Valentina Sarto, dolore di Roby Facchinetti per la morte della 41enne: "Faceva parte della mia quotidianità"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roby Facchinetti racconta il suo dolore per la morte di Valentina Sarto. Il tastierista e voce storica dei Pooh ha dedicato un post sui social alla 41enne uccisa a coltellate a Bergamo, che conosceva perché lavorava nel bar davanti allo stadio dell’Atalanta, stessa zona in cui vive il cantautore.

La conoscenza con Valentina Sarto

Roby Facchinetti ha voluto raccontare ai suoi follower quanto sia rimasto profondamente colpito dalla notizia dell’uccisione di Valentina Sarto, per il cui femminicidio è stato arrestato il marito 49enne Vincenzo Dongellini.

“Cari amici e care amiche – ha scritto l’artista in un lungo post sul suo profilo Instagram – ogni tanto la vita ti tocca in modi che non ti aspetti. Ieri ho saputo di Valentina Sarto. Una donna di 41 anni che lavorava all’edicola vicino a casa mia, a Bergamo. Un volto familiare, un sorriso, quei piccoli scambi di ogni giorno che non ci si ferma mai a pensare quanto valgano. E invece restano. Eccome se restano”.

La riflessione di Roby Facchinetti

Ricordando la 41enne, il cantautore ha voluto affidare ai social una riflessione sulla vicenda, pubblicando anche una foto di Valentina.

“Quando queste notizie arrivano da lontano fanno già male – si legge ancora sulla bacheca di Facchinetti – Ma quando arrivano così vicine, da casa tua, dal tuo quartiere, dalla tua strada… allora è diverso. Ti entrano dentro in un modo che non riesci a mettere da parte. Bergamo in questo momento è silenziosa di quel silenzio pesante che conoscono bene quelli che ci vivono. Non ho grandi parole. Ho solo il dispiacere genuino di chi ha perso, anche solo di vista, una persona che faceva parte della sua quotidianità. E la speranza, sempre più necessaria, che un giorno queste notizie smettano di arrivare”

Il ricordo della titolare del baretto

Valentina Sarto era un volto conosciuto in città perché lavorava da un paio d’anni al Baretto Civico 1907, storico punto di ritrovo della Curva Nord dell’Atalanta.

La titolare del famoso bar davanti allo stadio, Sara Mazzoleni, era arrivata a Monaco di Baviera per la trasferta di Champions della squadra nerazzurra, quando ha saputo della tragica notizia ed è tornata indietro.

“Io non mi sento ‘abbastanza’ per raccontare Valentina, dovrebbe poterlo fare lei, non spetterebbe a nessun altro” ha dichiarato al Corriere della Sera la proprietaria dello storico locale, dicendosi “arrabbiata”.

“Certo che ci eravamo resi conto che Valentina stava vivendo una situazione di disagio con il marito e che probabilmente aveva smesso di provare sentimenti per lui – ha spiegato la 52enne al quotidiano -. Ma noi la vedevamo confusa, non impaurita. Perché, di certo, se avessimo percepito paura, se avessimo anche solo intuito che si sentiva in pericolo, io non l’avrei mai rimandata a casa con lui. Piuttosto, avrei messo una branda da me e l’avrei ospitata”.