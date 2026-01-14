Valeria Fedeli morta a 76 anni, l'ex ministra dell'Istruzione eletta col Pd "strappata da un male feroce"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione nel Governo di Paolo Gentiloni, è morta a 76 anni. Era stata eletta al Senato col Pd, dopo una vita da sindacalista. Era sposato con Achille Passoni, ex commissario dem in Sardegna. Secondo quanto riferito da Piero Fassino, era malata. Non è mancata la solidarietà degli ex colleghi di partito, così come delle più alte cariche istituzionali: dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, fino a Ignazio La Russa, presidente del Senato.

La malattia

Piero Fassino, deputato Pd ed ex segretario dei Ds, ha parlato di “un male inesorabile e feroce” come causa della morte di Fedeli, definita una “donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l’affermazione dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei giovani, dei cittadini, credeva in una sinistra riformista capace di esprimere una cultura di Governo”.

E ancora: “Ci mancherà e sempre ne ricorderemo con gratitudine la sua lucidità intellettuale, la sua passione civile, la sua generosità. Ad Achille (Passoni, ndr) e ai suoi cari la piu affettuosa vicinanza in queste ore di inconsolabile dolore”.

Le parole di Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato “il lungo impegno sindacale e politico” di Valeria Fedeli, “con costante attenzione ai traguardi di parità tra donna e uomo”, sempre caratterizzato “da passione civile, capacità di dialogo e alto senso delle istituzioni, testimoniati anche da ministro dell’Istruzione e da vicepresidente del Senato”.

Il messaggio di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricordato Valeria Fedeli sui social, con un post che ha sottolineato “il suo impegno inn politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo”, concluso con le condoglianze alla famiglia.

Il cordoglio dei politici, da Schlein e Gentiloni a Renzi a La Russa

Paolo Gentiloni, che da premier aveva lavorato con Valeria Fedeli nel suo Governo, su X si è unito ai messaggi di cordoglio.

Elly Schlein, segretaria del Pd, ha definito la sua scomparsa “un grande dolore” e “un’enorme perdita per tutta la comunità democratica, le dobbiamo essere tutte e tutti grati per il suo impegno appassionato e instancabile, che continuerà a ispirarci e che porteremo avanti”.

Matteo Renzi, in una nota, l’ha descritta come “una donna intelligente, sensibile e molto lucida. E personalmente ricordo l’affetto con cui mi ha accompagnato sia negli anni del Governo, quando era vicepresidente del Senato, sia negli ultimi anni. Era facile volerle bene ed era bello farlo. Ad Achille, ai suoi cari, alla sua Cgil, al Pd, l’affetto e le condoglianze piu’ profonde mie e di tutta Italia Viva”.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato di aver “appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli. Ai suoi familiari e alle persone a lei care, giungano le sentite condoglianze del Senato della Repubblica’.

Anche Giuseppe Valditara, attuale ministro dell’Istruzione, ha espresso “il mio cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli. Alla sua famiglia rivolgo le mie sentite condoglianze, nel ricordo del suo impegno appassionato e sincero”.

Chi era Valeria Fedeli, dal sindacato al Ministero

Valeria Fedeli era nata a Treviglio, in provincia di Bergamo, il 29 luglio 1949.

Dopo il diploma triennale per insegnare nella scuola materna si era trasferita a Milano, lavorando come maestra per il Comune, diplomandosi anche come assistente sociale presso l’UNSAS.

Da lì, l’ingresso in CGIL con diversi incarichi ricoperti: prima nella Federazione Lavoratori Enti Locali e Sanità (FLELS), sempre a Milano, dove segue anche il settore della scuola. Poi a Roma, nella segreteria nazionale della Funzione Pubblica ed in

CGIL Nazionale, dove segue la creazione del Sindacato Lavoratori della Comunicazione (SLC).

Nel 1996 era stata eletta nella segreteria nazionale della Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento Cuoio Calzature (FILTEA), diventando segretaria nazionale nel 2000, fino al 2010.

Nel 2001 era eletta anche presidente del Sindacato tessile europeo (FSE-THC), rimanendo in carica fino al 2012.

Dopo l’unificazione delle categorie dei tessili, chimici ed energia, era diventata vice segretaria nazionale della FILCTEM dal 2010 al 2012.

Negli stessi anni era stata nominata anche vicepresidente della nuova Federazione europea dell’industria (EIWF, che unisce tessili, chimici e meccanici).

Nel 2012 era diventata vicepresidente nazionale di Federconsumatori, carica mantenuta fino alla candidatura a senatrice nelle elezioni politiche del 2013, come capolista in Toscana per il Pd.

Dopo l’ingresso a Palazzo Madama è stata vicepresidente del Senato per due mesi, da gennaio a febbraio 2025.

Nel 2016 è stata scelta come ministra dell’Istruzione subentrando a Pietro Grasso.

Era sposata con Achille Passoni, ex commissario Pd in Sardegna.