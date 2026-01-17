Valentino Rossi e la denuncia alla compagna di papà Graziano: "I soldi non c'entrano", la replica del padre

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Valentino Rossi ha sporto denuncia nei confronti della compagna del padre Graziano, accusando quest’ultima di aver allontanato l’uomo dalla sua famiglia. Di risposta, il genitore del campione ha annunciato che sposerà la donna, invitando il figlio al matrimonio.

La denuncia di Valentino Rossi

Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre ritenendo che la donna abbia “plagiato” il padre e che, in dodici anni, Ambra Arpino abbia sottratto a Graziano Rossi oltre duecentomila euro dal conto corrente, 176 mila euro con vari bonifici (100 mila con la causale prestito) e 34 mila con prelievi in contanti.

Il campione avrebbe scoperto l’accaduto mentre era amministratore di sostegno del padre, incarico decaduto nel marzo 2025 per decisione del tribunale.

Graziano ha avuto due unioni precedenti con Stefania Palma, la madre di Valentino, e con la madre della sua seconda figlia, Clara, oggi 28enne, del tutto estranee agli ammanchi notati dal campione sul conto del padre.

La replica del padre Graziano

A seguito della notizia della denuncia, il padre del motociclista ha ribattuto annunciando che si sposerà con la compagna Ambra, invitando il figlio al matrimonio.

L’uomo ha anche fatto sapere che chiederà al Tribunale di poter interrompere l’assegno di mantenimento nei confronti della figlia Clara, 29 anni, musicista, avuta in un secondo matrimonio.

Intervistato da Il Resto del Carlino, Graziano ha detto di aspettarsi dal figlio anche solo un messaggio con un sorriso.

Poi ha confermato che sta pensando di sposare la compagna Ambra. Sul rapporto con il figlio Valentino Rossi ha sottolineato che “è stato il più forte“.

A seguito della denuncia del figlio per circonvenzione d’incapace nei confronti di Ambra Arpino, Graziano è stato sottoposto ad almeno 5 perizie psichiatriche, tutte con esito a lui favorevole.

Valentino Rossi: “Sono preoccupato”

Valentino Rossi, al Corriere della Sera, ha spiegato di essere dispiaciuto della risonanza mediatica che sta avendo la vicenda.

Il campione di motociclismo ha chiarito che “il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano. Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più”.

“È come se non avessi più un padre. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia – ha spiegato il Dottore – non capisco per quale ragione visto che con Graziano, sia io, sia mia mamma Stefania, abbiamo sempre avuto rapporti affettivi solidi, importanti. Lo stesso se penso a Clara, sua figlia e alla sua mamma Lorena”.

Per Valentino sarebbero stati tutti tagliati fuori “come se fossimo portatori di chissà quale minaccia. Un atteggiamento, se penso al mio babbo, che non riesco a spiegare e che mi porta a cercare di sapere come sta, che è successo per arrivare sino a questo punto. Per me, tutto ciò che accade, è dettato dal bene che gli voglio e dal timore che bene non stia”.

Il rapporto tra Valentino Rossi e il padre

Valentino Rossi e il padre Graziano sono sempre stati molto uniti. È stato proprio il genitore a introdurlo, piccolissimo, nel mondo dei motori e a trasferirgli la passione che ha portato il figlio a diventare il Dottore del motociclismo, pluricampione del mondo.

Graziano ha seguito Valentino durante tutta la sua carriera da pilota e gli è sempre stato accanto anche nei momenti più complessi. I rapporti si sono raffreddati negli ultimi tempi e la frattura non si sarebbe ricomposta neanche dopo la nascita delle nipotine, Giulietta e Gabriella.

Il comportamento ha generato più di un interrogativo nel figlio Valentino, connesso alla natura del legame tra il padre e l’attuale compagna e all’inquietudine per le sue condizioni fisiche.

“Questa è una vicenda dettata dall’amore, non da altro. Una situazione che rende me, tutti noi, molto tristi”, ha detto il campione di motociclismo.