Valentino Rossi assente al matrimonio del padre Graziano dopo lo scontro giudiziario con Ambra Arpino

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Graziano Rossi, il padre di Valentino Rossi, si è sposato a Monteciccardo di Pesaro ma il figlio, l’iconico e leggendario pilota, non era presente. Il 71enne ha detto sì alla compagna Ambra Arpino, di 54 anni a pochi mesi da una vicenda giudiziaria complessa: Valentino aveva denunciato la donna per circonvenzione di incapace.

Valentino Rossi assente al matrimonio del padre

La notizia non è di certo passata inosservata: Valentino Rossi non era presente al matrimonio del padre Graziano, come riportato dall’Ansa.

L’uomo, 71 anni, ha sposato la compagna Ambra Arpino, di 54 anni, nella chiesa del conventino a Monteciccardo di Pesaro.

ANSA

All’unione, celebrata dal presidente del Consiglio comunale, erano presenti pochi invitati, per una cerimonia sobria e riservata.

Lo scontro giudiziario con Ambra Arpino

Negli ultimi anni Graziano e Valentino Rossi sono stati protagonisti di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto anche Ambra Arpino, appena sposata dal padre del campione di moto.

Nel gennaio 2026, infatti, Valentino ha presentato alla Procura di Pesaro una denuncia per circonvenzione di incapace nei confronti proprio di Ambra Arpino.

La donna, come ha ricordato ancora Ansa, era accusata di aver prelevato circa 200mila euro dal conto di Graziano Rossi nel corso dei 12 anni della loro relazione.

Le accuse di circonvenzione di incapace

Bisogna poi ricordare che nel 2024 Valentino era diventato amministratore di sostegno del padre, sulla base di una perizia che lo aveva ritenuto fragile e con difficoltà nella gestione autonoma dei propri interessi.

Il Tribunale di Pesaro, però, dopo una nuova perizia che aveva dichiarato Graziano Rossi pienamente capace di intendere e di volere, aveva deciso di revocare l’incarico di amministratore di sostegno.

Il gip di Pesaro ha poi deciso di archiviare le accuse di circonvenzione di incapace nei confronti di Ambra Arpino.

Il rapporto tra Valentino e il padre Graziano

Un tempo i due erano legatissimi, anche per la comune passione per le quattro ruote: anche Graziano è un ex pilota e l’iconico numero 46 con cui Valentino ha scritto la storia non solo della sua carriera ma della MotoGp è un omaggio al numero con cui correva proprio papà Graziano.

Il loro rapporto è però diventato teso negli ultimi anni. Nell’annunciare il matrimonio, Graziano aveva detto di voler invitare il figlio, che però, non ha partecipato alle nozze.

Graziano, che ha rivendicato il diritto alla sua vita e alle sue scelte, si era opposto alla scelta di Valentino come amministratore di sostegno.

Il nove volte campione del mondo di MotoGp, da parte sua, ha sempre detto di aver agito per proteggere il padre, dicendosi naturalmente triste per l’allontanamento tra i due.