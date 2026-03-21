Valentina Sarto, dall'autopsia la conferma che è stata uccisa con 19 coltellate dal marito Vincenzo Dongellini

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sulla dinamica del femminicidio di Bergamo arrivano le prime conferme. Sulla scia delle prime indiscrezioni l’autopsia sul cadavere di Valentina Sarto dimostrerebbe che la donna, barista 42enne, sarebbe stata uccisa a coltellate. Diciannove, per l’esattezza, sarebbe il numero di fendenti inferti dal marito Vincenzo Dongellini.

Come è morta Valentina Sarto

Come riporta La Repubblica, ad essere letali sarebbero state solo due delle coltellate ricevute dalla donna.

Il colpo alla regione cervicale, e quello alla carotide e alla giugulare, non avrebbero lasciato spazio a Valentina Sarto.

ANSA

A firmare l’autopsia il medico legale Luca Tajana, effettuata nella mattina del 20 marzo.

Un dettaglio, invece, da chiarire quando sarà la noto il referto completo riguarda l’eventuale presenza di ferite da difesa.

Attualmente, non emergerebbe nulla a riguardo.

Il Tg3 aggiungerebbe che Valentina Sarto sarebbe stata uccisa alle spalle.

L’Eco di Bergamo, invece, parla di lesioni di arma da taglio in diverse parti del corpo e ferite molto profonde alla gola e due fendenti letali nella zona cervicale

La posizione di Vincenzo Dongellini

Il giudice per le indagini preliminari ha ascoltato, come da prassi per l’interrogatorio di garanzia, Vincenzo Dongellini.

Il magazziniere, come riporta l’Eco di Bergamo, si è avvalso della facoltà di non rispondere, senza raccontare cosa è successo il 18 marzo, data in cui si è consumato il femminicidio di Bergamo.

Il marito della vittima sarebbe stato trasferito dal carcere all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Secondo quanto riporta La Repubblica, si troverebbe nel reparto di psichiatria perché sarebbe stato già in cura da una psichiatra per depressione.

Il movente sarebbe la volontà da parte di Valentina Sarto di lasciare il marito perché innamorata di un altro uomo.

I funerali di Valentina Sarto

Le ultime giornate di vita di Valentina Sarto, prima del femminicidio per mano di Vincenzo Dongellini, sarebbero state una prigione come dichiarato dalla madre della vittima al Tg3.

“Non puoi uscire, non devi stare con le tue amiche, non devi andare in palestra le diceva il marito”, queste le parole della donna che ha anche aggiunto che il marito di Valentina Sarto non voleva che lei andasse a lavorare e che telefonasse alla mamma.

I funerali di Valentina Sarto saranno celebrati il 24 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina.