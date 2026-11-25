Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

La risata è il suo mestiere, ma Valeria Graci ha impiegato anni a imparare a sorridere anche delle proprie fragilità. Quasi trent’anni di carriera, il sodalizio con Katia Follesa e una lunga gavetta alle spalle, oggi l’attrice attraversa una stagione di nuovi progetti e consapevolezze. Dal 26 novembre torna su Food Network con La sfida delle torte, accanto a Renato Ardovino, dopo aver registrato anche a Bake Off Italia Celebrity Edition. Nell’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, Valeria Graci racconta le risate sul set, la cucina come linguaggio d’amore e i ricordi di nonna Rosa. Ma parla anche del rapporto con il corpo, dei sensi di colpa, della psicoterapia e delle regole stabilite per proteggere il figlio dai social. Con Volevo essere io, lo spettacolo autobiografico, Valeria Graci è tornata alla bambina timida che sognava di recitare e alla madre anticonformista che l’ha cresciuta. E, mentre riflette su una comicità sempre più legata a visualizzazioni e follower, rivendica la scelta di non essersi mai fermata. Fino a immaginare un incontro con se stessa da piccola: un abbraccio, prima ancora delle parole.

Da giovedì 26 novembre sarà al timone di La sfida delle torte su Food Network. Che cosa l’ha convinta ad accettare questa esperienza?

“Mi ha incuriosita subito l’idea di partecipare a un programma dedicato alla cucina, perché tutto ciò che è commestibile è sempre di mio gradimento! Non immaginavo, però, di trovarmi davanti a una macchina produttiva così imponente. Non si tratta semplicemente di preparare dolci. I pasticceri si sfidano per realizzare la torta migliore, ma devono essere anche architetti, ingegneri, pittori, artisti e coreografi. Ho assistito alla creazione di vere opere d’arte. Non avevo mai conosciuto la pasticceria a questi livelli e sono rimasta molto più colpita del previsto. Come si suol dire, ho visto cose che voi umani… Del resto, non capita tutti i giorni di vedere torte alte tre metri. È stata un’esperienza unica”.

Come si è trovata con Renato Ardovino, suo compagno d’avventura?

“Generalmente riesco a lavorare bene con tutti. Sono diplomatica quando serve, gentile, aperta e scherzosa. So anche capire quando è opportuno scherzare meno, magari perché ho davanti una persona più riservata. Con Renato non ci conoscevamo personalmente e non avevamo mai lavorato insieme. Dopo dieci minuti abbiamo cominciato a guardarci e a ridere senza motivo. Ho pensato: ‘Le possibilità sono due: o impieghiamo sei anni a realizzare questo programma oppure sarà una passeggiata, perché ci stiamo divertendo davvero’. Fortunatamente è andata nel secondo modo. Un giorno abbiamo persino dovuto interrompere le riprese per un attacco di ridarella. Non riuscivamo a smettere. Il regista, i fonici e i macchinisti continuavano a ripeterci: ‘Ragazzi, basta, vi prego, altrimenti non andiamo avanti’”.

Una complicità così immediata non è scontata. Le era già capitato di viverla sul lavoro?

“È un’alchimia rara. La condivido con la mia migliore amica, che conosco da quarant’anni, e professionalmente con Katia. Con Renato è stata una bomba e spero che la nostra collaborazione non finisca qui. L’altro giorno ci siamo scambiati alcuni messaggi vocali per salutarci, in vista della messa in onda. Al secondo messaggio, non ricordo chi dei due, forse lui, ha detto: ‘Se ripenso a quel giorno in cui siamo scoppiati a ridere, mi viene da ridere anche adesso’. Abbiamo ricominciato a mandarci vocali ridendo. È stato stupendo, a tratti surreale”.

In gara si giudica il risultato finale, ma lei ha assistito anche alla preparazione. Quale creazione l’ha sorpresa maggiormente?

