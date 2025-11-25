Valentina Leporati: “Io, celiaca e cuoca: il senza glutine non è un ripiego ma una rivoluzione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Non è una cuoca “senza glutine”. È una cuoca, punto. Ma anche celiaca da una vita, da quando le è stata diagnosticata la malattia a un anno, con la determinazione di chi ha trasformato un limite in un’occasione per sé e per gli altri. Valentina Leporati non si è fermata davanti alle rinunce imposte dalla malattia: le ha studiate, affrontate e riscritte, ricetta dopo ricetta. Oggi è un punto di riferimento per chi vive la celiachia e per chi vuole cucinare meglio, con più consapevolezza. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie ci racconta il cuore del suo lavoro: il nuovo libro L’arte della cucina senza glutine, il legame profondo con il pane, il ricordo amaro delle feste da bambina, la fatica di esporsi sui social, ma anche la gioia di vedere bambini celiaci finalmente liberi di scegliere. Una conversazione sincera, a tratti cruda, sempre appassionata. Perché quella di Leporati è molto più di una carriera: è una battaglia culturale fatta col sorriso. E con il forno sempre acceso.

Partiamo dal suo ultimo libro, L’arte della cucina senza glutine. Che cosa l’ha spinta a scriverlo? E secondo lei, in cosa si distingue rispetto ad altri ricettari senza glutine?

“Guardi, parto con un po’ di presunzione da reginetta, ma lo dico con convinzione: credo di aver scritto il libro che mancava. Prima di essere pasticcera, panificatrice o chef, chiamiamolo come preferisce, io sono celiaca. E sono una persona che ama profondamente la cucina. Questo vuol dire che, nel tempo, ho collezionato qualsiasi cosa sia stata pubblicata sul senza glutine. Tutto, davvero tutto. Ed è proprio partendo da ciò che ho letto, sfogliato, cucinato, provato, e da ciò che non ho trovato, che ho scelto di scrivere questo libro. Ho voluto inserire tutto quello che a me era mancato. La cucina senza glutine aveva bisogno di un libro così. Il libro si apre con una parte molto ampia e dettagliata sulla panificazione: spiego tutti i tipi di lievitazione, le tecniche, le basi. Perché il pane, senza glutine, è ancora oggi uno dei prodotti che meno soddisfa chi ha questa esigenza alimentare. È la domanda che mi fanno più spesso: “Come posso rifare quel pane lì?”. Ed è anche il cruccio più grande. Così ho deciso che era arrivato il momento di condividere con chiunque tutto ciò che ho imparato in quasi 38 anni da celiaca e da studiosa della materia”.

Quindi, la panificazione è un po’ il motore del libro?

“Sì, quella parte è la più unica nel suo genere. Ma non è l’unica cosa che rende il libro diverso. C’è un altro tema, fondamentale per me: le occasioni sociali. Le feste, i compleanni, ma anche le festività comandate: Natale, Pasqua, Carnevale… sono tutte situazioni in cui la diversità di chi è celiaco si nota tantissimo. Se tutti hanno davanti la colomba o il panettone, a noi spesso viene rifilata una cosa che non ha nulla a che vedere con quei dolci. A volte ci danno qualcosa di confezionato, di approssimativo, che non assomiglia né nel gusto né nella forma a quello che gli altri stanno mangiando. Perché? Perché è complicato replicare certi prodotti, soprattutto i grandi lievitati. Così, da inizio anno, mi sono dedicata a uno studio molto approfondito: sugli amidi, sugli addensanti, su come reagiscono le farine senza glutine con i grassi, con l’idratazione. Il mio obiettivo era ottenere un risultato che fosse davvero buono, per chi è celiaco ma anche per chi non lo è. Perché nel mio immaginario positivo e un po’ fantastico, su una tavola natalizia ci dovrebbe essere un panettone senza glutine capace di piacere a tutti. È stato un lavoro immenso. Però necessario”.

L’obiettivo non è solo proporre ricette, ma spingere verso un cambiamento culturale?

