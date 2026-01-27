Valentino, a chi potrebbe andare l'eredità da Hoeksema e Giammetti a Villani, Carlos Souza e la Fondazione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’eredità di Valentino dipende dal testamento e da una successione senza eredi diretti. I cinque beneficiari indicati sono Hoeksema, Giammetti, Villani, la famiglia di Carlos Souza e la Fondazione. Il nodo principale resta la liquidità, tra conti e investimenti da ricostruire, mentre i beni più chiari sono immobili, opere d’arte e lo yacht.

Il testamento di Valentino e il problema dell’eredità

La morte di Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio a 93 anni, apre una successione senza discendenti o ascendenti diretti, con il nodo centrale legato al testamento, che dovrebbe stabilire la destinazione dei beni tra persone a lui vicine e, potenzialmente, la Fondazione legata al suo nome.

Nel discorso entrano non solo immobili e oggetti di valore, ma anche conti e investimenti mobiliari da individuare e quantificare. Parlare di cifre “miliardarie” è al momento azzardato, dato che negli anni Garavani avrebbe mantenuto rendite patrimoniali e spese importanti, ma non più i dividendi industriali legati alla maison.

Tra i punti più delicati ci sono la liquidità e gli investimenti mobiliari, con l’esistenza di un conto a Londra presso Coutts & Company, indicata come private bank specializzata nella gestione di grandi patrimoni. Il tutto complicato dai cambi di residenza: Londra per oltre dieci anni dopo la vendita della maison nel 1998, poi la Svizzera (Gstaad) almeno fino al 2021 e un possibile rientro in Italia negli ultimi anni.

I cinque “papabili”: Hoeksema, Giammetti, Villani, Carlos Souza e la Fondazione

I possibili beneficiari indicati sono cinque. Il primo è Vernon Bruce Hoeksema, compagno dello stilista e figura presente anche sul piano manageriale. Il secondo è Giancarlo Giammetti, ex compagno, socio storico e amico di lunga data.

Tra i nomi compare poi Piero Villani, nipote di Garavani (figlio della sorella Wanda), indicato come presenza da decenni negli snodi societari dell’universo patrimoniale collegato allo stilista. Gli altri due “poli” citati sono la famiglia del brasiliano Carlos Souza (con i figli Sean e Anthony) e la Fondazione Valentino-Giammetti, che avrebbe finalità filantropiche.

Tra questi, il designer e proprietario del marchio VBH Hoeksema avrebbe versato 550 mila euro nelle casse della società in seguito a un accordo transattivo con il curatore fallimentare. La cifra potrebbe essere definita come un possibile “anticipo” dell’eredità. Le borse VBH risultano ancora in vendita online con prezzi fino a 14 mila euro.

I beni nell’eredità, dalle residenze allo yacht

Oltre alla liquidità e ai conti, esistono anche diversi beni “visibili”, come i molti immobili: la villa romana di oltre 30 stanze (iscritta a bilancio a 1,6 milioni di euro), il castello di Wideville in Francia acquistato nel 1995 per 80,7 milioni di franchi francesi (circa 12 milioni di euro), oltre alla casa in Toscana e allo chalet a Gstaad.

Tra gli asset citati c’è anche lo yacht TM Blue One, lungo 46 metri, con valore stimato di 12,4 milioni di euro e costi annui indicati oltre il milione, sostenuti tramite la società Seaboats.

La collezione d’arte viene collocata tra Londra (Holland Park) e New York (Park Avenue), ma resta un capitolo ancora poco documentato e tutto da approfondire.