Valentina Sarto uccisa a Bergamo, i genitori raccontano botte come "mano stritolata e testa sbattuta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una tragedia che forse si poteva evitare quella di Valentina Sarto, vittima di femminicidio. I familiari della donna uccisa a Bergamo raccontano mesi di violenze e minacce prima del delitto: la donna voleva separars, ma il marito Vincenzo Dongelini si opponeva. Gelosia, aggressioni e paura emergono dalle testimonianze di madre, padre e fratello, che ricostruiscono i tanti segnali premonitori.

Femminicidio Valentina Sarto, il racconto della famiglia

Emergono dettagli sempre più drammatici sul femminicidio di Valentina Sarto, raccontati dai familiari durante la trasmissione “Dentro la Notizia”.

Le testimonianze della madre, del padre e del fratello delineano un quadro fatto di violenze, minacce e paura orchestrato dal marito Vincenzo Dongelini.

Secondo quanto riferito dalla madre, dopo numerose insistenze la donna uccisa a Bergamo avrebbe confidato episodi di aggressione fisica da parte dell’uomo, come quando le aveva “stritolato la mano” e “sbattuto con la testa contro l’armadio”, tirandole i capelli.

“No ma tanto non mi fa niente, lui mi ha detto che non mi fa niente, mi ha minacciato sì, però dopo diceva che l’aveva fatto per un momento di rabbia, perché lui non mi farà mai del male”. Queste le giustificazioni che Valentina condivideva con la mamma.

Valentina voleva separarsi

La donna, secondo la famiglia, aveva deciso di porre fine alla relazione e stava preparando la separazione. Tuttavia, il marito si sarebbe opposto con fermezza.

“L’accoltellava di notte, se lei se ne andava, di notte mentre dormiva l’accoltellava” ha raccontato il padre, che ha cercato di riportare la figlia in casa. “Vieni qua da noi, che ti manca. Questa è casa tua, è la tua famiglia”.

Anche la madre ha descritto un clima crescente di controllo e gelosia, soprattutto dopo che Valentina aveva iniziato a frequentare una palestra e a lavorare. “Io vengo sul lavoro e ti rovino” sono le parole che il marito le diceva.

Il silenzio e la speranza di un cambiamento

Dalle parole del fratello di Valentina emerge un altro elemento tipico di molte situazioni di violenza domestica: la speranza spesso vana che l’aggressore possa cambiare.

“Voleva prendersi tempo per denunciarlo, aspettare pensando che cambiasse, solite cose che non ha fatto” ha sottolineato. “Ed è arrivata a questo perché lei non si faceva mettere i piedi in testa, le cose te le diceva in faccia e la sincerità ha portato a questo”.