“Esatto. È anche quello. Io, con tutto quello che faccio, dai libri ai post su Instagram fino ai locali che gestisco, cerco sempre di dare una spinta. A chi lavora nella ristorazione, a chi produce, a chi cucina. Voglio far capire che è possibile essere inclusivi. E che, anzi, c’è tantissima richiesta. Vale anche per i ristoranti. Io non vado mai a mangiare da sola. Mi porto dietro le persone con cui vivo, amici, familiari, compagni di palestra. Quindi se tu, ristoratore, non offri un’opzione per me, non stai perdendo solo una cliente: stai perdendo tutta la mia cerchia. E anche se fosse composta solo da due persone, sarebbero già due coperti in meno per un locale, che oggi possono fare la differenza”.

C’è chi arriva a queste scelte per empatia. Ma lei dice che il ragionamento può essere anche economico, giusto?

“Sì. C’è chi lo fa per sensibilità, per esperienza personale, o perché ha un familiare celiaco. Altri invece devono arrivarci con la logica. E quando faccio questi ragionamenti (che sono molto pratici, molto numerici) vedo proprio le persone sbattere gli occhi, come a dire: ‘Non ci avevo pensato’. Per questo L’arte della cucina senza glutine è anche un libro che apre delle possibilità. Possibilità immense, anche per chi credeva che “certe cose non si possono fare senza glutine”. Ecco, io in tutti i video di presentazione lo dico: mi hanno sempre detto che non potevo fare un pane come quello tradizionale. Mi hanno sempre detto che non sarei riuscita a ottenere un panettone o un pandoro davvero buoni. E invece, con questo libro, dimostro che si può fare. E che non sentirete la differenza”.

Ha usato tre parole per descrivere la sua cucina: inclusiva, moderna e consapevole. Abbiamo già parlato del significato di “inclusiva”. Cosa intende invece per “moderna”?

“Per me la cucina moderna è quella che guarda avanti, è responsabile. Conoscere tutti gli ingredienti, sapere che esistono alternative vegetali, capirne l’uso… questo è essere moderni. La mia cucina cerca di accogliere le necessità, certo, ma anche le scelte. Quindi ad esempio, nel libro invito il lettore a non fermarsi solo al Parmigiano Reggiano che magari trova in una ricetta, ma a considerare anche sostituti vegetali straordinari, che io stessa uso. In alcune ricette propongo l’opzione vegana, in altre dove, ad esempio, c’è la pasta fresca con le uova insegno anche come prepararla senza. Lascio libertà, ma nel frattempo fornisco tutti gli strumenti. Ti dico: guarda che si può fare. E io lo faccio così. Poi ti muovi come preferisci, ma intanto sai che ci sono più strade. Questa, per me, è la modernità”.

E la consapevolezza, invece?

“È la direzione della cucina del futuro. Una cucina che sarà sempre più inclusiva. Perché? Perché sempre più persone verranno diagnosticate, fortunatamente. Oggi si arriva alla diagnosi di celiachia molto prima rispetto a dieci anni fa. E adesso è anche in vigore un decreto che prevede uno screening per i bambini, per individuare celiachia e diabete di tipo 1. Si stima che in Italia ci siano circa 600.000 casi di celiachia non ancora diagnosticati. E questo perché i sintomi sono talmente vari che spesso si fa fatica a capire che si tratta proprio di celiachia. Ma c’è anche un altro aspetto: sempre più persone stanno scegliendo un’alimentazione a base vegetale. E i reparti dei supermercati lo dimostrano: sempre più scaffali sono dedicati a sostituti dei formaggi tradizionali, per esempio. La cucina sta andando in quella direzione. Sta a chi fa questo mestiere decidere se restare fermo oppure capire dove stiamo andando. Io spero che si vada verso un’accoglienza sempre più ampia, verso una cucina che tenga conto delle diversità e delle scelte”.

Lei si definisce anche attivista. In cosa differisce l’attivismo dal semplice essere influencer, secondo lei?

“L’attivista deve agire. Non basta dire le cose, bisogna anche farle. Io cerco di essere un esempio in questo. È facile dire: “Dovete essere inclusivi, dovete fare scelte più responsabili, dovete investire nella cucina senza glutine, vegana, vegetariana…”. Ma farlo davvero, aprire un’attività con queste caratteristiche in un paese come il nostro, è un’altra storia. Io ho deciso di farlo, nonostante tutte le difficoltà che questo comporta, soprattutto in una città piccola come Sarzana. Ma sa qual è la cosa più bella? Che nei nostri locali, sia nella pasticceria-panificio che nel bistrot aperto da mio marito, dove lavoro anch’io, la maggior parte dei clienti non è né celiaca, né vegetariana, né vegana. Sono persone che apprezzano il buon cibo, punto. E vogliono sperimentare, scoprire qualcosa di nuovo. Stanno imparando che la cucina senza glutine non è “senza gusto”, non è triste, non è meno interessante. Anzi, è una nuova esperienza, un modo diverso di stare a tavola. E tornano. Tornano sempre”.

La vera rivoluzione non è che il celiaco trovi un posto adatto a lui. La rivoluzione è che chi non ha bisogno di mangiare senza glutine, scelga comunque di farlo.

“Esattamente. Quella è la mia “rivoluzione gentile”, come la chiamo io. Ed è proprio questo il punto: il mio obiettivo non è solo accogliere chi ha una necessità. È far sì che anche chi non ce l’ha scelga di entrare, di assaggiare, di apprezzare. È offrire un’alternativa che non venga percepita come inferiore, ma come valida, interessante, buona. Quando una persona “normale” assaggia una mia ricetta senza glutine e ne rimane entusiasta, quella per me è la più grande soddisfazione. Perché significa che non si è sentita privata di nulla. Anzi, ha scoperto qualcosa di nuovo”.

C’è una ricetta o una sezione del libro che sente particolarmente sua, che considera personale?

“Assolutamente sì. Quelle che sento più mie sono proprio le due di cui ho parlato prima: la sezione sul pane e quella sulle feste. Parto dal pane. Per me è qualcosa di incredibilmente significativo, perché non ho mai mangiato pane tradizionale. Mai. Sono cresciuta senza sapere davvero che gusto abbia. Ma quel profumo del pane appena sfornato, quello che senti fuori da un panificio, quello sì, lo conoscevo benissimo. E io volevo ricreare quella sensazione. A tutti i costi. Non il “simile”, non il “quasi”: volevo ricreare quella cosa. E ci sono riuscita. Perché quel pane l’ho fatto assaggiare a tantissime persone. E nessuno si è accorto che fosse senza glutine. Anzi, molte delle tecniche che ho usato non sono nemmeno comuni nella panificazione tradizionale. Parliamo di biga, poolish, lievito madre, soda… tecnicamente è un lavoro molto complesso. Eppure, la risposta è stata meravigliosa. Poi c’è la parte più emotiva, legata alle feste. E quella per me è la più delicata. Parlo delle feste dei bambini, dei compleanni. Io, da piccola, andavo con il mio sacchettino alle feste. Dentro ci mettevo le cose che potevo mangiare, portate da casa. E, se andava proprio bene, c’era un angolino tutto per me con due cosine comprate apposta, tutte incellophanate. Da bambina magari non ci fai caso fino in fondo, ma sono piccole ferite. Ti porti dietro quel senso di diversità. È qualcosa che resta. Io me lo ricordo benissimo. E ho voluto raccontarlo, con onestà, perché so che non sono l’unica”.

C’è stato un momento in cui ha trasformato questa sua diversità da limite a punto di forza? Un vero e proprio “switch”?

“Sì, quel momento c’è stato. Lo ricordo bene: avevo 18 anni. Era l’anno in cui potevo finalmente tatuarmi, cosa che desideravo da tempo perché sono sempre stata ossessionata dai tatuaggi. Oggi ne ho tantissimi, sono piena. Ma vent’anni fa, una ragazza di diciott’anni tatuata non era la norma. E i pregiudizi erano forti. Anche in famiglia. Mio padre mi aveva detto chiaramente: ‘Se ti fai un tatuaggio, guai. È roba da carcerati. Non ti parlo più’. Ma io ero già abbastanza ribelle. A diciott’anni ero andata a vivere da sola. E quel primo tatuaggio me lo sono fatta lo stesso. Mi sono tatuata la spiga barrata, simbolo della celiachia. È stato il mio modo per dire: basta. Basta nascondermi. Basta vergognarmi. Fino a quel momento avevo evitato tante esperienze per paura di dover spiegare ogni volta che ero celiaca. Perché quando dici “sono celiaca”, stai dichiarando una malattia. E per me era pesante. Mi sembrava di avere un faro puntato in faccia, una scritta sulla fronte: malata”.

