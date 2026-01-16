Valentino Rossi denuncia la compagna del padre Graziano, revocato l'incarico di amministratore di sostegno

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Valentino Rossi ha denunciato per circonvenzione d’incapace la compagna del padre Graziano, di cui era stato nominato amministratore di sostegno (incarico poi revocato). Nel 2024, l’ex campione di motociclismo aveva chiesto e ottenuto di ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno per il papà, che una perizia medica di parte considerava fragile. In seguito a una causa civile intentata dallo stesso Graziano Rossi, il 4 marzo 2025 il giudice di Pesaro ha revocato l’incarico a Valentino Rossi: in quell’occasione, il padre era stato dichiarato “pienamente capace di intendere e di volere”.

Perché Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre Graziano

La vicenda è ricostruita da Il Resto del Carlino. Valentino Rossi ha denunciato per circonvenzione d’incapace l’attuale compagna del padre Graziano, una 54enne impiegata in un ufficio pubblico.

La donna è accusata dall’ex motociclista di aver prelevato dal conto del genitore 176mila euro (di cui 100mila con la causale prestito) più altri 34mila in contanti nell’arco di 12 anni di relazione.

ANSA

Valentino Rossi e l’incarico di amministratore di sostegno del papà (revocato)

Nel 2024, Valentino Rossi aveva chiesto e ottenuto la nomina di amministratore di sostegno per il papà Graziano, che una perizia medica di parte considerava fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso.

A inizio 2025, Graziano Rossi avrebbe chiesto al figlio di liberarlo dal suo controllo legale, ricevendo però un rifiuto. Così ha preso il via la causa civile di Graziano per la revoca al figlio Valentino dell’incarico di amministratore di sostegno, revoca poi concessa dal giudice di Pesaro il 4 marzo 2025 in quanto Graziano Rossi “ha la piena capacità di intendere e volere“.

Il decreto del giudice non è stato appellato, ma è arrivata la denuncia contro la compagna. Nel periodo in cui ha ricoperto l’incarico di amministratore di sostegno del papà, Valentino Rossi si sarebbe accorto di quei 200mila euro circa che sarebbero finiti a beneficio della donna.

Lo psichiatra nominato dal gip, il professor Luca Cimino di Bologna, ha confermato che Graziano Rossi non ha bisogno di un amministratore di sostegno.

Sulla vicenda, per il momento, non è arrivato alcun commento ufficiale di Valentino Rossi, che nelle scorse ore ha annunciato che nel 2026 proseguirà la sua avventura sulle 4 ruote: sarà pilota BMW e parteciperà al GT World Challenge Europe.

Chi è e cosa fa un amministratore di sostegno

Come spiega il sito del ministero della Giustizia, l’amministratore di sostegno è una figura istituita per chi, per effetto di un’infermità o una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Gli anziani e i disabili, così come gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute e i malati terminali, possono ottenere (anche in previsione di una eventuale futura incapacità) che il giudice tutelare nomini una persona che si prenda cura della loro persona e del loro patrimonio.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno è necessario presentare un ricorso. Possono farlo:

lo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;

il coniuge;

la persona stabilmente convivente;

i parenti entro il quarto grado;

gli affini entro il secondo grado;

il tutore o curatore;

il pubblico ministero.

Il caso Vittorio Sgarbi

La vicenda Valentino/Graziano Rossi riporta alla mente il caso Vittorio Sgarbi: la figlia del critico d’arte, Evelina, si è vista rifiutare la richiesta di assegnare al padre un amministratore di sostegno, ma ora attende i risultati della perizia medica sullo stato di salute del papà.