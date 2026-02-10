Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti per omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Bari. I fatti risalgono al 14 novembre 2003, quando Danilo Abiuso, un giovane di 22 anni è stato ucciso a Valenzano. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dopo 23 anni di indagini.

Le indagini e la svolta nel cold case

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è frutto di un lungo lavoro investigativo coordinato dalla Procura della Repubblica – DDA – di Bari. Le indagini, sviluppate in più fasi dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri, hanno incluso servizi di osservazione, pedinamenti e attività tecniche, oltre al contributo fondamentale delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Questi elementi hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due arrestati, tra cui uno ritenuto reggente del clan D.C., attivo sul territorio di Bari e provincia.

L’omicidio del 2003 a Valenzano

Il grave fatto di omicidio si è consumato la sera del 14 novembre 2003 nel pieno centro di Valenzano. La vittima, un giovane di 22 anni originario di Bari, si trovava all’interno della propria auto mentre era impegnato in una telefonata. Approfittando della sua distrazione e delle condizioni di minorata difesa, gli indagati hanno esploso almeno 8 colpi di pistola calibro 22, provocando la morte del giovane.

Il contesto criminale e la guerra di mafia

L’evento delittuoso è stato inquadrato in un più ampio contesto di criminalità organizzata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la partecipazione diretta di un appartenente al clan D.C. e di alcuni suoi parenti, all’epoca giovani leve del sodalizio, è avvenuta nell’ambito della guerra di mafia avviata contro i membri del clan S.. Il movente dell’omicidio è stato individuato proprio in questa faida tra gruppi criminali rivali.

L’ordinanza di custodia cautelare e le prossime fasi

L’ordinanza applicativa di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Dopo l’esecuzione della misura cautelare, seguiranno l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati.

Il ruolo dei collaboratori di giustizia

Un ruolo determinante nell’avanzamento delle indagini è stato svolto dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Le loro testimonianze hanno contribuito a chiarire le ragioni e le modalità esecutive del grave fatto criminoso, permettendo agli investigatori di ricostruire il contesto e individuare i presunti responsabili dopo 23 anni di incertezza.