Non era solo una questione alimentare, ma sociale, emotiva.

“Sì. Per me era difficile. Perché poi, al tempo, la celiachia non era conosciuta come oggi. E ti facevano mille domande, spesso anche molto ignoranti. ‘Le patate le puoi mangiare?’, ‘Il formaggio lo puoi mangiare?’… Dovevi spiegare tutto. E questo ti faceva iniziare ogni pasto con ansia. Nel mio caso, poi, c’era un ulteriore problema: sono molto sintomatica. Se mangio qualcosa di contaminato, dopo un’ora sono KO. Sdraiata, da portare in bagno, da soccorrere. È successo anche con mio marito, che si è spaventato tantissimo. Ma anche chi non ha sintomi evidenti, sa comunque che sta danneggiando la propria salute. E quindi vai a cena fuori con l’ansia. Con la paura. Con il pensiero: speriamo vada bene. E dopo un po’, io non ce l’ho più fatta. Ho smesso di uscire. Mangiare a casa, poi uscire. Ma così mi sono privata di tutto. Compleanni, feste, sport, gite. In Italia, tutto ruota attorno al cibo. E io avevo deciso di togliermi da tutto”.

E lì, qualcosa è cambiato?

“Sì. A 18 anni mi sono accorta che ero sola. Fuori da tutto. E ho detto basta. Non sono solo una celiaca. Sono Valentina. E anche celiaca. Così ho scelto di tatuarmi la spiga barrata sulla spalla. È stato un gesto di liberazione, di affermazione. Non era più un peso da nascondere, era una parte di me da portare con orgoglio. E da lì è cambiato tutto. Perché ho iniziato a parlarne. E mi sono accorta che non trovavo disgusto o pietà come temevo, ma curiosità. Comprensione. La gente voleva sapere di più. E ho capito che quella che per me era una “macchia” era invece una caratteristica che mi rendeva unica. Che poteva anche interessare gli altri. È stato lo switch. Da quel momento ho pensato: se io sono riuscita a fare questo passaggio, posso aiutare anche altri a non passare quello che ho passato io. E così ho iniziato a parlarne sempre di più, fino ad arrivare ad aprire Valentina Gluten Free. Un posto dove puoi entrare, non fare domande e scegliere qualsiasi cosa trovi sul bancone. Per chi è celiaco, è un sogno. Perché di solito non c’è nemmeno la possibilità di scegliere. Ti chiedono solo: vuoi quello? O niente?”.

Ricorda il momento in cui, con l’apertura di Valentina Gluten Free, ha visto per la prima volta un bambino celiaco entrare nel suo locale e sentirsi libero di scegliere? Che effetto le ha fatto?

“Mi vengono ancora i brividi solo a pensarci. Anche oggi, dopo otto anni, è una cosa che mi emoziona tantissimo. Ogni volta mi fanno una tenerezza infinita, perché fanno esattamente quello che faccio anch’io quando entro in un posto tutto senza glutine. Non ci credi, anche se lo sai. E allora fai la domanda: ‘Ma davvero posso mangiare tutto?’. Quando succede, io ti giuro, mi si spezza il cuore in mille pezzi. E la soddisfazione più grande, la più profonda, è potergli rispondere: ‘Sì, certo. Puoi mangiare tutto’. Non esiste niente di più bello di questo. È il valore assoluto del mio lavoro”.

In un certo senso, è come se curasse anche la Valentina bambina, quella che tutto questo non l’ha potuto vivere.

“Sì, è così. È una forma di guarigione, davvero. Perché tutto questo, cioè nutrire le persone con il cibo e nutrirsi dei loro sorrisi in cambio, è stato curativo. Mi ha guarita da tante ferite, da tante tristezze. Mi ha fatto bene. Ha fatto bene a me, ma ha fatto bene anche agli altri”.

