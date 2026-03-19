Valentina Sarto uccisa a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, il nuovo compagno: "Lui sapeva e minacciava"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesimo femminicidio, stavolta teatro dello spargimento di sangue è stato Bergamo. In via Pescaria, Valentina Sarto, barista 41enne, è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni. La donna aveva una relazione extraconiugale con Moris Panza, uomo residente ad Almenno San Bartolomeo, il quale ha raccontato che aveva cercato diverse volte di convincere la vittima a sporgere denuncia contro il coniuge.

Bergamo, Valentina Sarto uccisa dal marito Vincenzo Dongellini: parla il fidanzato della vittima

Moris Panza, raggiunto dal Corriere della Sera, ha raccontato che Valentina si “era innamorata” di lui e che avevano iniziato una relazione. La donna, sempre secondo la versione dell’uomo, “era una bravissima ragazza”, che nutriva la convinzione di poter tenere a bada il marito: “Lei diceva sempre: so come tenerlo, tranquillo”.

Purtroppo le sicurezze della 41enne sono state smentite da una realtà cruda, da una gelosia cieca che ha spinto Dongellini a toglierle la vita. I due stavano insieme da dieci anni e si erano sposati a maggio scorso.

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Qualcosa però non aveva funzionato nel rapporto. Valentina, nel bar in cui lavorava vicino allo stadio, aveva conosciuto Panza, tifoso dell’Atalanta e con lui aveva iniziato una frequentazione.

Quest’ultimo era al corrente della situazione tesa tra la nuova compagna e il marito. “Ho qui i messaggi vocali che mi mandava. Le avevo detto di registrare tutto quando lui si arrabbiava e lei poi me li mandava. Ci sono anche i messaggi di minacce che lui le ha mandato negli ultimi tre mesi”, ha riferito Panza.

“Abbiamo cominciato ad avere una storia agli inizi di febbraio. Lui lo sapeva, lei gli aveva detto che si era innamorata di un altro uomo. E del resto passavamo molto tempo insieme, a volte dormiva da me”, ha aggiunto l’uomo.

Moris Panza: “Valentina voleva chiudere il matrimonio, ma il marito la minacciava”

Panza ha anche dichiarato che Valentina Sarto avrebbe voluto chiudere il matrimonio, anche se non era ancora stata avviata una vera separazione. A detta sua, la decisione di mettere fine alla relazione era ostacolata da Dongellini con metodi violenti: “Lei non andava via da casa perché lui la minacciava”.

Panza ha descritto Dongellini come un uomo “gelosissimo” e ha spiegato di essere al corrente di una discussione molto accesa verificatasi tra i due coniugi e di sapere che il marito avrebbe alzato le mani sulla moglie.

“Era cominciata con una discussione molto pesante sul fatto che lei voleva iscriversi in palestra – ha rivelato Panza -. Lui prima aveva detto che non c’erano problemi, ma poi si era scatenato con insulti pesanti”.

Negli ultimi mesi, in due casi, il 49enne avrebbe aggredito Sarto. Sempre Panza: “La prima volta che mi è arrivata con i segni sul collo le ho detto di non tornare più a casa. Le ho ripetuto mille volte di venire a stare da me o almeno dalla sua amica di Seriate“.

L’uomo avrebbe anche cercato di convincere la donna a denunciare. “Sabato mattina – ha riferito – siamo andati dai carabinieri di Almenno a chiedere informazioni, mi hanno spiegato che io non potevo sporgere la denuncia e che lei lo avrebbe dovuto fare a Bergamo. Valentina ha risposto: aspetto una settimana poi vediamo, se va avanti così esco di casa e lo denuncio“.

“L’ultima volta – ha continuato Panza – l’ho vista mercoledì sera ed era tranquilla, non aveva paura. Le avevo consigliato di parlare con la psichiatra del marito ma se n’era dimenticata e mi ha detto che l’avrebbe fatto ieri”. “Sapevo che in casa c’era un rapporto molto teso e le ho scritto di andare dalla sua amica a Seriate, ma non ha voluto ascoltarmi ed è finita così”, ha concluso l’uomo.

Le testimonianze dei vicini di casa

Il Corriere della Sera è entrato in contatto con alcuni vicini di casa di Sarto e Dongellini, i quali hanno raccontato che i due abitavano in affitto in via Pescaria da un paio di anni, aggiungendo di non avere mai udito particolari rumori.

Solo un uomo di una delle abitazioni dirimpettaie alla casa in cui viveva la vittima ha dichiarato di avere sentito delle urla arrivare dalla palazzina, alle 4 di martedì mattina.