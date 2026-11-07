Valentina Nappi pronta a entrare in politica, la pornostar ci pensa verso le elezioni: "Mai dire mai"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Valentina Nappi non esclude una possibile candidatura alle elezioni politiche del 2027. L’attrice pornografica, già impegnata in alcune iniziative sui diritti civili insieme ai Radicali, è tornata a parlare di un eventuale ingresso in Parlamento.

Valentina Nappi pensa alla politica, l’ipotesi candidatura nel 2027

Durante un’intervista rilasciata all’AGI, alla domanda sulla possibilità di candidarsi, Valentina Nappi ha risposto semplicemente: “Mai dire mai”.

L’eventualità di un ingresso in politica non è nuova per l’attrice, che negli ultimi mesi ha partecipato a iniziative pubbliche promosse dai Radicali e da +Europa.

Già a luglio 2026, durante un’intervista al Corriere della Sera, aveva manifestato interesse per una possibile esperienza parlamentare.

“Non vorrei lasciare la carriera pornografica per la politica, ma l’avventura mi tenta perché credo molto in certi valori” aveva dichiarato.

Valentina Nappi aveva inoltre precisato che, in caso di elezione, avrebbe voluto svolgere un ruolo attivo nelle attività parlamentari.

La possibilità di candidarla era stata presa in considerazione anche da Matteo Hallissey, presidente dei Radicali italiani e di +Europa.

In un’intervista al Foglio del luglio 2026, Hallissey aveva confermato che si trattava di un’ipotesi già discussa con l’attrice, senza annunciare una decisione definitiva.

La battaglia contro la tassa etica insieme ai Radicali

Il rapporto tra Valentina Nappi e il mondo politico si è rafforzato attraverso la campagna per l’abolizione della cosiddetta tassa etica.

Si tratta di un’addizionale del 25% applicata ai redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico e da alcune altre attività individuate dalla normativa.

L’attrice ha partecipato alla raccolta delle 50mila firme necessarie per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata alla sua eliminazione.

Il 23 luglio 2026 ha preso parte a un’iniziativa davanti alla Camera dei deputati insieme ai promotori della campagna.

Secondo Valentina Nappi, la tassazione rappresenta una forma di discriminazione nei confronti di chi lavora nell’industria pornografica.

La proposta è stata sostenuta da esponenti dei Radicali e di +Europa nell’ambito delle iniziative dedicate alla libertà di espressione e ai diritti individuali.

Il precedente di Ilona Staller

L’ipotesi di una candidatura di Valentina Nappi ha richiamato il precedente di Ilona Staller, eletta alla Camera con il Partito Radicale nel 1987.

L’attrice rimase deputata fino al 1992, diventando uno dei primi personaggi provenienti dall’industria pornografica a ricoprire un incarico parlamentare in Italia.

Valentina Nappi ha riconosciuto l’importanza delle battaglie condotte dalla collega, pur sottolineando le differenze tra i rispettivi percorsi.

In un’intervista al Corriere della Sera dell’agosto 2026 aveva inoltre precisato che candidarsi rappresentava ancora un’idea vaga e non un progetto concreto.