“Il livello era altissimo. Dodici pasticceri, divisi in quattro squadre, dovevano affrontare in ogni puntata un tema scelto da Renato. La wedding cake e la birthday cake sono preparazioni che conosciamo abbastanza bene. Ma la gravity cake? Non sapevo nemmeno che esistesse! È una torta progettata per dare l’impressione che la gravità non ci sia. Già descriverla è complicato. I concorrenti hanno realizzato creazioni incredibili. Una mi ha colpita particolarmente, anche se purtroppo non è riuscita: l’incastro meccanico avrebbe richiesto una precisione diversa. Lì serviva un ingegnere! È anche per questo che il programma merita di essere seguito. Chi, come me, non conosce quel mondo scopre tecniche e possibilità sorprendenti. E quando si è curiosi, imparare è sempre bello. Renatoo mi ha parlato di dolci commissionati da personaggi importanti. Mi ha detto: ‘Vale, c’erano persino luci e ruscelli d’acqua che scorrevano all’interno’. Per me è fantascienza!”.

E quando torna nella sua cucina, quali dolci preferisce preparare?

“Mi metta davanti una crostata con la marmellata e sono felice. Ieri sera ho preparato una torta di mele. Secondo me il mio fidanzato pensava: ‘Signore, speriamo che stavolta le venga bene, perché altrimenti non avrò il coraggio di dirle che non è buona’. Per fortuna era davvero buona! Il mio repertorio comprende brownie, torte di mele e, al massimo, plumcake allo yogurt. Capisce perché una gravity cake mi lascia senza parole?”.

Quanto lavoro richiede una torta di questo genere, rispetto ai tempi di una trasmissione televisiva?

“I ritmi televisivi sono serrati. I pasticceri avevano otto ore a disposizione, ma Renato mi ha spiegato che, nella realtà, alcune creazioni richiedono diversi giorni. Bisogna partire da un’idea, svilupparla, realizzare bozzetti. E serve anche saper disegnare! Quando scarabocchio mentre sono al telefono, riesco a fare una casa, un fiore, un cuore e una stella. Fine. Sono rimasta affascinata da un universo lontanissimo dalla mia esperienza professionale. Ho sempre lavorato con attori e comici. Entrare in un ambiente così diverso, per chi ama imparare, è davvero stimolante”.

A Bake Off Italia Celebrity Edition, che ha registrato prima ma che vedremo prossimamente, era concorrente. Che esperienza è stata ritrovarsi in gara insieme a tanti colleghi e amici?

“A Bake Off mi sono divertita talmente tanto che non ho avuto tempo di pensare ad altro. Non immaginavo che sarebbe stata un’esperienza così spassosa. Per me è stato come andare in gita scolastica. Ci siamo ritrovati tra colleghi, ma soprattutto tra amici. Conoscevo quasi tutti, tranne un paio di influencer e il personal trainer che gareggiava con Enzo Miccio. Sapevo chi fossero Elisa Maino e Giulia Salemi, ma non le avevo mai incontrate né avevo lavorato con loro. Tra gli altri c’erano attori, comici, ballerini e volti televisivi. Sembrava davvero di essere tornati a scuola. Se gareggio insieme a Barbara Foria contro Federico Basso, che è mio amico da trent’anni, e Francesco Paolantoni, che conosco da una vita, è inevitabile finire a ridere, scherzare e prenderci in giro. Mettere insieme una classe del genere è pericoloso. Infatti abbiamo combinato un casino micidiale! Anche con Brenda Lodigiani c’è una grande complicità. Ci conosciamo da anni e avevamo già lavorato insieme. Non voglio anticiparle nulla, ma vedrà che anche lì, un paio di volte, hanno dovuto richiamarci: ‘Ragazze, basta, andiamo avanti’”.

US: Realize Networks

Se la sua vita fosse un dolce, quale sarebbe?