Quello che una volta era una limitazione, oggi è diventato uno strumento di ispirazione. Il suo esempio ha dato coraggio a tante persone, ha cambiato prospettive. Le scrivono per dirglielo?

“Sì, e guardi… io ho una cartella sul telefono piena di screenshot. Messaggi di persone che mi scrivono: ‘Grazie a te ho ricominciato a uscire’, ‘Grazie a te non ho più paura di fare domande’, ‘Grazie a te non mi vergogno più di difendere quello che è un mio diritto’. Per me questa cosa è un dono. Davvero. La celiachia, che per anni ho vissuto come un limite, oggi è diventata un’opportunità. È una frase che ripeto spesso, è quasi un mantra per me: da limite a opportunità. E lo è stata in tanti sensi. Non solo professionale, anche umano, personale. E anche per gli altri, non solo per me”.

Perché poi, alla fine, la carriera è importante fino a un certo punto. Ma è l’impatto umano quello che conta davvero.

“Anche perché, diciamolo: ricca non lo sono. Vivo in affitto, il mio locale è in affitto, tutto è a rate o in affitto. Non si diventa ricchi con questa attività. Ma non è quello il punto. La vera ricchezza è un’altra. È la ricchezza morale, quella che ti porti dentro. Quella sì, che fa la differenza”.

Anche se i progressi nella comunicazione sulla celiachia sono tanti, resta ancora tanta ignoranza in giro. Soprattutto online. Qual è la cosa più assurda che si è sentita dire?

“Potremmo scriverci un libro. Anzi, il prossimo lo facciamo così. Ho una collezione intera di perle assurde. Ho anche in questo caso gli screenshot, ovviamente. Come quello dell’altro giorno: uno mi ha scritto – e lo cito testualmente –‘Ma anche tutti i tatuaggi che hai sono gluten free?’. Io lì non sapevo nemmeno se rispondere. Gli ho scritto: ‘Devo davvero rispondere a una domanda così idiota?’. Ma il livello è questo. Il problema è che la gente non si rende conto di quanto sia complicato, a volte, esporsi sui social. Di quanto sia faticoso metterci la faccia per portare avanti una battaglia in cui credi. È frustrante, ti svuota. Perché sei costantemente esposto alla stupidità, all’ignoranza, alla cattiveria gratuita. E a volte ti chiedi: ‘Ma chi me lo fa fare?’. Perché devi subire le frustrazioni degli altri solo per aver deciso di fare qualcosa di buono? Poi, per fortuna, ci sono tutte le cose belle, quelle che ti danno energia. Ma è giusto dire anche questo: è pesante. E non se ne parla abbastanza. Io ogni tanto lo racconto, sul mio canale, ma in generale si tende a nascondere il retroscena”.

Invece è importante raccontarlo, perché succede a tanti, anche in contesti più piccoli. E non è giusto accettare passivamente certe aggressioni.

“Esatto. Anche perché molte persone si dimenticano che dietro a uno schermo c’è una persona. Non un mucchio di pixel. Se non diresti una certa cosa in faccia a qualcuno, allora non scriverla. Io dico sempre: se vuoi scrivermi qualcosa di cattivo, di personale, vieni a dirmelo in faccia. Ti pago anche il biglietto del treno o dell’aereo, va bene? Ma poi ti prendi anche la mia risposta, qualunque essa sia. Perché nessuno dice che io devo stare zitta, eh. Se tu hai avuto il coraggio di insultarmi, allora ti prendi anche il mio “vaff…”: detto con gentilezza ma lo porti a casa’.

Conoscendola, quel “vaffa” sarebbe detto con molta decisione: ha un bel caratterino.

