunisia.

In seguito ha iniziato a diffondere la foto dell’attivista l’associazione Penelope, impegnata a cercare persone scomparse. L’ultimo post social della donna risale sempre al 9 luglio, stessa data dell’ultima telefonata alla famiglia, poi il silenzio.

La 42enne, fin da giovane, si è sempre occupata di diritti civili con particolare attenzione a donne e migranti, collabora con aziende internazionali come consulente per i diritti umani.

La cooperazione per ritrovarla

La famiglia di Valentina Greco ha presentato la denuncia di scomparsa della figlia ai carabinieri.

La Farnesina è in contatto con l’Ambasciata italiana a Tunisi che già prima delle ultime segnalazioni si stava occupando del caso e aggiorna costantemente la famiglia della donna sullo svolgersi delle ricerche.

I sospetti sulla scomparsa di Valentina Greco

La mamma della donna ipotizza anche un malore o un incidente, pista su cui gli inquirenti sarebbero più freddi.

L’Associazione Penelope ha riferito a La Repubblica che la polizia tunisina avrebbe trovato la casa della 42enne in ordine e senza segni di effrazione.

Inoltre dall’abitazione dell’attivista sarebbe sparito il suo computer.

Sui social la stessa associazione riferisce un dettaglio che potrebbe essere utile alle indagini.

Valentina Greco era molto legata ai suoi gatti e chiedeva alla veterinaria di accudirli quando si assentava, anche solo per un giorno.

Questa volta invece non lo ha fatto. Diversi media locali parlano anche di un uomo che corteggiava la donna scomparsa e che lei avrebbe rifiutato. A riferirlo agli inquirenti sarebbero state le amiche della sarda trapiantata a Tunisi.