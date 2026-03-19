Valentina Sarto uccisa a Bergamo, il messaggio della madre: "Scusa se non sono riuscita a proteggerti da lui"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’omicidio di Valentina Sarto racconta la drammatica dinamica del “perfetto” femminicidio. Una relazione violenta, raccontata dai vicini come caratterizzata continuamente da toni alti e litigi “furiosi” anche per la semplice scelta di iscriversi in palestra. La possessività di Vincenzo Dongellini viene raccontata anche dal nuovo compagno, che parla di “gelosia” e di “mani addosso”. La madre della quarantunenne sui social chiede scusa alla figlia per non essere riuscita a proteggerla da quell’uomo.

I messaggi della madre Lia

La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha commentato il drammatico ennesimo femminicidio di Valentina Sarto mettendo in guardia sul far diventare la donna l’ennesimo numero di una lunga e inaccettabile sequenza. Ha voluto ricordare come dietro ogni caso ci siano una storia, un volto, una vita e non un caso da aggiungere alla statistica.

Sono i messaggi di addio, come quelli della mamma Lia Ventura, a sottolineare quello che troppo spesso si dimentica nei casi di femminicidio: non è solo una vittima, era una figlia, un’amica, anche soltanto una conoscente, la cui vita è stata spezzata unicamente perché “donna”.

ANSA

Sui propri social Lia Ventura scrive che quell’uomo ha tolto la vita a sua figlia “senza pietà”. Su Facebook, come rivolgendosi direttamente alla figlia, aggiunge di quanto l’amasse e soprattutto le chiede scusa per non essere riuscita a proteggerla da quell’uomo.

Le minacce di Dongellini

Non “gelosia” ma possessività. Questo è quello che viene raccontato dai vicini che ascoltavano le liti, dalle persone che li conoscevano e anche dal nuovo compagno di Valentina Sarto.

La donna aveva subito già diverse aggressioni fisiche o, per usare le parole del nuovo compagno, Dongellini le aveva messo più volte le “mani addosso”. Vengono descritti anche dei graffi.

Poi, lunghe litigate, vere e proprie “sfuriate”, raccontano i vicini. Ma anche messaggi vocali che registravano i momenti di rabbia del marito e che la donna condivideva con il suo nuovo compagno. L’uomo racconta anche di aver più volte tentato di dire a Valentina di non tornare a casa, di restare con lui o da una sua amica. La donna invece gli aveva risposto di voler aspettare, ma che se fosse andata avanti così lo avrebbe denunciato.

L’omicidio di Valentina Sarto

Secondo i vicini di casa si sentivano spesso delle urla provenire dall’appartamento della coppia. Testimonianze che confermano la posizione del nuovo compagno, che racconta di aver visto più volte Valentina con segni addosso. Nessuna denuncia precedente e nessun intervento, prima della chiamata da parte del figlio di Vincenzo che ha trovato il corpo della donna.

Questo presentava ferite alla schiena e alla gola, ferite mortali per la quarantunenne. Anche l’uomo risultava ferito all’arrivo degli agenti, ma l’ipotesi di un tentativo di suicidio non portato a conclusione è stata affiancata dall’ipotesi di un danno collaterale alle ferite inferte alla donna. Sembra infatti che l’uomo si sia ferito accidentalmente mentre sferrava le coltellate, più che tentare di togliersi la vita.