“Ah no, non le mando certo a dire! Però sa qual è la mia arma preferita? La gentilezza. A volte, usare la gentilezza con chi non ce l’ha è il modo migliore per fargli notare la sua mancanza di educazione. Tipo quelli che mi scrivono ex abrupto solo: ‘Ricetta’. E io rispondo: ‘Ciao anche a te’. Poi magari gli mando pure il link alla ricetta, me la vado a cercare nel mio feed. Ma intanto ti ho fatto notare che hai saltato tutto il pezzo in cui si salutano le persone. Se invece siamo fuori dalla normalità, allora no: lì rispondo con altri toni. Ma finché siamo nei limiti, cerco sempre di stimolare una riflessione. Almeno ci provo”.

Oggi sui social cerchiamo ricette da replicare in pochi minuti, come se tutto fosse semplice. Ma quanto tempo, quanta sperimentazione e quanto studio c’è davvero dietro una sua ricetta?

“Tantissimo. È una delle cose che mi fa più arrabbiare, per esempio quando qualcuno mi scrive: ‘Ricettina’. No, scusa: ricetta, non ‘ricettina’. Anche quella che può sembrare una ricetta semplice, tipo un dolcetto, dietro ha ore di lavoro. Prima c’è uno studio tecnico, matematico. La pasticceria è fatta di numeri, e io con i numeri non sono per niente brava; quindi, figuriamoci… Ma nel senza glutine le proporzioni sono ancora più complesse: devo capire quale farina funziona meglio con un certo tipo di grasso o di liquido, se serve un amido, se serve un addensante. Ogni farina si comporta in modo diverso: c’è quella che vuole più idratazione, quella che vuole più grasso, quella che ha bisogno di un mix. Quindi parto da lì, e già solo questa parte mi prende una mattinata. Poi passo alla prova pratica. E anche se la ricetta sulla carta è perfetta, magari qualcosa va storto. E allora rifaccio. E se va bene, la provo anche nel forno di casa, perché io ho un laboratorio con forni professionali, ma chi mi segue a casa usa il forno normale. E io voglio dare tempi e temperature che funzionino davvero per tutti. Se sono stata abbastanza furba, intanto ho anche registrato il video. Ma spesso non lo sono, perché mentre cucino mi dimentico di spostare l’inquadratura, girare il telefono, zoomare… quindi mi tocca rifare tutto solo per fare le riprese. E poi viene il montaggio, la voce fuori campo, la scrittura della caption, la messa online, rispondere ai commenti… È un lavoro infinito. E non si esaurisce nel momento in cui il dolce esce dal forno”.

E poi magari nemmeno al primo tentativo la ricetta viene bene…

“Esatto. E io su queste cose sono molto precisa, anche un po’ noiosa forse, una rompiscatole. Ma c’è un motivo: la cucina senza glutine non è semplice, e se io ti do una ricetta sbagliata o poco chiara, tu rischi di non riuscire. E ti convinci che davvero non si possa fare. Che allora sì, devi rassegnarti, mangiare solo le cose pronte, tristi, confezionate. Per me è importantissimo evitare questo. Voglio che le persone a casa abbiano successo con le mie ricette. Voglio che siano soddisfatte, perché meno fallimenti hai, meno frustrazione provi, e meno ti pesa la dieta. Perché la celiachia, specie all’inizio, è difficile: è una dieta restrittiva, ci sono molte rinunce. E io voglio rendere questa transizione il più leggera possibile”.

Ha notato degli errori comuni tra chi prova a replicare le tue ricette gluten free?

“Sì, il più classico è: ‘Vale, non mi è venuto il pane… eppure ho seguito tutto!’. Poi vai a vedere e scopri che al posto dell’amido di mais hanno messo la fecola. Ma no! Non funziona così. Nel mondo “con glutine” puoi cambiare farina, zucchero, anche ingredienti base, e il risultato spesso viene lo stesso. Nel senza glutine, no. Ogni singolo grammo conta. Se io ti dico che servono 20 grammi di amido di mais, c’è un motivo preciso. Ho studiato le reazioni di quell’amido con gli altri ingredienti, con l’idratazione, con i grassi. Se tu lo cambi, sballi tutta la formula. A meno che tu non sia super esperto, e allora puoi permetterti qualche libertà. Ma altrimenti, ti consiglio sempre di seguire le quantità e gli ingredienti alla lettera. È tutto calibrato”.

