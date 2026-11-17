Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Diverse moto di piloti come Valentino Rossi e Casey Stoner, utilizzate in MotoGP, sono state vendute all’asta. Appartenevano alla collezione privata di Ryan James Wedding, narcotrafficante canadese arrestato in Messico dall’Fbi. Le prestigiose due ruote sono state però custodite male e il loro valore è colato a picco tanto che sono state di fatti “svendute” a prezzi molto più bassi di quanto ci si poteva attendere.

Moto di Valentino Rossi e Casey Stoner svendute all’asta

A Città del Messico si è tenuta un’asta di beneficenza che ha interessato soprattutto gli appassionati di motociclismo. In vendita, infatti, c’erano 62 cimeli di questo sport con esemplari storici e che avevano fatto la storia della MotoGP.

Le moto erano finite sul mercato nero ed erano entrate nella collezione di un noto narcotrafficante, il canadese Ryan James Wedding. Una volta arrestato, i suoi bolidi sono stati “svenduti” all’asta: il loro valore, infatti, era molto più basso di quello di partenza in quanto le moto – soprattutto Honda e Ducati – erano state tenute nell’incuria più totale.

ANSA

Honda e Ducati: tutte le due ruote vendute

Delle 62 moto sequestrate a Wedding, 57 sono state vendute mentre 5 non hanno attirato l’interesse dei facoltosi appassionati che si sono ritrovati a Città del Messico per l’asta. Il pezzo più pregiato e più richiesto è stato la Ducati Desmosedici GP7 di Casey Stoner con cui l’australiano ha vinto il Mondiale nel 2007 (comprata a 207 mila euro).

Presenti anche tre Ducati di Valentino Rossi, risalenti al biennio 2011-12, aggiudicate rispettivamente per 84.000, 96.000 e 96.000 sterline. Vendute anche la Suter del Team CatalunyaCaixa Repsol, con cui Marc Márquez vinse il titolo in Moto2, la Honda NSR500 di Mick Doohan, la Elf di Ron Haslam, la NSR500 di Wayne Gardner e moto appartenute ad Andrea Dovizioso e Loris Capirossi. Molto attivi soprattutto un privato – che ne ha comprate 35 – e un’azienda americana che ne ha prese nove.

Come riporta il Corriere della Sera, l’avvocato del narcotrafficante ha contestato la vendita poiché il Messico non poteva disporre dei beni del suo assistito. I proventi della vendita saranno utilizzati in beneficenza e per scopi sociali. A beneficiare di essi sarà un conservatorio di musica, le comunità indigene Rarámuri e Amuzgo e alcuni programmi di sostegno alle vedove dei lavoratori morti nella miniera di Pasta de Conchos.

Perché sono state vendute a prezzi bassi

I siti del settore hanno parlato di “svendita” in quanto la cifra complessiva del parco di motociclette era stimata sui 40 milioni di euro ma l’incasso dell’asta si è fermato a poco più di 3 milioni di euro.

A pesare sulla cifra al ribasso è stata la precaria situazione in cui versavano questi modelli che presentavano scrostature e diversi altri difetti. La livrea delle Ducati in alcuni casi era passata dal rosso acceso a un simil arancione, la vernice gialla era diventata bianca. In molti casi le moto erano coperte di foglie, rametti, spine e residui vegetali.

In alcuni casi mancavano le carene, in altri i dischi, alcune di queste moto – tra cui anche quelle di Rossi – avevano componenti graffiati o danneggiati. Quelle invendute poi erano state probabilmente riassemblate con pezzi non originali. Nonostante fossero pregiate, insomma, le moto erano state ammassate e lasciate in alcuni casi all’aria aperta per anni.

Chi è Ryan James Wedding

Come detto, le 62 moto erano state sequestrate nel dicembre 2025 al boss Ryan James Wedding, accusato di essere uno dei più potenti narcotrafficanti al mondo, e arrestato dai federali nello scorso mese di gennaio.

“El Jefe” o “Conrad King”, come era soprannominato, era stato un ex snowboarder canadese e aveva partecipato a 21 anni anche alle Olimpiadi di Salt Lake City del 2002, classificandosi 24esimo. Quindi aveva iniziato con la piccola criminalità fino all’arresto per un giro di stupefacenti. In carcere fece alcune conoscenze che lo portarono, nel 2011, quando tornò libero, a costruire un suo network per importare cocaina attraverso Stati Uniti e Messico.

In breve tempo, è diventato uno dei dieci latitanti più ricercati d’America con l’accusa di guidare una rete di traffico di cocaina legata al cartello di Sinaloa. Per l’Fbi, Wedding spostava 60 tonnellate di cocaina all’anno, guadagnando miliardi di dollari che ripuliva con la di auto di lusso e, assoldando killer a pagamento, si era anche macchiato di tre omicidi per spazzare via la concorrenza. Sulla sua testa c’era una taglia da 10 milioni di dollari, fino all’arresto del 45enne in Messico e alla sua estradizione negli Stati Uniti. A tradirlo era stato Andrew Clark, suo uomo di fiducia. Wedding è in attesa del processo in un carcere federale di Los Angeles e, prima dell’arresto, faceva sfoggio di diverse moto, la sua passione più grande.