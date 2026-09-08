Valeria Favorito viva grazie a Fabrizio Frizzi, le donò il midollo osseo quando era bambina: l'ultimo incontro

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Fabrizio Frizzi nel 2000 ha donato il midollo osseo a una bambina di nome Valeria Favorito, rimasta in viva grazie al gesto del compianto conduttore. Ospite del programma La Volta Buona, Favorito ha ricordato Frizzi, che dopo la donazione era rimasto in contatto con lei. Recentemente, moglie e figlia di Fabrizio Frizzi hanno partecipato alla festa di laurea di Valeria Favorito.

Valeria Favorito ricorda il gesto di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi aveva incontrato Valeria Favorito anche in televisione dopo aver donato il midollo osseo e la chiamava “la mia sorellina di sangue”. Ospite del programma condotto da Caterina Balivo, Favorito ha ricordato l’ultimo incontro con Frizzi, avvenuto dieci giorni prima della morte del conduttore, avvenuta il 26 marzo del 2018.

“Lo avevo invitato al matrimonio e lui mi aveva detto che avrebbe fatto il possibile per esserci, ma mi resi conto che quella sarebbe stata l’ultima volta in cui lo vedevo”, ha raccontato la donna.

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“Bellissimo riabbracciare Carlotta e Stella Frizzi”

Valeria Favorito ha poi raccontato la gioia per aver visto Carlotta Mantovan e Stella Frizzi, moglie e figlia di Fabrizio, alla sua festa di laurea. “Per me è stato bellissimo, le ho abbracciate, per me Stella è come se fosse una sorella acquisita e voglio un bene indescrivibile a tutte e due”, ha detto Valeria Favorito.

Quest’ultima ha poi ringraziato nuovamente Fabrizio Frizzi per il suo gesto e ha ringraziato anche tutti i donatori. All’appello si è accodata Caterina Balivo, che ha ricordato l’importanza della donazione di sangue, soprattutto in una fase come questa di grande carenza in Italia.

Parlando di sé, Valeria Favorito ha poi spronato le persone che combattono contro una malattia a non mollare mai e a porsi sempre nuovi obiettivi.

Come funziona la donazione del midollo osseo

La donazione di cellule staminali emopoietiche può avvenire attraverso due modalità, scelte in base alle esigenze del paziente e alla disponibilità del donatore.

La prima prevede il prelievo dal sangue periferico mediante aferesi, dopo cinque giorni di somministrazione di fattori di crescita che favoriscono il passaggio delle cellule staminali nel sangue. La procedura dura circa 3-4 ore e non richiede il ricovero; in alcuni casi può essere necessaria una seconda raccolta il giorno successivo.

L’altra modalità consiste nel prelievo direttamente dal midollo osseo, attraverso le creste iliache del bacino e in anestesia. L’intervento dura circa 30-45 minuti e richiede generalmente 48 ore di ricovero. Il midollo prelevato si ricostituisce spontaneamente nell’organismo in 7-10 giorni. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Admo.