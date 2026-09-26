Valentina Stragliotto morta in vacanza in Sri Lanka, la ragazza precipitata dalla cascata Ravana per 30 metri

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Valentina Stragliotto, 27 anni, di Bassano del Grappa, è morta in Sri Lanka dopo essere precipitata per oltre 30 metri dalla cascata Ravana, vicino a Ella, mentre era in vacanza con un’amica. Trasferitasi a Brighton per lavoro, impegnata nel marketing digitale, coltivava da sempre la passione per i viaggi, che praticava anche come coordinatrice di gruppi turistici. La ragazza non si è mai ripresa dopo l’incidente: è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale.

Sri Lanka, morta Valentina Stragliotto

Amava in modo viscerale i viaggi Valentina Stragliotto, 27 anni, originaria di Bassano del Grappa, nel Vicentino. Lo Sri Lanka era una delle tante tappe delle sue avventure, e mai avrebbe immaginato che sarebbe stata l’ultima.

La giovane è morta il 24 settembre dopo essere precipitata per oltre trenta metri dalla cascata Ravana, una delle attrazioni naturali più note della zona di Ella, nel cuore dell’isola.

ANSA

La caduta fatale dalla cascata

Secondo la ricostruzione, Stragliotto si trovava nel Paese asiatico da pochi giorni insieme a un’amica, con cui stava percorrendo un itinerario turistico.

Durante la visita alla cascata, la ragazza era salita su un masso quando ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto sotto lo sguardo impotente della compagna di viaggio.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Valentina è stata trasportata all’ospedale di Demodara, ma è deceduta poco dopo il suo arrivo, senza che il personale medico potesse fare nulla per salvarla. Le esatte modalità della caduta restano ancora da chiarire nei dettagli.

Chi era la vittima

La giovane vicentina aveva costruito la propria vita attorno alla passione per i viaggi. Dopo il liceo a Bassano del Grappa, si era trasferita nel Regno Unito per proseguire gli studi universitari, stabilendosi poi a Brighton, dove si era affermata professionalmente nel settore del marketing digitale.

Accanto al lavoro, coltivava da sempre l’amore per l’esplorazione del mondo, che aveva trasformato anche in un’attività parallela. Stragliotto collaborava infatti come coordinatrice per agenzie specializzate in viaggi di gruppo, oltre a spostarsi spesso in autonomia o in compagnia di amici.

La cascata Ravana

La cascata Ravana sorge nei pressi di Ella, cittadina collinare dello Sri Lanka centrale molto frequentata dal turismo internazionale, ed è considerata una delle più suggestive del Paese.

Il salto d’acqua, alto circa venti metri e disposto su più livelli rocciosi, prende il nome dal leggendario re demone Ravana, figura della mitologia induista legata al poema Ramayana. Secondo la tradizione locale fu proprio in una grotta dietro la cascata che il sovrano avrebbe nascosto la principessa Sita dopo averla rapita.

Il sito, facilmente raggiungibile a piedi dalla strada, attira ogni anno numerosi visitatori attratti dal panorama montano, ma le rocce che circondano il bacino diventano scivolose, soprattutto nei periodi di maggiore piovosità, rendendo l’accesso ai punti più alti potenzialmente pericoloso per chi vi si arrampica.