“Per metà una crostata e per metà un dolce morbido da colazione. Una torta di mele, visto che mi è venuta bene, oppure un plumcake. Sono una persona semplice e amo i sapori genuini. Non mi sono mai piaciuti i dessert troppo elaborati, pieni di creme e farciture. Anche a tavola non cerco necessariamente piatti raffinati. Se vuole rendermi felice, mi prepari degli spaghetti al pomodoro fresco e basilico. Non potrei desiderare di meglio. Naturalmente, anche le ricette più semplici bisogna saperle eseguire”.

Al di là del piacere di mangiare, quale posto occupa la cucina nella sua vita?

“Conosco persone che mangiano soltanto per sopravvivere. Beate loro, non hanno mai fame! A me viene continuamente, mannaggia. Ho sempre amato cucinare. Per me il cibo è fondamentale, non soltanto per il gusto, ma per tutto quello che rappresenta. Preparare un pasto e condividerlo crea convivialità, amore, unione. In qualche modo, costruisce una famiglia. Quando sono sola, senza mio figlio o il mio compagno, mangio qualcosa al volo. Non mi metto neppure ai fornelli. Mi piace cucinare per qualcuno, perché è un modo di stare insieme. Negli ultimi anni sono migliorata e continuo a sperimentare. Alcuni piatti mi riescono benissimo, altri non so proprio prepararli”.

Andiamo alla Valeria bambina. Chi sedeva a tavola con lei? Che ricordi conserva dei pasti in famiglia?

“Sono stata una bambina molto amata e, da questo punto di vista, anche ben nutrita. I miei genitori si sono separati quando ero piccola e sono cresciuta con mia madre. Era molto attenta alla mia alimentazione, senza usare il cibo come compensazione affettiva. Sceglieva con cura persino la merenda. Mi portava da un medico omeopata che le indicava quali alimenti privilegiare e quali evitare. Parliamo degli anni Ottanta, di oltre quarant’anni fa. Quando andavo da mio padre o dai nonni, invece, mi riempivano di cibo. È un episodio che racconto anche nel mio spettacolo teatrale e sul quale io e mia madre ridiamo ancora oggi. Siccome i frullati facevano bene, il sabato papà me ne preparava otto al giorno. Capisce che una bambina di otto anni, dopo otto frullati, tornava a casa con il mal di pancia? Durante la stagione delle arance, poi, arrivava a prepararmi venti spremute al giorno, convinto che rafforzassero il sistema immunitario. Il risultato era che tornavo da mamma tutta infiammata. Ma lo fa ancora oggi. La settimana scorsa ha fatto arrivare quattro cassette di arance dalla Calabria. Ci siamo ritrovati con otto chili di agrumi sul balcone e non ho il coraggio di dirgli che, a causa del reflusso e dei problemi alle corde vocali, non posso nemmeno mangiarli. Così distribuisco arance a tutti! Da bambina desideravo merendine, pizzette, patatine e focaccine. Mia madre, invece, mi dava prodotti biologici e preparava continuamente passati di verdure. Sognavo lasagne, pasta e cannelloni. Eppure, attraverso l’alimentazione, ho ricevuto tantissimo amore. Mia nonna materna preparava tutto in casa: pasta fresca, ravioli, pizza, focacce e torte. La ricordo mentre impastava, con me seduta sul tavolo a osservarla. Sono immagini fondamentali della mia infanzia. È anche per questo che la cucina occupa ancora oggi un posto così importante nella mia vita e che ho trasmesso questa passione a mio figlio”.

Suo figlio ha sedici anni. Ha ereditato anche la sua curiosità ai fornelli?

“Moltissimo. Ama mangiare, cucina volentieri e sperimenta. Prepara una carbonara buonissima, gli spaghetti al pomodoro fresco e basilico e l’amatriciana. Mangia tantissimo senza mettere su un etto, ma ha sedici anni e pratica molto sport. Ha sempre fame e gli piace proprio trafficare in cucina”.

Se pensa a un dolce della sua infanzia, quale le viene subito in mente?