Chi è la sua “cavia” ufficiale? Cioè, chi assaggia per primo le ricette che prepara?

“Mio marito. Poverino. Deve assaggiare tutto: taralli, panettoni, pizze… tutto. E poi ha pure un difetto: è onesto. Molto onesto. A volte anche troppo. Se una cosa non gli piace, me lo dice senza mezzi termini. È un giudice severissimo”.

E lei che rapporto hai con l’errore?

“Male. Lo vivo male. Non me ne perdono nemmeno uno. Però non mollo. Sono un carro armato. Se una cosa non funziona, deve funzionare. E finché non ci riesco, non smetto. È un po’ come coi libri. Anche se non mi piace, lo finisco. Perché voglio sapere se magari cambia nel finale. Con le ricette è uguale: devo portarle alla miglior versione possibile, anche se poi non saranno nemmeno tra le mie preferite”.

C’è una ricetta che l’ha fatta impazzire prima di risultare come voleva?

“I pani, sempre i pani. Ma soprattutto il panettone. Quella è stata una sfida gigantesca. L’estate scorsa non c’è stato un solo giorno in cui non abbia fatto una prova di panettone. Tutta l’estate. Alla fine, tre giorni prima della consegna del libro, ho trovato la quadra. La ricetta perfetta. L’ho chiusa lì. Da luglio non l’ho più rifatto, ma ora per Natale la riprendo: so che quella versione è ufficialmente quella giusta. Ma ci ho lavorato per un mese, senza sosta”.

Chiudiamo con una curiosità: oggi, quando entra in un ristorante, la riconoscono?

(ride, ndr) “Sì, e si impauriscono! Ma no, davvero: oggi capita spesso che mi riconoscano e che siano contenti. È come se vedessero nel mio arrivo una possibilità per dimostrare che fanno le cose bene. Li vedo proprio emozionati, pronti a raccontarmi tutto quello che hanno cambiato per essere più inclusivi. Mi parlano del menù, di cosa posso mangiare, come se sapessero già tutto di me. E io lo apprezzo tantissimo”.

Insomma, la famosa “polemica” che ha sollevato tempo fa, alla fine ha avuto un effetto positivo: ha educato.

“Sì, ma l’ho fatta bene. Non ho mai fatto nomi. Non ho mai voluto crocifiggere un lavoratore o un locale. Per me colpire direttamente una persona è sbagliato. Ma portare una problematica alla luce, farla vedere a tutti, è fondamentale. Da lì in poi si può solo migliorare. E infatti è successo. Oggi quando entro in un posto e vedo che mi hanno riconosciuta, li vedo fieri, contenti di mostrare cosa sono riusciti a fare. E io gliene sono grata. Li racconto con entusiasmo, con gioia. Ed è giusto così”.

Abbiamo parlato di rivoluzione gentile, di conquiste sociali e culturali. Ma sul fronte dello Stato, come vanno le cose per chi è celiaco? C’è qualcosa che si sta muovendo davvero?

“Sì, qualcosa si sta finalmente muovendo. Nella proposta di bilancio per il 2026 è stata inserita una novità importante che riguarda i buoni spesa per prodotti senza glutine. Oggi questi buoni sono spendibili solo nella regione di residenza, e questo è un grosso problema per chi viaggia, per chi lavora fuori sede o studia in un’altra città. La proposta prevede invece la digitalizzazione del buono, con un PIN unico nazionale, in modo da poterlo utilizzare su tutto il territorio italiano. Sarebbe un passo avanti enorme per la libertà e la dignità delle persone celiache”.

A quanto ammonta il buono?

“Varia in base all’età. Parte da un certo importo, aumenta in una fascia centrale, poi si abbassa di nuovo. Ma una cosa urgente da cambiare è la differenza tra uomo e donna, che per me è inaccettabile. Io, ad esempio, prendo 90 euro al mese, mentre mio fratello, che è nella stessa fascia d’età, ne prende 110. Sono 20 euro di differenza solo perché sono donna. Questo non ha alcun senso. Un pacco di farina costa anche 7 euro: quella differenza conta eccome. Se vogliamo parlare di inclusione vera, dobbiamo cominciare anche da qui”.