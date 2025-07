Valentino Garavani, due ladri nella villa dello stilista a Roma: vigilante spara e li mette in fuga

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sventato un furto nella villa di Valentino Garavani a Roma. Dei ladri hanno tentato di entrare nella tenuta dello stilista sull’Appia Antica ma sono stati scoperti dal vigilante, che ha esploso un colpo di pistola in aria mettendoli in fuga. Lo stilista si trovava in casa assieme ad alcuni ospiti, in corso le indagini della polizia.

Ladri nella villa di Valentino Garavani a Roma

Il tentato furto nella villa di Valentino Garavani a Roma è avvenuto nella giornata di domenica 6 luglio.

Secondo la ricostruzione riportata dal Messaggero, attorno alle 19 due ladri sono entrati nella lussuosa tenuta dello stilista dalle parti dell’Appia Antica, probabilmente in cerca di gioielli e preziosi.

ANSA

Ladri nella villa dello stilista Valentino Garavani

I due hanno creato un’apertura nella recinzione e sono entrati nella tenuta, ma non sono andati più avanti del giardino, quando sono stati sorpresi dalla guardia giurata.

Quando è avvenuto il tentato furto lo stilista era in casa, assieme ai domestici e ad altre persone.

Vigilante mette in fuga i ladri

È stato l’addetto alla sicurezza della tenuta a scoprire i ladri e a sventare il furto, notando alcuni strani movimenti dalle telecamere di videosorveglianza.

Ha visto i due malviventi muoversi nel giardino della villa: il vigilante è subito uscito e li ha raggiunti sul prato.

Per spaventarli ha sparato in aria un colpo di pistola e i due si sono subito dati alla fuga.

Nessuno è rimasto ferito, soltanto un po’ di spavento per Valentino e gli altri all’interno della casa, usciti dopo aver sentito il colpo di pistola.

Le indagini

Nella villa di Valentino Garavani è poi arrivata la polizia, che ha avviato le indagini a partire dal racconto dell’addetto alla sicurezza.

L’uomo ha fornito un identikit dei ladri, con pochi dettagli dato che li ha visti per pochi istanti.

Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato i ladri e l’auto usata per il tentato colpo, una Fiat Panda.

Dai filmati si vedono i due arrivare a bordo della Panda, parcheggiarla non lontano dalla villa e introdursi nel giardino dopo aver danneggiato la recinzione. Poi la fuga, sempre con la stessa vettura.

Sono state acquisite anche le riprese delle telecamere presenti nella zona per cercare di ricostruire il percorso fatto dai malviventi sia per arrivare che per allontanarsi.