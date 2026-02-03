Valentino e il presunto nipote Oscar Garavani, per la famiglia si finge un parente: "Ho i documenti"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Chi è davvero l’uomo che per anni si è presentato come pronipote di Valentino Garavani? Secondo Piero Villani, nipote del grande stilista scomparso il 19 gennaio, si tratta di un impostore. L’uomo finito nel mirino della famiglia di Valentino è un 59enne ex modello e designer di accessori che, sfruttando il cognome Garavani, avrebbe simulato una parentela rivelatasi priva di riscontri. Da parte sua, Oscar Garavani afferma di possedere documenti che possono provare tutto: “Villani avrà le carte dal mio avvocato“.

La lettera del nipote di Valentino

In una lettera firmata “La famiglia del Maestro Valentino Garavani” e inviata al Corriere della Sera, Villani dichiara senza mezzi termini che non esiste alcun legame di sangue tra lo stilista e l’uomo che si è presentato come suo pronipote, né risultano documenti che possano dimostrare una parentela.

“Oscar Garavani non è legato da alcun vincolo di parentela con Valentino Garavani. Trattasi di mera omonimia“, scrive il 77enne. Neanche una lontana discendenza indiretta.

ANSA

L’esistenza di un presunto fratello di Valentino

La ricostruzione giudicata “totalmente inventata” riguarda in particolare l’esistenza di un presunto fratello di Valentino da cui sarebbe disceso l’altrettanto presunto pronipote.

Lo stilista “aveva un’unica sorella, Wanda“, deceduta nel 1997 e il cui figlio è proprio Piero Villani. Il che lo rendo l’unico nipote del genio della moda.

Chi è Oscar Garavani e cosa sostiene

L’uomo al centro del caso è stato intervistato sempre dal Corriere della Sera, e ha continuato a sostenere l’esistenza di un legame di sangue con lo stilista.

Già all’Ansa nel 2020 Oscar Garavani si era definito “pronipote di Valentino”, in quanto il nonno “era il fratello di Valentino”. Un rapporto, a suo dire, non solo di parentela, ma anche professionale: “Ho sfilato per Armani, Versace, Ferré e anche per mio zio Valentino”.

Così per anni Oscar Garavani è stato definito dai media “il nipote di Valentino”, senza essere smentito ma anche senza mai esibire prove ufficiali e inconfutabili. “Ci sentivamo al telefono e quando c’era occasione ci vedevamo“, racconta.

Interpellato sulla questione del testamento, che verrà aperto fra un paio di settimane, il 59enne dichiara di averne parlato col presunto zio quand’era ancora in vita: “Mi aveva detto che sarei stato coinvolto con la successione, ma non sappiamo ancora in che modo”.

La questione dell’eredità di Valentino

Proprio sulla questione dell’eredità di Valentino, Oscar Garavani ha specificato di non essere interessato a ottenere nulla. “Ho sentito che Valentino ha cambiato il testamento un anno e mezzo fa, ma se non dovessi essere tra gli eredi non mi interessa”, ha dichiarato.

E ancora: “Sembrerà strano perché ci sono di mezzo tanti soldi, ma non ho mai voluto nulla. A Valentino ho voluto bene personalmente, ci siamo visti varie volte”.

Allo stato attuale, Oscar Garavani non ha però ancora prodotto i documenti sul millantato legame familiare.