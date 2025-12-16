Valentina Squillace morta in un incidente a Savona, trascinata da un tir per diversi metri: aveva solo 22 anni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta in un incidente stradale avvenuto a Savona. In base a una prima ricostruzione dei fatti, la giovane, che frequentava la facoltà di Giurisprudenza a Genova, è stata travolta da un tir che l’ha trascinata per diversi metri sotto le ruote.

Incidente a Savona: morta Valentina Squillace

L’incidente stradale è avvenuto attorno alle 8 del mattino di martedì 16 dicembre in corso Tardy e Benech, quasi all’incrocio con via Servettaz (dove sono presenti le strisce pedonali con la regolamentazione del semaforo), a Savona.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata da La Repubblica, Valentina Squillace sarebbe stata travolta da un tir mentre stava attraversando la strada. Il mezzo pesante l’avrebbe trascinata per diversi metri.

Valentina Squillace è stata soccorsa dal personale del 118, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Le indagini sull’incidente mortale a Savona

La Polizia Locale, a cui sono stati affidati i rilievi e le indagini sull’incidente, sta verificando se la giovane fosse sulle strisce pedonali o meno al momento dell’impatto col tir.

La giornata a Savona è piovosa. Il traffico in corso Tardy e Benech risulta spesso congestionato e i tir sono sempre molti poiché la strada arriva dall’uscita autostradale e conduce verso il porto.

Chi era Valentina Squillace

Valentina Squillace, morta a 22 anni, era una studentessa universitaria, che frequentava la facoltà di Giurisprudenza a Genova. In precedenza aveva studiato alle scuole superiori al Boselli Alberti di Savona.

Ex pallavolista fin da piccola del Vbc Savona, Valentina Squillace era stata premiata nel 2016 in occasione della Festa dell’Atleta dell’anno.

Il ricordo e il cordoglio di Daniela Giaccardi, presidente della società pallavolistica savonese, nelle sue parole riportate da savonanews: “Era una ragazza solare, sorridente, veramente una bella persona, lei, la famiglia, sempre socievoli e disponibili. Vbc Savona si stringe e abbraccia la famiglia con tanto cuore. È una tragedia l’evento che ha colpito Valentina, una nostra ex giocatrice”.