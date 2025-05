Valeria Luzi morta dopo una malattia, l'autrice era la moglie dell'attore Stefano Muroni: "È stata un faro"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La scrittrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica Valeria Luzi è morta per le complicazioni dovute alla sua malattia. A dare la notizia è stato il marito Stefano Muroni, con cui aveva creato la casa di produzione cinematografica Controluce.

Domenica 18 maggio è morta Valeria Luzi, 43 anni, scrittrice e sceneggiatrice cinematografica, nonché moglie dell’attore Stefano Muroni. Luzi era stata ricoverata per un’operazione d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona a Ferrara.

Era stata la stessa Luzi a dare la notizia del suo ricovero in ospedale: “Purtroppo a distanza di due mesi sto per rientrare il sala operatoria d’urgenza. Chiedo a tutti voi ancora una volta di pregare per me, ognuno a modo proprio, anche solo inviandomi energia positiva, perché stavolta ne ho ancora più bisogno di prima” aveva scritto su Facebook.

Valeria Luzi e Stefano Muroni

Come autrice, Luzi aveva scritto per Newton Compton i romanzi Ti odio con tutto il cuore e Mi manchi troppo per dimenticarti, tra il 2014 e il 2015. Come produttrice, aveva lavorato ai film Oltre la bufera e Il soldato senza nome.

Il ricordo del marito

Inisieme al marito ha creato anche la scuola di cinela Blow-up Academy e ha partecipato alla crescita del campus internazionale Tenda Summer School. Con la sua casa di produzione ha contribuito a dare vita alla filiera Ferrara Città del Cinema, di cui era direttrice generale.

Il lavoro nel cinema l’aveva portata anche a fondare Gherardi Il Villaggio del Cinema, progetto nato per rigenerare la piccola frazione di Jolanda di Savoia attraverso street art e cineturismo, è nato da una sua idea.

“L’ho amata e l’amo profondamente per la sua generosità, la sua dedizione al lavoro e la sua voglia di vivere rivendicata fino alla fine”, ha detto il marito, nel suo ricordo condiviso dopo aver dato la notizia della morte della moglie.

Il ricordo delle istituzioni

Il contributo alla città di Ferrara di Valeria Luzi, attraverso le organizzazioni culturali che aveva fondato, ha lasciato il segno nelle istituzioni della città.

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha scritto in una nota: “Un dolore profondo quello che ha colpito la comunità ferrarese. Il lutto per Valeria Luzi, talento del settore cinematografico e anima creativa di Ferrara La Città del Cinema, coinvolge tutti, per il suo impegno professionale e personale nella nostra città insieme al marito Stefano Muroni. A lui e alla famiglia di Valeria rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze”.