“La torta di mele di nonna Rosa, mia nonna materna. Mamma lavorava tantissimo e spesso non aveva tempo. E poi, ammettiamolo, non era capace di preparare torte! Ancora oggi fa qualche biscotto, ma non si cimenta con dolci o lievitati. Nonna Rosa, invece, preparava torte di mandorle, carote, mele e crostate. Faceva tutto in casa. Ho anche una zia che continua a cucinare moltissimi dolci, ma il sapore che associo maggiormente alla mia infanzia resta quello della torta di mele della nonna”.

Ha mai riversato sul cibo le fasi della sua vita?

“Il mio rapporto con l’alimentazione è piuttosto altalenante. Non appartengo alla categoria delle fortunate che mangiano tantissimo e rimangono sempre snelle, sode e senza cellulite. Con il tempo, però, ho fatto pace con il mio corpo. È la conquista più importante. Conta quello che mangiamo, ma anche il modo in cui viviamo e ci percepiamo. Pochi giorni fa ho partecipato a una tavola rotonda dedicata proprio all’accettazione di sé e a come portarne i princìpi nella quotidianità. È un tema al quale tengo moltissimo. I social sono il mezzo che ho a disposizione per diffondere un messaggio positivo. Ho grande rispetto delle competenze professionali: non sono una divulgatrice scientifica né una dottoressa. Cerco semplicemente di parlare di accettazione, leggerezza e amore per se stessi, invitando le persone a non diventare schiave dei follower, dei like e della perfezione. Qualcuno comprende il messaggio, altri meno. Una volta una ragazza ha commentato una mia fotografia scrivendo che ero grassa e che non avrei dovuto mostrarmi così. Mi sono fatta una risata e ho pensato: ‘Poverina, questa ragazza’. Ma una persona più giovane, con una struttura emotiva o una consapevolezza diversa dalla mia, potrebbe soffrire profondamente per un commento simile”.

È anche testimonial di un marchio dedicato alle donne curvy. Come vive questo ruolo?

“Non mi definisco curvy, ma ho accettato perché voglio contribuire a diffondere un messaggio diverso, fondato sull’accettazione. Ho creato anche un format intitolato Accettati, nel quale prendo un po’ in giro chi sui social si mostra sempre bellissima, perfetta e in forma, dispensando consigli di bellezza, magari dopo essersi sottoposta a ritocchi e punturine o aver utilizzato filtri. A quel punto mi domando: che cosa rimane di credibile? Vale davvero tutto?. La maggiore consapevolezza ha cambiato anche il mio rapporto con il cibo: oggi mangio quello che desidero. Ci sono periodi in cui esagero un po’ e ne sono consapevole. In altri presto maggiore attenzione all’alimentazione, ma cerco di non provare sensi di colpa in nessuno dei due casi. Naturalmente devo evitare di prendere troppo peso, soprattutto per motivi di salute. La differenza è che adesso cerco di prendermi cura di me senza punirmi”.

Ha parlato di sensi di colpa. Quanto hanno condizionato la sua vita?

“Il senso di colpa è devastante. Può uccidere. Per fortuna, da qualche anno ne sono uscita grazie a tanta analisi e a un lungo percorso di consapevolezza. In passato mi sono rovinata la vita molte volte per questo motivo. Mia madre ha sempre convissuto con domande come: ‘Starò facendo la scelta giusta? Mi sto comportando bene? Devo rinunciare a qualcosa per darlo a mia figlia?’. Bisognerebbe imparare ad ascoltarsi di più e a fare pace con se stessi. Per riuscirci servono maturità, volontà di conoscersi e, nel mio caso, la psicoanalisi”.

Lei attribuisce alla psicoterapia un ruolo fondamentale. Pensa che dovrebbe entrare anche nelle scuole?

“Se dipendesse da me, introdurrei la psicoanalisi nelle scuole. La salute mentale è importante quanto quella fisica. Quando abbiamo mal di pancia ci rivolgiamo al medico, magari a un gastroenterologo. Quando soffre l’anima, invece, dovremmo poter chiedere aiuto a un professionista capace di accompagnarci nella comprensione di quel dolore. Siamo ancora condizionati da una mentalità superata. Ho iniziato la psicoterapia da bambina, perché mia madre mi ci portava, e oggi raccolgo i frutti di quel percorso. Eppure vedo che per molti ragazzi, e persino per diverse mie coetanee, rivolgersi a uno psicoterapeuta non è ancora considerato normale. Normalizzare il sostegno psicologico e liberarci dai sensi di colpa significherebbe vivere con maggiore leggerezza, senza essere continuamente condizionati dai modelli che ci vengono proposti e venduti. C’è ancora molta strada da fare”.

Resta però il problema economico: non tutti possono permettersi un percorso terapeutico continuativo.

“È vero, ed è un’obiezione che mi viene rivolta spesso. Esistono professionisti con tariffe differenti, ma bisognerebbe soprattutto potenziare gli sportelli psicologici delle ASL e destinare maggiori risorse alle scuole. I ragazzi di oggi saranno gli adulti di domani. Investire sulla loro salute mentale significa investire nel futuro. Ho voluto che anche mio figlio intraprendesse un percorso di psicoterapia. Ho dovuto lottare molto, anche contro una parte della famiglia, e su questo sono stata irremovibile. Se oggi, a sedici anni, mio figlio dimostra una certa consapevolezza, significa che il lavoro fatto in precedenza ha dato dei risultati. Naturalmente il percorso continua, ma sono stati gettati dei semi importanti”.

Da madre, ha scelto di limitare l’accesso di suo figlio ai social. Come ha vissuto questa decisione rispetto agli altri genitori?

“Mi viene da ridere quando sento parlare delle proposte del governo sul controllo dei social da parte dei genitori o di quelle del Parlamento europeo per limitarne l’accesso ai più giovani. Combatto questa battaglia da sei anni. Quando mio figlio frequentava le elementari e la prima media, era circondato da bambini di dieci o undici anni che avevano già un profilo social. Lui sembrava un alieno. Gli spiegavo che a quell’età non si hanno ancora gli strumenti per affrontare un ambiente così aperto ed esplicito. Le altre mamme mi consideravano quasi una persona da evitare”.

Quando ha deciso di consentirgli di aprire un profilo Instagram?

“Un anno e mezzo fa, quando frequentava la prima superiore. Gli ho detto: ‘Va bene, ti iscrivo, ma a una condizione: il tuo profilo deve essere collegato al mio, perché devo poter controllare in qualsiasi momento quello che succede’. Per questo mi sorprende che se ne discuta soltanto adesso. Molti danni sono già stati fatti”.

Secondo lei, quindi, il primo limite deve essere stabilito in famiglia, prima ancora che dalle piattaforme digitali?

“Non possiamo delegare alla scuola o ai social l’educazione dei figli e la trasmissione dei valori. È una responsabilità dei genitori. A volte, però, è più comodo lasciare un bambino sei ore davanti alla PlayStation oppure otto con il telefono in mano. In questo modo si isola completamente e l’adulto può dedicarsi ad altro. È come se fosse sedato. Ecco, il termine giusto è proprio questo: sedato”.

Suo figlio ha quasi l’età che aveva lei quando ha debuttato al laboratorio Scaldasole. Che ragazza era allora, lontano dal palcoscenico?

“Ho debuttato a diciassette anni. Il desiderio di fare questo mestiere non l’ho quasi mai nascosto, anche quando non sapevo ancora spiegare bene che cosa significasse. Come racconto nel mio spettacolo, non so perché abbia scelto questa professione. Forse perché sono cresciuta con un certo tipo di televisione e di comunicazione. Da piccola dicevo: ‘Voglio fare le pubblicità, voglio fare quello che vedo in televisione’. Ho capito soltanto col tempo che cosa comportasse davvero questo lavoro. Nella vita quotidiana, però, ero timidissima. Se mi piaceva il ragazzo più bello della scuola, non riuscivo nemmeno a parlargli. Mi agitavo quando dovevo esprimere un’opinione davanti alle amiche o rivolgermi a un insegnante. Eppure ho scelto una professione che consiste proprio nel parlare davanti agli altri, esprimersi e farsi ascoltare”.

Che cosa le ha permesso di superare quella timidezza?

“Il palcoscenico, sicuramente, ma anche la crescita personale. Fino a una certa età sono stata insicura e molto riservata. Nello spettacolo racconto che, mentre le altre avevano la Mandarina Duck, la mia era la Mandarancia Drink. Le mie coetanee andavano in discoteca anche di nascosto, mentre non avrei mai avuto il coraggio di mentire a mia madre. Tra i diciassette e i diciott’anni è cambiato tutto. Sono andata a vedere il Rocky Horror, poi sono arrivata al laboratorio Scaldasole. Quando cominci a realizzare ciò che desideri e ti ritrovi sul palco, acquisisci forza e sicurezza. Oggi ho fatto pace con la timidezza. Non ne soffro più, anche se fino a qualche anno fa faticavo ancora a esprimere determinati pensieri. Ho imparato anche l’arte della diplomazia. Se devo dire qualcosa, lo faccio e so trovare le parole giuste. La mia foniatra mi ha fatto un’osservazione particolare sul modo in cui utilizzo la voce. Mi ha detto: ‘Lei fa questo mestiere da trent’anni, ma non si è mai presa davvero cura della sua voce come in questo momento, perché è la prima volta che la sta usando veramente’. Mi ha fatto riflettere. È quasi come se tutto quello che ho fatto finora fosse stato una preparazione. Questo lavoro richiede un impegno enorme, non soltanto sul piano artistico, ma anche vocale, mentale, creativo e della concentrazione. Oggi ne sono molto più consapevole”.

Faccio l’avvocato del diavolo: era davvero timidezza oppure sindrome della brava bambina?

“Era proprio timidezza, perché non sono mai stata una brava bambina! Sono sempre stata una ribelle e lo dico con orgoglio. Mia madre non mi ha cresciuta imponendomi un modello tradizionale. Non mi ha mai detto: ‘Studia, diplomati, vai all’università, trovati un uomo, sposati, fai dei figli e diventa una brava moglie’. Anzi, è sempre stata una donna libera e anticonformista. Nel 1981, dopo un anno di matrimonio, ha lasciato mio padre andando contro tutto e tutti. Per l’epoca è stata una scelta rivoluzionaria. Mi portava dallo psicoterapeuta, dall’omeopata e dall’iridologo. Tutti la consideravano pazza, ma a lei non importava nulla del giudizio degli altri. Fortunatamente ho ereditato quella stessa indole. Faccio ciò che sento e ciò che desidero, anche se per arrivare a questa libertà ci è voluto tempo”.

Quanto l’ha aiutata Volevo essere io a riconciliarsi con il proprio passato?

“Moltissimo. Mi ha aiutata a sciogliere tanti nodi e a superare diverse paure. Continua a farlo ancora oggi, replica dopo replica. Ogni volta che salgo sul palco è come se aprissi nuovi varchi e ricostruissi ponti con il passato. Racconto la mia vita senza nasconderne gli aspetti belli o quelli dolorosi. Chi mi conosce sa quanto sia autentico quello che porto in scena. Ci è voluto tempo per riuscire a togliere la maschera, ma è proprio questo il senso dello spettacolo”.

Ha scritto Volevo essere io insieme a Francesca Zanni. Quanto è stato importante trovare una persona capace di interpretare i suoi ricordi?

“Francesca è riuscita a tradurre perfettamente quello che desideravo raccontare. In questo è stata salvifica. Non avrei potuto trovare una sceneggiatrice migliore. Non era semplice individuare la persona giusta, ma probabilmente ci ha aiutate il fatto di avere più o meno la stessa età, esperienze simili e alcuni traumi in comune. Anche lei è una madre separata, con due figli. Tutto questo ha acceso una scintilla e tra noi è nata una grande sintonia”.

E come avete costruito la parte comica dello spettacolo?

“Ce ne siamo occupati soprattutto io e Raffaele D’Ambrosio, un bravissimo attore, doppiatore e comico, ma prima di tutto un amico da trent’anni. Soltanto chi mi conosce profondamente sa come stimolarmi nella scrittura comica e sul palcoscenico. All’inizio abbiamo raccolto il materiale attraverso lunghissime conversazioni. Poi abbiamo scritto insieme e lavorato molto sulla rifinitura, cercando di restare fedeli alla mia storia. Ho dovuto riportare alla luce anche episodi che avrei preferito lasciare nel passato. Siamo riusciti a trasformarli in momenti divertenti, senza tradirne il significato”.

Come ha reagito sua madre vedendo raccontata la propria storia sul palco?

“Quando ha assistito allo spettacolo per la prima volta, mi ha detto: ‘Cavoli, c’erano episodi che avevo dimenticato anch’io!’. Su altri, invece, ha protestato: ‘Facevo i salti mortali per comprarti le scarpe da ottantamila lire e tu racconti che ti prendevo quelle della Standa da cinquemila?’. Naturalmente alcuni dettagli vengono romanzati per renderli comici, ma la sostanza è autentica. Oggi, ripercorrendo quelle esperienze, mi rendo conto di quanto sia stata fortunata. Riuscire a guardare indietro senza soffrire, accettando anche i momenti difficili, è una conquista enorme. Non tutti riescono a fare pace con il passato. Io ci sono riuscita e ogni volta che vado in scena posso persino riderne”.

C’è una promessa fatta alla Valeria bambina che è particolarmente orgogliosa di aver mantenuto?

“Volevo diventare attrice e lavorare nello spettacolo. Come dico sul palco, volevo fare questo e oggi lo sto facendo. Non so spiegare fino in fondo perché abbia scelto questa strada, ma aver realizzato quel desiderio è la soddisfazione più grande. Soprattutto, mi sono drogata di sogni per tutta la vita. Alcuni si sono avverati, altri sono arrivati quando nemmeno immaginavo che fossero possibili. Ne custodisco ancora molti e forse non riuscirò a realizzarli tutti. L’importante è continuare a sognare, perché i sogni sono il vero motore dell’esistenza. Se ci fermassimo a riflettere soltanto sugli aspetti tragici della vita, sarebbe drammatico. Almeno continuiamo a sognare!”.

In quasi trent’anni di carriera ha mai avuto la sensazione che il suo lavoro la stesse tradendo?

“Tantissime volte, anche recentemente. Negli ultimi anni, soprattutto con l’avvento dei social, la comicità è cambiata completamente. È diventata velocissima, spesso concentrata nei trenta secondi di una storia Instagram. Oggi basta un filtro o una trovata per sentirsi dire: ‘Genio, sei il numero uno, che ridere!’. Appartengo a una generazione diversa, cresciuta con la gavetta, i laboratori e le esibizioni davanti a un pubblico vero. Chi arriva oggi attraverso i social magari non sa che cosa significhi tornare a casa dopo uno spettacolo con un panino, una birra e, quando va bene, un rimborso per la benzina. Eppure riesce a raggiungere numeri incredibili. Ho imparato a conviverci. Questa realtà va accettata, cavalcata oppure almeno parodiata. Il mio non vuole essere un j’accuse. Però a volte mi viene spontaneo pensare: ‘Ragazzi, ma vi rendete conto che questa roba non fa ridere?’. Vedo contenuti tremendi. Potrei farle un elenco lunghissimo. Proprio oggi ho visto un altro faccia a faccia tra un personaggio famoso e chi ne fa la parodia. Non farò nomi, per educazione, ma è un errore. È l’ABC della comicità: quando fai incontrare l’imitazione e la persona imitata, sveli il trucco. Il pubblico non ci crede più e il gioco finisce. È una delle prime regole che impari facendo questo mestiere. Anni fa, in seguito agli sketch delle troniste, Maria De Filippi disse a me e a Katia: ‘Ragazze, quando volete venire a Uomini e Donne, qui c’è materiale umano per voi. Venite ospiti, fate quello che volete’. Ma se fossimo andate lì, sarebbe finito tutto. Sarebbe come entrare nella fossa del leone. Sarebbe come un mago che rivela il proprio trucco. Oggi, però, sui social questi incontri generano follower, traffico e contenuti. E allora mi chiedo se ormai valga davvero tutto. Capita di domandarsi perché venga scelta per l’ennesima volta una persona che, secondo te, non fa ridere o non è all’altezza. Ma è una storia vecchia come il mondo. Bisogna imparare ad aspettare il proprio momento. Il nostro è un mestiere ciclico. A volte sei in alto, altre in basso. Ci sono periodi in cui la ruota si ferma e l’ingranaggio sembra arrugginirsi, poi improvvisamente riparte. La mia fortuna, e lo dico con orgoglio, è che in ventinove anni di carriera non mi sono mai fermata”.

Con Katia Follesa ha dato vita a sketch rimasti nella memoria del pubblico. Penso a Nomi, cose, città, costruito su un gioco familiare che tutti conoscono. Come è nata quell’idea?

“Durante un Natale trascorso a casa di Katia, insieme alle nostre famiglie. Festeggiavamo spesso insieme e lo abbiamo fatto anche l’anno scorso. Quella volta, invece della solita tombola, abbiamo deciso di giocare a Nomi, cose, città. C’erano anche i nostri genitori, che all’epoca erano più giovani, ma naturalmente appartenevano a un’altra generazione. Abbiamo cominciato a prenderli un po’ in giro. Mio padre si prestava benissimo e quello di Katia era un comico nato, oltre che un complice perfetto. Il gioco era un continuo battibecco: ‘Ma che stai dicendo? Ma questo non esiste!’. Ricordo che, alla categoria degli animali con la Z, risposi ‘zimbellino’. Katia sosteneva che non fosse un animale e replicai: ‘Ma perché, le pellicce di zimbellino non esistono?’. Era tutto molto spontaneo. Lo abbiamo portato in televisione e funzionava proprio perché nasceva da una situazione autentica. Quando lo abbiamo riproposto in teatro due anni fa, faceva ridere esattamente come vent’anni prima”.

Se potesse incontrare oggi la Valeria bambina, che cosa pensa la stupirebbe maggiormente della donna che è diventata?

“Incontrare se stessi da bambini sarebbe impossibile, ma anche meraviglioso, soprattutto per fare pace con il passato. Se potessi, la abbraccerei fortissimo e le direi: ‘Ce l’abbiamo fatta. Ce l’abbiamo fatta a sopravvivere’. A sopravvivere a tutto quello che abbiamo attraversato: la bambina che ero, l’adolescente che sono stata e la donna che sono diventata. In Volevo essere io racconto la mia vita dalla nascita a oggi e interpreto anche me stessa da bambina. La piccola Vale è una parte fondamentale di me, legata alla malinconia, ai ricordi e alla riflessione. Tra l’altro, è un’immagine che ritorna spesso nei miei sogni. Sogno la casa della mia infanzia e, al suo interno, incontro me stessa da piccola. Ci abbracciamo, quasi a voler ricostruire un legame e ristabilire un equilibrio. È proprio quello che vorrei dirle: ‘Ce l’abbiamo fatta a sopravvivere’”.

Se invece potesse incontrare la Valeria del futuro, quale domanda le farebbe per capire se è ancora felice?

“Più che farle una domanda, vorrei assicurarmi che stia bene. Soprattutto in salute. In questo momento della mia vita è ciò che conta maggiormente. Tutto il resto, in qualche modo, si può affrontare: gli amori, i soldi, il lavoro. Vorrei soltanto che la Valeria del futuro, a qualunque età, fosse in buona salute. È l’augurio più importante che possa farle”.