Valentino Garavani, il lungo addio a Roma dai due giorni di camera ardente ai funerali di venerdì 23 gennaio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tantissime persone stanno arrivando per dare l’ultimo saluto a Valentino Garavani, l’immenso stilista morto il 19 gennaio. La camera ardente, completamente bianca, è stata allestita presso PM23 in piazza Mignanelli 23 a Roma, i funerali si terranno il 23 gennaio sempre nella Capitale.

La camera ardente per Valentino Garavani

La camera ardente per Valentino Garavani resterà aperta anche il 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il feretro è arrivato presso PM23, dove ha sede la sua fondazione, la mattina del 21 gennaio dalla villa sulla Appia antica in cui viveva.

Ad accoglierlo una folla di gente, giornalisti e le persone più vicine allo stilista come Giancarlo Giammetti.

ANSA

La camera ardente ha aperto alle 11 per accogliere tutti coloro che vogliono portare un ultimo saluto al genio delle passerelle e chiude alle 18 sia mercoledì 21 sia mercoledì 22 gennaio.

Il socio Giancarlo Giammetti, a Mattino Cinque, ha raccontato che lui e Valentino, nel palazzo della fondazione a Roma, sono arrivati lentamente, costruendo con la genialità dello stilista e la sua capacità economica, l’impero della moda arrivando fino all’ultimo piano della struttura.

Per questo motivo la sede della fondazione che porta il nome di entrambi è stata scelta come luogo per ospitare la camera ardente.

Il ricordo di Maria Grazia Chiuri

Tra le prime persone ad arrivare c’è stata Maria Grazia Chiuri.

La stilista che ha lavorato per Fendi e Dior, ma anche per Valentino, l’ha ricordato così:

Presenti anche Alessandro Onorato, assessore alla Cultura del Comune di Roma, e il sindaco Roberto Gualtieri.

Presente anche la parrucchiera delle dive Alba Armillei:

Così come Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino:

A rendere omaggio allo stilista, anche la ballerina Eleonora Abbagnato:

Dove e quando si terranno i funerali

Il 23 gennaio si terranno i funerali di Valentino Garavani alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica 8 a Roma, alle 11.

Lì si erano tenuti anche quelli della stilista Laura Biagiotti. Lo stilista riposerà al cimitero Flaminio, a Nord di Roma.

A Mattino 5, il giornalista Umberto Brindani ha ricordato che dopo la scomparsa di Giorgio Armani, la morte di Valentino “significa la scomparsa ormai della moda italiana.

Tra i grandi creatori che hanno fatto l’epopea del Made in Italy, lui era davvero l’ultimo imperatore“.

Lutto cittadino a Voghera

Valentino Garavani era nato a Voghera, anche nella città in provincia di Pavia è stato proclamato il lutto cittadino nella giornata dei funerali il 23 gennaio.

La sindaca Paola Garlaschelli, con un’ordinanza, ha invitato “i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e artigianali, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive, i titolari di ogni genere di attività, nonché l’intera cittadinanza, a manifestare il proprio cordoglio rispettando il silenzio nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13, evitando altresì comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino“.

Inoltre sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste per venerdì.

In contemporanea con l’apertura della camera ardente a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18, il Teatro di Voghera, intitolato tre anni fa a Valentino Garavani, sarà straordinariamente aperto come “luogo del ricordo, del silenzio e della memoria condivisa”

Il ricordo delle persone alla camera ardente

All’apertura della camera ardente a Roma, le prime signore in fila hanno ricordato lo stilista dicendo che “Valentino voleva bene alla donna e voleva che fosse bella, quindi lo ringrazieremo per sempre per le sue creazioni”.

Nonostante l’apertura alle 11:00, una piccola folla di estimatori si era già messa in fila dalle 9.

All’ingresso sono stati deposti cuscini di fiori bianchi e due corone di rose mandate da Roma Capitale e dal Teatro dell’Opera. Presente l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato. Ad attendere la salma sono stati portati anche i cani dello stilista.